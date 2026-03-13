Trang chủ Bất động sản

Cập nhật tiến độ nhiều dự án nhà ở xã hội tại Quảng Trị

Nguyễn Thuấn

13/03/2026, 23:51

Các dự án nhà ở xã hội tại Quảng Trị đang được thúc đẩy tiến độ nhằm sớm đưa vào sử dụng. Nhiều công trình đã hoàn thành các hạng mục quan trọng, trong khi một số dự án đang tập trung giải phóng mặt bằng để triển khai.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Phan Phong Phú kiểm tra các hạng mục xây dựng Dự án nhà ở xã hội Bảo Ninh 1
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Phan Phong Phú kiểm tra các hạng mục xây dựng Dự án nhà ở xã hội Bảo Ninh 1

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Phan Phong Phú vừa đi kiểm tra tiến độ triển khai một số dự án nhà ở xã hội trên địa bàn phường Đồng Hới và phường Đồng Thuận. Qua kiểm tra, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các sở, ngành và địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án, sớm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Quảng Trị tại các điểm kiểm tra, nhiều dự án nhà ở xã hội trên địa bàn đang được triển khai theo đúng kế hoạch. Cụ thể, Dự án nhà ở xã hội Bảo Ninh 1 được khởi công ngày 19/8/2025, hiện đang thi công các hạng mục hoàn thiện khu nhà ở. Dự án đã đủ điều kiện và đang thực hiện các thủ tục mua bán nhà ở xã hội theo quy định.

Đối với Dự án nhà ở xã hội Bảo Ninh 2 khởi công ngày 9/7/2025, đến nay đã hoàn thành phần thân công trình và đang tiếp tục thi công hoàn thiện tòa nhà T1. Dự án gồm 3 tòa nhà, trong đó, tòa T1 đã đủ điều kiện và đang triển khai thủ tục mua bán nhà ở xã hội.

Cùng với đó, Dự án khu nhà ở xã hội Lộc Ninh có quy mô 9,6 ha, tổng mức đầu tư khoảng 996 tỷ đồng. Hiện dự án còn hơn 3 ha chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và dự kiến sẽ hoàn thành trong quý 2 năm 2026.

Riêng Dự án nhà ở xã hội Lộc Ninh 1, khởi công ngày 25/12/2025, đến nay đã hoàn thành phần móng và đang thi công đổ bê tông cột tầng 1. Theo báo cáo của chủ đầu tư, tiến độ dự án đang được triển khai theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt, đồng thời đang thực hiện các thủ tục liên quan đến mua bán nhà ở xã hội.

Công trường thi công Dự án nhà ở xã hội Bảo Ninh 1
Công trường thi công Dự án nhà ở xã hội Bảo Ninh 1

Đối với Dự án nhà ở xã hội thuộc Khu đô thị phía Tây đường Phan Huy Chú, hiện đang triển khai công tác giải phóng mặt bằng đợt 1 với diện tích 3,55/8,74 ha, trong đó có phần diện tích dành cho nhà ở xã hội. Các thông tin liên quan đã được niêm yết công khai và dự kiến thực hiện chi trả bồi thường cho người dân trong tháng 3 năm 2026.

Trong khi đó, Dự án nhà ở xã hội trung tâm Đồng Hới được khởi công ngày 19/12/2025, hiện đang thi công san nền với khối lượng đạt khoảng 90% và thực hiện ép cọc phần móng đạt khoảng 25% khối lượng công việc.

Tại buổi kiểm tra thực địa, đại diện các chủ đầu tư đã kiến nghị với đoàn công tác một số nội dung liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, đồng thời, đề nghị các cơ quan chức năng hướng dẫn thêm về thủ tục pháp lý như giao đất, cấp giấy phép xây dựng nhằm bảo đảm tiến độ triển khai các dự án.

Sau khi kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Phan Phong Phú đề nghị các sở, ngành và chính quyền địa phương liên quan tiếp tục tăng cường phối hợp với các chủ đầu tư, kịp thời hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về thủ tục để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án.

Đối với các dự án đang trong quá trình giải phóng mặt bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương thực hiện công khai, minh bạch đầy đủ thông tin về dự án để người dân nắm bắt. Qua đó, giúp người dân hiểu rõ mục tiêu, ý nghĩa và lợi ích của các dự án nhà ở xã hội, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, góp phần thúc đẩy việc triển khai dự án đúng tiến độ, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân trên địa bàn.

Đề án 1 triệu căn nhà xã hội đang cải thiện rõ rệt qua từng năm

16:56, 12/03/2026

Đề án 1 triệu căn nhà xã hội đang cải thiện rõ rệt qua từng năm

Khoảng 41.000 tỷ đồng tín dụng đang chảy vào nhà ở xã hội

16:54, 12/03/2026

Khoảng 41.000 tỷ đồng tín dụng đang chảy vào nhà ở xã hội

Đọc thêm

Dự báo M&A vào logistics tại Việt Nam sẽ sôi động vào cuối quý 3/2026

Dự báo M&A vào logistics tại Việt Nam sẽ sôi động vào cuối quý 3/2026

Qua khảo sát và phân tích thị trường, công ty Quản lý đầu tư bất động sản Jones Lang Lasalle (JLL) dự báo tháng 8–9/2026 có thể là khoảng thời gian sôi động đối với M&A Việt Nam khi doanh nghiệp đã tích lũy đủ nguồn lực; điều kiện khảo sát thực địa thuận lợi và tiến độ giải ngân cuối năm được đẩy nhanh; tâm lý thị trường cũng được củng cố…

Danh mục 219 dự án kêu gọi đầu tư vào Đà Nẵng giai đoạn 2026 - 2030

Danh mục 219 dự án kêu gọi đầu tư vào Đà Nẵng giai đoạn 2026 - 2030

Ngày 12/3/2026, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 860/QĐ-UBND về Danh mục dự án kêu gọi thu hút đầu tư vào thành phố giai đoạn 2026–2030.

Đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Bộ Tư pháp vừa công bố tài liệu thẩm định dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2024/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai do Bộ Nông nghiệp và Môi trường xây dựng…

Giá trị đầu tư BĐS tại Đông Nam Á tăng 16% trong năm 2025

Giá trị đầu tư BĐS tại Đông Nam Á tăng 16% trong năm 2025

Thị trường đầu tư bất động sản tại Đông Nam Á ghi nhận sự phục hồi rõ nét trong năm 2025, với tổng giá trị giao dịch đạt khoảng 21,8 tỷ USD, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Đà tăng trưởng này chủ yếu được thúc đẩy bởi dòng vốn ngày càng gia tăng vào các loại tài sản công nghiệp và hạ tầng số…

Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075

Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 423/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075, với tổng diện tích tự nhiên lập quy hoạch khoảng 3.194,72 km2…

