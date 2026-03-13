TP. Hồ Chí Minh chuẩn bị các kịch bản tăng trưởng trước biến động kinh tế và địa chính trị
Thanh Thủy
13/03/2026, 23:44
Viện Nghiên cứu phát triển TP.Hồ Chí Minh đã xây dựng 3 kịch bản tăng trưởng kinh tế quý 2/2026 của Thành phố nhằm hướng tới mục tiêu tăng trưởng khoảng 10% trong năm 2026, trong bối cảnh biến động địa chính trị và giá năng lượng toàn cầu...
Chiều 13/3, UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo “Giải
pháp thúc đẩy tăng trưởng hai con số từ các động lực truyền thống và động lực mới
trong bối cảnh đảm bảo ổn định năng lượng tại TP. Hồ Chí Minh”.
Báo cáo tại hội thảo, ông Phạm Bình
An, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP. Hồ Chí Minh, cho biết với
diễn biến kinh tế hai tháng đầu năm 2026 tương đối tích cực cùng với sự chỉ
đạo, điều hành quyết liệt của chính quyền, TP.Hồ Chí Minh có khả năng duy trì
đà tăng trưởng trong thời gian tới.
Đặc biệt, trong quý 1 và quý 2/2026, Thành
phố có thể tận dụng mức thuế quan thấp hơn từ Hoa Kỳ để hỗ trợ hoạt động sản
xuất, xuất khẩu và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Tuy nhiên, theo
ông Phạm Bình An, bên cạnh các yếu tố thuận lợi, Thành phố cũng cần chủ động
chuẩn bị các kịch bản ứng phó trước những tác động bất lợi từ biến động giá dầu
và diễn biến địa chính trị trên thế giới. Việc chủ động điều hành sẽ góp phần
duy trì các động lực tăng trưởng truyền thống, đồng thời thúc đẩy các động lực
tăng trưởng mới trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động.
Theo tính toán
của Viện Nghiên cứu phát triển TP. Hồ Chí Minh, để đạt mục tiêu tăng trưởng
kinh tế năm 2026 trên 10%, tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2026 phải
đạt ít nhất 10,3%. Vì vậy, tương ứng với dự báo tăng trưởng kinh tế quý 1/2026
như trên, kịch bản tăng trưởng kinh tế TP. Hồ Chí Minh quý 2/2026 cụ thể.
Kịch bản cơ sở được đặt
trong bối cảnh chiến sự leo thang và kéo dài, dự báo tăng trưởng GRDP quý
1/2026 của Thành phố trong khoảng 7,08% – 7,98% (dự báo điểm 7,53%), tăng trưởng
GRDP quý 2/2026 của Thành phố phải đạt trong khoảng 12,62% - 13,52% (dự báo điểm
là 13,07%).
Kịch bản chuyển tiếp được
đặt trong bối cảnh chiến sự xảy ra trong thời gian ngắn, dự báo tăng trưởng
GRDP quý 1/2026 của TP. Hồ Chí Minh trong khoảng 8,08% - 9,04% (dự báo điểm
8,56%), tăng trưởng GRDP quý 2/2026 của Thành phố phải đạt trong khoảng 11,59%
- 12,49% (dự báo điểm là 12,04%).
Kịch bản mục tiêu được đặt
trong bối cảnh chiến sự được hạ nhiệt nhanh, dự báo tăng trưởng GRDP quý 1/2026
của TP. Hồ Chí Minh trong khoảng 9,19% - 10,28% (dự báo điểm 9,74%), tăng trưởng
GRDP quý 2/2026 của Thành phố phải đạt trong khoảng 10,41% - 11,31% (dự báo điểm
là 10,86%).
“TP. Hồ Chí Minh là địa phương có độ mở kinh tế lớn, vì vậy tăng trưởng kinh tế của Thành phố chịu tác động đáng kể từ diễn biến của kinh tế toàn cầu. Bên cạnh đó, tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế cả nước cũng là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến kết quả tăng trưởng của Thành phố. Ngoài ra, các số liệu ước tính đến tháng 2/2026 hiện vẫn chưa phản ánh đầy đủ thực trạng tăng trưởng kinh tế của Thành phố trong giai đoạn đầu năm”.
Để hỗ trợ mục
tiêu tăng trưởng kinh tế, đại diện Viện Nghiên cứu phát triển TP. Hồ Chí Minh đề
xuất 6 nhóm giải pháp trọng tâm.
Thứ nhất,
đẩy mạnh giải ngân đầu tư công ngay từ quý 1, tập trung vào các dự án hạ tầng
giao thông, logistics và các công trình trọng điểm quốc gia, địa phương. Đồng
thời tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, đất đai, giải phóng mặt bằng và áp dụng cơ
chế đặc thù theo Nghị quyết 260 sửa đổi Nghị quyết 98 của Quốc hội, nhằm rút
ngắn thời gian phê duyệt.
Thứ hai,
thúc đẩy sản xuất công nghiệp và xuất khẩu. Thành phố cần hỗ trợ doanh nghiệp
tăng cường sản xuất trong quý 1 để tận dụng mức thuế quan tạm thời 15% của Hoa
Kỳ (trước khi có thể thay đổi sau 150 ngày); đồng thời đa dạng hóa thị trường xuất khẩu sang Liên minh châu Âu, Nhật Bản
và Hàn Quốc thông qua các hiệp định như CPTPP, EVFTA và RCEP, song song với
việc duy trì thị trường Hoa Kỳ.
Thứ ba,
kích cầu tiêu dùng nội địa và phát triển dịch vụ thông qua các chương trình
kích cầu, sự kiện mua sắm và lễ hội quy mô lớn; thúc đẩy du lịch, dịch vụ lưu trú, ăn uống và hỗ trợ các doanh nghiệp
logistics, vận tải.
Thứ tư,
thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài và đầu tư tư nhân chất lượng cao. Thành phố
cần tận dụng vị thế của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu theo xu hướng
“China+1”, tập trung thu hút các dự án công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo và kinh
tế số từ Hoa Kỳ, Hàn Quốc và Nhật Bản; tiếp tục cải thiện môi trường
kinh doanh và hỗ trợ khu vực doanh nghiệp tư nhân.
Thứ năm,
thúc đẩy phát triển kinh tế số và đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu
lớn, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số trong sản xuất, dịch vụ và quản lý nhà
nước; hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp, nền tảng số và thương
mại điện tử.
Thứ sáu, giữ vững ổn định kinh tế và kiểm soát rủi ro thông
qua các biện pháp kiểm soát chỉ số giá, ổn định nguồn cung nhiên liệu, tăng
cường dự trữ chiến lược, theo dõi sát diễn biến thuế quan của Hoa Kỳ và bảo đảm
nguồn cung năng lượng, qua đó hạn chế các tác động bất lợi từ bối cảnh bên ngoài.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
