Cập nhật tiến độ nhiều dự án nhà ở xã hội tại Quảng Trị
Nguyễn Thuấn
13/03/2026, 23:51
Các dự án nhà ở xã hội tại Quảng Trị đang được thúc đẩy tiến độ nhằm sớm đưa vào sử dụng. Nhiều công trình đã hoàn thành các hạng mục quan trọng, trong khi một số dự án đang tập trung giải phóng mặt bằng để triển khai.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Phan Phong Phú vừa đi kiểm
tra tiến độ triển khai một số dự án nhà ở xã hội trên địa bàn phường Đồng Hới
và phường Đồng Thuận. Qua kiểm tra, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các sở, ngành và địa
phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh
tiến độ các dự án, sớm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân.
Theo báo cáo của Sở Xây dựng Quảng Trị tại các điểm kiểm
tra, nhiều dự án nhà ở xã hội trên địa bàn đang được triển khai theo đúng kế hoạch. Cụ thể, Dự án nhà ở xã hội Bảo Ninh 1 được khởi công ngày
19/8/2025, hiện đang thi công các hạng mục hoàn thiện khu nhà ở. Dự án đã đủ điều
kiện và đang thực hiện các thủ tục mua bán nhà ở xã hội theo quy định.
Đối với Dự án nhà ở xã hội Bảo Ninh 2 khởi công ngày
9/7/2025, đến nay đã hoàn thành phần thân công trình và đang tiếp tục thi công
hoàn thiện tòa nhà T1. Dự án gồm 3 tòa nhà, trong đó, tòa T1 đã đủ điều kiện và
đang triển khai thủ tục mua bán nhà ở xã hội.
Cùng với đó, Dự án khu nhà ở xã hội Lộc Ninh có quy mô 9,6
ha, tổng mức đầu tư khoảng 996 tỷ đồng. Hiện dự án còn hơn 3 ha chưa hoàn thành
công tác giải phóng mặt bằng và dự kiến sẽ hoàn thành trong quý 2 năm 2026.
Riêng Dự án nhà ở xã hội Lộc Ninh 1, khởi công ngày
25/12/2025, đến nay đã hoàn thành phần móng và đang thi công đổ bê tông cột tầng
1. Theo báo cáo của chủ đầu tư, tiến độ dự án đang được triển khai theo đúng kế
hoạch đã được phê duyệt, đồng thời đang thực hiện các thủ tục liên quan đến mua
bán nhà ở xã hội.
Đối với Dự án nhà ở xã hội thuộc Khu đô thị phía Tây đường
Phan Huy Chú, hiện đang triển khai công tác giải phóng mặt bằng đợt 1 với diện
tích 3,55/8,74 ha, trong đó có phần diện tích dành cho nhà ở xã hội. Các thông
tin liên quan đã được niêm yết công khai và dự kiến thực hiện chi trả bồi thường
cho người dân trong tháng 3 năm 2026.
Trong khi đó, Dự án nhà ở xã hội trung tâm Đồng Hới được khởi
công ngày 19/12/2025, hiện đang thi công san nền với khối lượng đạt khoảng 90%
và thực hiện ép cọc phần móng đạt khoảng 25% khối lượng công việc.
Tại buổi kiểm tra thực địa, đại diện các chủ đầu tư đã kiến
nghị với đoàn công tác một số nội dung liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng,
đồng thời, đề nghị các cơ quan chức năng hướng dẫn thêm về thủ tục pháp lý như
giao đất, cấp giấy phép xây dựng nhằm bảo đảm tiến độ triển khai các dự án.
Sau khi kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Quảng Trị Phan Phong Phú đề nghị các sở, ngành và chính quyền địa
phương liên quan tiếp tục tăng cường phối hợp với các chủ đầu tư, kịp thời hướng
dẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về thủ tục để đẩy nhanh tiến độ triển
khai các dự án.
Đối với các dự án đang trong quá trình giải phóng mặt bằng,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các cơ quan chức năng và chính quyền
địa phương thực hiện công khai, minh bạch đầy đủ thông tin về dự án để người
dân nắm bắt. Qua đó, giúp người dân hiểu rõ mục tiêu, ý nghĩa và lợi ích của các
dự án nhà ở xã hội, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, góp phần thúc đẩy việc
triển khai dự án đúng tiến độ, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân trên địa
bàn.
