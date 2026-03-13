Thứ Sáu, 13/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Iran dọa nhắm vào tài sản của các tập đoàn công nghệ Mỹ ở Trung Đông

Đức Anh

13/03/2026, 11:28

Khoảng 30 địa điểm của Amazon, Microsoft, Google, Oracle, Nvidia, IBM và Palantir tại nhiều nước Trung Đông bị đưa vào danh sách mục tiêu của Iran...

Ảnh minh họa - Ảnh: AP
Ảnh minh họa - Ảnh: AP

Hãng thông tấn Tasnim của Iran - cơ quan có liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) - cho biết Tehran có thể nhắm vào tài sản của các tập đoàn công nghệ lớn Mỹ, trong bối cảnh căng thẳng với Washington tiếp tục leo thang.

Trên mạng xã hội X, Tasnim công bố danh sách khoảng 30 địa điểm của Amazon, Microsoft, Google, Oracle, Nvidia, IBM và Palantir tại nhiều nước Trung Đông, đồng thời gọi đây là “những mục tiêu mới của Iran trong khu vực”. Theo bài đăng này, các cơ sở trên được xác định là “hạ tầng công nghệ của đối phương”.

Danh sách này nêu nhiều địa điểm tại Dubai, thuộc Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), và Tel Aviv của Israel. Riêng tại Tel Aviv, Tasnim liệt kê trụ sở của công ty công nghệ quốc phòng Palantir, cùng văn phòng của Amazon, Microsoft và trung tâm kỹ thuật - phát triển của Nvidia.

Theo danh sách được công bố, phần lớn các địa điểm này bị đưa vào diện mục tiêu vì có liên quan tới việc phát triển các hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) hoặc vận hành, điều phối các dịch vụ điện toán đám mây trong khu vực Trung Đông.

Theo Euronews, vào ngày 1/3 - tức một ngày sau khi xung đột tại Iran bùng phát - hai trung tâm dữ liệu của Amazon tại UAE đã bị tấn công. Hai cơ sở này cũng nằm trong danh sách mục tiêu vừa được công bố. Một trung tâm dữ liệu khác của Amazon tại Bahrain gần đây cũng bị hư hại do mảnh văng từ một địa điểm khác bị tấn công.

Trước đó, IRGC đã nhận trách nhiệm về các vụ tấn công này và cho biết mục tiêu là làm rõ vai trò của các trung tâm trên trong việc hỗ trợ hoạt động quân sự và tình báo của đối phương.

Trong bài đăng trên, Tasnim cho biết 4 văn phòng của Oracle, IBM và Google tại Jerusalem, Tel Aviv và Abu Dhabi bị nêu đích danh vì được cho là cung cấp hạ tầng cho các đơn vị quân sự.

Theo báo cáo công bố năm 2025 của bà Francesca Albanese, cáo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc (UN), Amazon và Alphabet - công ty mẹ của Google - đã ký hợp đồng trị giá 1,2 tỷ USD với Chính phủ Israel vào năm 2021 để triển khai Dự án Nimbus, chương trình cung cấp “hạ tầng công nghệ cốt lõi” cho nước này.

Cũng theo báo cáo, các công ty này cùng Microsoft đã cung cấp công nghệ điện toán đám mây và AI cho chính phủ Israel.

Báo cáo cũng nói rằng IBM hỗ trợ đào tạo nhân sự quân sự và tình báo Israel. Với Palantir, báo cáo nói có rằng “cơ sở hợp lý” để tin rằng công ty này cung cấp công nghệ giám sát dự báo tự động cho Chính phủ Israel nhằm xử lý dữ liệu và lập danh sách mục tiêu tại Palestine.

Oracle không được nhắc tên trong báo cáo của bà Albanese. Tuy nhiên, công ty này gần đây ký hợp đồng trị giá 88 triệu USD để tích hợp phần mềm điện toán đám mây của hãng với Không quân Mỹ.

Nguy cơ khủng hoảng giá lương thực toàn cầu vì xung đột tại Iran

11:20, 12/03/2026

Nguy cơ khủng hoảng giá lương thực toàn cầu vì xung đột tại Iran

Các nước tìm cách hạn chế ảnh hưởng của xung đột Mỹ - Iran đến nền kinh tế

07:27, 12/03/2026

Các nước tìm cách hạn chế ảnh hưởng của xung đột Mỹ - Iran đến nền kinh tế

Xung đột Mỹ - Iran gây ra cú gián đoạn nguồn cung dầu lớn nhất lịch sử

17:15, 10/03/2026

Xung đột Mỹ - Iran gây ra cú gián đoạn nguồn cung dầu lớn nhất lịch sử

Từ khóa:

Iran thế giới

Chủ đề:

Xung đột ở Iran

Đọc thêm

IMF dự báo 20 nền kinh tế tăng trưởng mạnh nhất trong 5 năm tới

IMF dự báo 20 nền kinh tế tăng trưởng mạnh nhất trong 5 năm tới

Theo dự báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), trong 5 năm tới, gần một nửa mức tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) của thế giới sẽ đến từ 3 nền kinh tế: Trung Quốc, Mỹ và Ấn Độ...

Iran sẽ cho phép tàu treo cờ Ấn Độ đi qua eo biển Hormuz

Iran sẽ cho phép tàu treo cờ Ấn Độ đi qua eo biển Hormuz

Vào thứ Năm (12/3), tàu chở dầu Shenlong, thuộc nhóm Suezmax - dòng tàu chở dầu cỡ lớn, thường được dùng cho các tuyến vận chuyển đường dài - đã cập cảng Mumbai sau khi đi qua eo biển Hormuz...

Mỹ khởi động điều tra thương mại mới đối với 60 nền kinh tế

Mỹ khởi động điều tra thương mại mới đối với 60 nền kinh tế

Vào thứ Năm (12/3), chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mở điều tra thương mại mới đối với 60 nền kinh tế...

Chiến sự Iran đe dọa làm thay đổi cục diện ngành hàng không toàn cầu

Chiến sự Iran đe dọa làm thay đổi cục diện ngành hàng không toàn cầu

Xung đột tại Iran đang gây gián đoạn nghiêm trọng cho hàng không quốc tế, từ đóng cửa không phận, hủy chuyến bay đến chi phí nhiên liệu tăng cao. Các chuyên gia cho rằng cuộc chiến có thể làm thay đổi cách các hãng hàng không vận hành mạng lưới bay và đặt ra câu hỏi về mô hình trung chuyển hàng không tại Trung Đông.

Những điểm nghẽn của dòng chảy khí đốt toàn cầu

Những điểm nghẽn của dòng chảy khí đốt toàn cầu

Dựa trên dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), đồ thị thông tin dưới đây thể hiện các điểm nghẽn lớn nhất của dòng chảy khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Động lực mới thúc đẩy năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

eMagazine

Động lực mới thúc đẩy năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

Sản lượng dầu toàn cầu theo từng khu vực

Thế giới

Sản lượng dầu toàn cầu theo từng khu vực

Những nền kinh tế nhập khẩu dầu Mỹ nhiều nhất năm 2025

Thế giới

Những nền kinh tế nhập khẩu dầu Mỹ nhiều nhất năm 2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

UAE nỗ lực giữ ổn định thị trường du lịch trong chiến sự

Du lịch

2

Người tiêu dùng Việt chuộng hàng nhãn riêng

Thị trường

3

Các yếu tố hỗ trợ nội tại sẽ giúp thị trường chống chọi tốt hơn rủi ro ngoại biên

Chứng khoán

4

Những điểm nghẽn của dòng chảy khí đốt toàn cầu

Thế giới

5

Doanh nghiệp kiến nghị hoàn thiện chính sách đối với phương tiện bay không người lái (UAV)

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy