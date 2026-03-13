Iran dọa nhắm vào tài sản của các tập đoàn công nghệ Mỹ ở Trung Đông

Khoảng 30 địa điểm của Amazon, Microsoft, Google, Oracle, Nvidia, IBM và Palantir tại nhiều nước Trung Đông bị đưa vào danh sách mục tiêu của Iran...

Hãng thông tấn Tasnim của Iran - cơ quan có liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) - cho biết Tehran có thể nhắm vào tài sản của các tập đoàn công nghệ lớn Mỹ, trong bối cảnh căng thẳng với Washington tiếp tục leo thang.

Trên mạng xã hội X, Tasnim công bố danh sách khoảng 30 địa điểm của Amazon, Microsoft, Google, Oracle, Nvidia, IBM và Palantir tại nhiều nước Trung Đông, đồng thời gọi đây là “những mục tiêu mới của Iran trong khu vực”. Theo bài đăng này, các cơ sở trên được xác định là “hạ tầng công nghệ của đối phương”.

Danh sách này nêu nhiều địa điểm tại Dubai, thuộc Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), và Tel Aviv của Israel. Riêng tại Tel Aviv, Tasnim liệt kê trụ sở của công ty công nghệ quốc phòng Palantir, cùng văn phòng của Amazon, Microsoft và trung tâm kỹ thuật - phát triển của Nvidia.

Theo danh sách được công bố, phần lớn các địa điểm này bị đưa vào diện mục tiêu vì có liên quan tới việc phát triển các hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) hoặc vận hành, điều phối các dịch vụ điện toán đám mây trong khu vực Trung Đông.

Theo Euronews, vào ngày 1/3 - tức một ngày sau khi xung đột tại Iran bùng phát - hai trung tâm dữ liệu của Amazon tại UAE đã bị tấn công. Hai cơ sở này cũng nằm trong danh sách mục tiêu vừa được công bố. Một trung tâm dữ liệu khác của Amazon tại Bahrain gần đây cũng bị hư hại do mảnh văng từ một địa điểm khác bị tấn công.

Trước đó, IRGC đã nhận trách nhiệm về các vụ tấn công này và cho biết mục tiêu là làm rõ vai trò của các trung tâm trên trong việc hỗ trợ hoạt động quân sự và tình báo của đối phương.

Trong bài đăng trên, Tasnim cho biết 4 văn phòng của Oracle, IBM và Google tại Jerusalem, Tel Aviv và Abu Dhabi bị nêu đích danh vì được cho là cung cấp hạ tầng cho các đơn vị quân sự.

Theo báo cáo công bố năm 2025 của bà Francesca Albanese, cáo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc (UN), Amazon và Alphabet - công ty mẹ của Google - đã ký hợp đồng trị giá 1,2 tỷ USD với Chính phủ Israel vào năm 2021 để triển khai Dự án Nimbus, chương trình cung cấp “hạ tầng công nghệ cốt lõi” cho nước này.

Cũng theo báo cáo, các công ty này cùng Microsoft đã cung cấp công nghệ điện toán đám mây và AI cho chính phủ Israel.

Báo cáo cũng nói rằng IBM hỗ trợ đào tạo nhân sự quân sự và tình báo Israel. Với Palantir, báo cáo nói có rằng “cơ sở hợp lý” để tin rằng công ty này cung cấp công nghệ giám sát dự báo tự động cho Chính phủ Israel nhằm xử lý dữ liệu và lập danh sách mục tiêu tại Palestine.

Oracle không được nhắc tên trong báo cáo của bà Albanese. Tuy nhiên, công ty này gần đây ký hợp đồng trị giá 88 triệu USD để tích hợp phần mềm điện toán đám mây của hãng với Không quân Mỹ.