Hệ thống thi hành án dân sự: Đổi mới tư duy để phát huy hiệu quả của mô hình mới

Chiều 5/6, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm sắp xếp
hệ thống thi hành án dân sự.
Theo báo cáo, tính đến ngày 30/5/2026, hệ thống thi hành án
dân sự đã cơ bản kiện toàn xong đội ngũ lãnh đạo, quản lý và thực hiện 7.561
biên chế trên tổng số 8.375 biên chế được giao. Chất lượng đội ngũ công chức đã
có những bước cải thiện rõ rệt thông qua việc rà soát và đánh giá theo tiêu chuẩn
vị trí việc làm.
Cục Quản lý thi hành án dân sự đã tham mưu cấp có thẩm quyền
ban hành Luật Thi hành án dân sự năm 2025, 03 Nghị định quy định chi tiết Luật Thi
hành án dân sự, 01 Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi
hành Luật Phục hồi, phá sản về thi hành quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp
tác xã phá sản và các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Thi hành án dân sự.
Đáng chú ý, nền tảng số trong lĩnh vực thi hành án dân sự đã
được đưa vào vận hành trên toàn quốc từ ngày 20/01/2026 hỗ trợ thay thế từng bước
hồ sơ giấy trong giải quyết thủ tục hành chính.
Trung tâm điều hành thông minh (IOC) được khánh thành từ
02/4/2026, tạo nền tảng triển khai quản trị điều hành trên môi trường số. Cơ sở
dữ liệu thi hành án dân sự đã được xây dựng, kết nối và chia sẻ với nhiều cơ sở
dữ liệu của các bộ, ngành liên quan.
Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố đã theo dõi 100% bản án,
quyết định có nội dung theo dõi, tương ứng với các chủ thể mới trong công tác
thi hành án hành chính, đảm bảo công việc không bị gián đoạn, ảnh hưởng đến quyền
lợi người phải được thi hành án.
Mô hình tổ chức mới cũng tập trung tăng cường nguồn lực biên
chế, nhân lực về một đầu mối cơ quan thi hành án dân sự tỉnh, giúp giảm chi phí
vận hành, đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện làm việc…
Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi
khẳng định đây là hướng đi hoàn toàn đúng đắn, đáp ứng yêu cầu đổi mới tổ chức
bộ máy theo chủ trương của Đảng và Nhà nước; bảo đảm tinh gọn, chuyên nghiệp,
hiện đại, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực thi hành án
dân sự.
Mô hình mới đã góp phần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo tập
trung, thống nhất trên phạm vi toàn quốc; từng bước khắc phục những tồn tại, hạn
chế trước đây, nhất là trong công tác nghiệp vụ và quản lý tài chính.
Qua các báo cáo và ý kiến thảo luận tại hội nghị, Thứ trưởng
cho rằng đến thời điểm này, những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại chủ yếu nằm ở
khâu tổ chức thực hiện.
Theo Thứ trưởng, muốn thích ứng và phát huy hiệu quả của mô
hình mới, trước hết phải đổi mới tư duy, nhận thức và phương thức quản lý, điều
hành.
Từ thực tiễn triển khai mô hình mới, Thứ trưởng đề nghị toàn
hệ thống tập trung đúc rút các bài học kinh nghiệm quan trọng trên các lĩnh vực:
đánh giá vai trò của người đứng đầu; bài học về chuyển đổi số, ứng dụng công
nghệ thông tin; cơ chế phối hợp giữa các ngành; khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn
lực, cơ sở vật chất và các điều kiện bảo đảm cho hoạt động của hệ thống.