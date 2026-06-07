Hawaii tìm đường thoát khỏi “cái bóng dầu mỏ”

Là bang đầu tiên của Mỹ cam kết sử dụng 100% điện năng tái tạo vào năm 2045, Hawaii đang theo đuổi mục tiêu đầy tham vọng: xây dựng một nền kinh tế gần như không còn phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu. Tuy nhiên, với đặc thù là một quần đảo giữa Thái Bình Dương, hành trình hướng tới tự chủ năng lượng của Hawaii đang đối mặt với nhiều thách thức về công nghệ, hạ tầng và chi phí…
Trong nhiều thập kỷ, Hawaii luôn là
một trong những nền kinh tế phụ thuộc nhiều nhất vào nhiên liệu nhập khẩu tại
Mỹ. Không có trữ lượng dầu mỏ hay khí đốt đáng kể, bang đảo này phải nhập khẩu
phần lớn nguồn năng lượng phục vụ phát điện, giao thông vận tải và các hoạt
động kinh tế thiết yếu.
Sự phụ thuộc đó khiến Hawaii đặc
biệt dễ bị tổn thương trước các cú sốc giá năng lượng toàn cầu. Mỗi biến động
trên thị trường dầu mỏ thế giới đều nhanh chóng tác động đến chi phí điện năng,
vận tải và sinh hoạt của người dân địa phương.
Đó cũng là lý do khiến Hawaii trở
thành bang tiên phong trong cuộc chuyển đổi năng lượng tại Mỹ. Năm 2015, bang
này cam kết chuyển đổi hoàn toàn sang điện năng tái tạo vào năm 2045, trước khi
mở rộng mục tiêu ra toàn bộ nền kinh tế với kế hoạch đạt mức phát thải carbon
ròng bằng 0 hoặc âm vào cùng thời điểm.
Trong bối cảnh những căng thẳng địa
chính trị mới đây tại Trung Đông tiếp tục làm dấy lên lo ngại về an ninh năng
lượng toàn cầu, câu hỏi đặt ra là liệu Hawaii có thể thực sự thoát khỏi sự phụ
thuộc vào dầu mỏ trong vòng hai thập kỷ tới hay không.
ĐỊA
NHIỆT ĐƯỢC KỲ VỌNG TRỞ THÀNH “QUÂN BÀI CHỦ LỰC”
Theo ông Paul Bernstein, chuyên gia
chính sách kinh tế thuộc Đại học Hawaii, việc hoàn thành mục tiêu chuyển đổi
năng lượng vào năm 2045 sẽ đòi hỏi bang này phải triển khai đồng thời nhiều
chính sách hỗ trợ khác nhau.
Thách thức bắt nguồn từ chính đặc
điểm địa lý của Hawaii. Chuỗi đảo của bang có nhu cầu năng lượng rất khác nhau
tùy theo dân số và điều kiện tự nhiên. Trong đó, đảo Oahu - nơi tập trung phần
lớn dân cư và hoạt động kinh tế được xem
là khu vực khó khử carbon nhất.
Tuy nhiên, khác với nhiều bang khác
của Mỹ, Hawaii cũng sở hữu những lợi thế đáng kể về tài nguyên năng lượng tái
tạo. Cường độ bức xạ mặt trời cao, điều kiện gió thuận lợi cùng hệ thống núi
lửa hoạt động đã tạo ra tiềm năng lớn cho điện mặt trời, điện gió và đặc biệt
là địa nhiệt.
Những năm gần đây, điện mặt trời đã
phát triển nhanh chóng trên các đảo chính. Tại đảo Oahu - nơi sinh sống của
phần lớn dân số Hawaii – khoảng một nửa số hộ gia đình đã lắp đặt hệ thống điện
mặt trời áp mái.
Thế nhưng theo giới hoạch định chính
sách, điện mặt trời và điện gió khó có thể một mình bảo đảm nguồn cung
ổn định cho toàn bộ hệ thống điện. Vì vậy, địa nhiệt đang được xem là một trong
những trụ cột quan trọng nhất cho chiến lược tự chủ năng lượng dài hạn.
Tại đảo Hawaii (Big Island), nguồn
năng lượng địa nhiệt từng đáp ứng khoảng 30% nhu cầu điện vào năm 2017 trước
khi bị ảnh hưởng bởi các đợt phun trào núi lửa. Chính quyền bang hiện đang
triển khai kế hoạch mở rộng công suất địa nhiệt thêm khoảng 20% trong thời gian
tới.
Theo các chuyên gia, ưu thế lớn nhất
của địa nhiệt là khả năng cung cấp điện liên tục 24/7, không phụ thuộc vào điều
kiện thời tiết như điện mặt trời hay điện gió. Điều này giúp giảm đáng kể nhu
cầu đầu tư vào hệ thống pin lưu trữ quy mô lớn.
Ngoài ra, địa nhiệt còn mang ý nghĩa
chiến lược đối với Hawaii bởi đây là nguồn năng lượng hoàn toàn nội địa, giúp
giảm đáng kể sự phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu.
Tuy nhiên, việc phát triển địa nhiệt
cũng không hề dễ dàng. Chi phí khảo sát và thăm dò nguồn nhiệt dưới lòng đất
rất lớn, trong khi nhiều cộng đồng người Hawaii bản địa phản đối việc khai thác
tại các khu vực núi lửa được xem là linh thiêng.
Dù vậy, những nghiên cứu gần đây cho
thấy tiềm năng địa nhiệt có thể lớn hơn nhiều so với các đánh giá trước đây,
thậm chí có khả năng tồn tại tại đảo Oahu - nơi tiêu thụ điện năng lớn nhất
bang. Nếu giả thuyết này được xác nhận, bức tranh năng lượng của Hawaii có thể
thay đổi đáng kể.
HÀNH
TRÌNH KHỬ CARBON KHÔNG CHỈ LÀ CÂU CHUYỆN ĐIỆN NĂNG
Mặc dù lĩnh vực điện đang đạt được
những tiến bộ rõ rệt, thách thức lớn hơn đối với Hawaii lại nằm ở giao thông
vận tải.
Là một quần đảo nằm giữa Thái Bình
Dương, Hawaii phụ thuộc gần như hoàn toàn vào vận tải biển và hàng không để duy
trì các hoạt động kinh tế. Hầu hết hàng hóa tiêu dùng, nguyên liệu sản xuất và
thực phẩm đều phải được vận chuyển từ bên ngoài.
Đặc biệt, ngành du lịch - một trong
những trụ cột của nền kinh tế địa phương - phụ thuộc trực tiếp vào vận tải hàng
không. Mỗi năm có gần 10 triệu lượt du khách đến Hawaii bằng máy bay. Điều này
khiến việc cắt giảm phát thải trở nên phức tạp hơn nhiều so với các bang trên
đất liền.
Các chuyên gia cho rằng xe điện sẽ
dần thay thế phương tiện sử dụng động cơ đốt trong trên các đảo. Song đối với
vận tải biển và hàng không, các giải pháp hiện nay vẫn còn hạn chế.
Trong ngắn hạn, nhiên liệu hàng
không bền vững (SAF) được xem là lựa chọn khả thi nhất nhằm giảm lượng phát
thải từ ngành hàng không. Các công nghệ máy bay tiết kiệm nhiên liệu cũng sẽ
góp phần cải thiện hiệu quả năng lượng. Tuy nhiên, việc điện khí hóa các chuyến
bay thương mại quy mô lớn vẫn còn cách xa thực tế nhiều năm.
Để đạt mục tiêu phát thải ròng bằng
0 vào năm 2045, Hawaii sẽ phải triển khai đồng thời nhiều giải pháp khác nhau,
từ mở rộng năng lượng tái tạo, phát triển xe điện đến nâng cấp các tòa nhà nhằm
giảm tiêu thụ năng lượng.
Các nghiên cứu do cơ quan lập pháp
bang đặt hàng cho thấy tốc độ triển khai điện mặt trời, điện gió và hệ thống
lưu trữ sẽ phải diễn ra với quy mô chưa từng có trong lịch sử của bang.
Bên cạnh đó, các nguồn năng lượng
như sinh khối, diesel sinh học, thủy điện và địa nhiệt cũng sẽ phải đóng vai
trò đáng kể trong cơ cấu năng lượng tương lai.
LNG
CÓ PHẢI “CẦU NỐI” CẦN THIẾT?
Trong khi mục tiêu cuối cùng là loại
bỏ nhiên liệu hóa thạch, Hawaii hiện vẫn phải đối mặt với bài toán bảo đảm
nguồn điện ổn định trong quá trình chuyển đổi. Chính vì vậy, chính quyền bang
gần đây đã xem xét khả năng sử dụng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) như một giải
pháp trung gian.
Kế hoạch đang được cân nhắc là thay
thế các tổ máy phát điện chạy dầu cũ bằng một nhà máy điện khí hiệu suất cao sử
dụng LNG nhập khẩu. Theo tính toán của cơ quan năng lượng bang, giải pháp này
có thể giúp giảm khoảng 20% lượng phát thải khí nhà kính trong vòng 20 năm,
đồng thời giảm chi phí phát điện so với dầu mỏ. Đây là vấn đề có ý nghĩa đặc
biệt đối với Hawaii bởi bang này hiện đang có giá điện cao nhất nước Mỹ.
Những người ủng hộ cho rằng các nhà
máy điện khí hiện đại có thể vận hành linh hoạt hơn, giúp hệ thống điện hấp thụ
tốt hơn các nguồn năng lượng tái tạo vốn có tính biến động.
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cảnh báo
LNG chỉ là giải pháp tạm thời. Mặc dù phát thải thấp hơn dầu mỏ, LNG vẫn là
nhiên liệu hóa thạch và kéo theo nhiều chi phí phát sinh như hóa lỏng, vận
chuyển xuyên đại dương và tái khí hóa.
Trong trường hợp điện mặt trời, điện
gió và công nghệ lưu trữ tiếp tục giảm giá nhanh như hiện nay, các dự án LNG có
nguy cơ trở thành những tài sản đắt đỏ nhưng hoạt động dưới công suất.
Nhiều nghiên cứu tại Hawaii cho thấy
các hệ thống điện mặt trời kết hợp pin lưu trữ hiện đã có khả năng cạnh tranh
trực tiếp với nhiên liệu hóa thạch về mặt kinh tế, đồng thời tránh được rủi ro
từ những biến động khó lường của thị trường năng lượng toàn cầu.
Hai mươi năm có thể là khoảng thời
gian không dài đối với một cuộc chuyển đổi năng lượng quy mô toàn nền kinh tế.
Tuy nhiên, đối với Hawaii, mục tiêu năm 2045 không chỉ là một kế hoạch giảm
phát thải khí nhà kính mà còn là nỗ lực xây dựng một nền kinh tế ít phụ thuộc
hơn vào thế giới bên ngoài, trong đó an ninh năng lượng và khả năng tự chủ được
đặt ở vị trí trung tâm.
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