Công đoàn Việt Nam dự kiến xây hơn 10.700 căn nhà ở xã hội cho công nhân

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dự kiến xây dựng khoảng 10.700 căn nhà ở xã hội đến năm 2030, nhằm tạo điều kiện để người lao động có nơi ở ổn định, yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp và các khu công nghiệp...

Tại họp báo thông tin kết quả Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, ông Lê Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cho biết Luật Nhà ở năm 2023 đã quy định rõ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là một trong những chủ thể tham gia đầu tư nhà ở xã hội.

Trên cơ sở đó, Tổng Liên đoàn đã xây dựng kế hoạch triển khai từ năm 2024 nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ được giao. Trong giai đoạn 2024-2025, tổ chức Công đoàn tập trung đầu tư 3 dự án nhà ở công nhân cho thuê.

Đến nay, cả 3 dự án đã được khởi công tại các địa phương gồm Bắc Ninh và Bến Tre (nay là tỉnh Vĩnh Long), với tổng quy mô 1.722 căn hộ. Dự kiến các dự án này sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác từ năm 2027, góp phần đáp ứng nhu cầu chỗ ở của công nhân lao động tại các khu công nghiệp.

Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Đề án phát triển ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030, Tổng Liên đoàn được giao nhiệm vụ xây dựng 10.000 căn nhà ở cho công nhân trong giai đoạn 2023-2030.

Để hoàn thành mục tiêu này, ngoài 3 dự án đang triển khai, Tổng Liên đoàn dự kiến từ năm 2026 đến năm 2030, sẽ tiếp tục đầu tư từ 10 đến 15 dự án mới tại các tỉnh, thành phố trên cả nước, với quy mô khoảng 9.000 căn hộ.

Ông Nghĩa thông tin, như vậy, Tổng Liên đoàn dự kiến xây dựng khoảng hơn 10.700 căn hộ. Với tiến độ hiện nay, cơ bản sẽ hoàn thành mục tiêu được Thủ tướng Chính phủ giao.

Theo đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, việc triển khai các dự án nhà ở công nhân cho thuê không chỉ góp phần thực hiện mục tiêu phát triển nhà ở xã hội của Chính phủ, mà còn tạo điều kiện để người lao động có nơi ở ổn định, yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp và các khu công nghiệp.

Cũng theo ghi nhận của Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố, nhất là tại các địa phương có đông công nhân lao động, nhu cầu về nhà ở xã hội, nhà ở công nhân tiếp tục là vấn đề cấp thiết, khi các công trình phúc lợi như trường mầm non, nhà văn hóa, khu thể thao, khu vui chơi giải trí phục vụ công nhân tại các khu công nghiệp còn hạn chế.

Liên đoàn Lao động Hà Nội cho biết hiện thành phố có khoảng 2,7 triệu lao động, trong đó, hơn 70% đang sống trong các khu nhà trọ.

Theo Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Trọng Kỳ Anh, trong định hướng phát triển nhà ở, thành phố sẽ ưu tiên quy hoạch, xây dựng các khu nhà ở xã hội tập trung quy mô lớn, bảo đảm đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

Bố trí tại các vị trí thuận lợi kết nối với hệ thống giao thông công cộng, đặc biệt là mạng lưới đường sắt đô thị nhằm phục vụ người thu nhập thấp và công nhân lao động tại các khu, cụm công nghiệp.

Việc bố trí quỹ đất xây dựng các thiết chế công đoàn, nhà ở xã hội và nhà ở công nhân đã được thành phố xác định rõ trong các quy hoạch phân khu khu công nghiệp, chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030, và Đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp.

Hiện Hà Nội đã quy hoạch 19 quỹ đất phát triển nhà ở xã hội tập trung với tổng diện tích khoảng 995ha.

Để cụ thể hóa Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, Ủy ban nhân dân thành phố cũng đã ban hành Đề án phát triển khu đô thị đa mục tiêu gắn với 9 trục động lực phát triển của Thủ đô. Trong đó, nhà ở xã hội dự kiến chiếm khoảng 20% tổng diện tích sàn nhà ở.

Thành phố cũng định hướng tăng tỷ lệ nhà ở cho thuê, cho thuê mua nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu an cư của người dân và công nhân lao động.

Tính đến nay, toàn thành phố đang triển khai khoảng 92 dự án phát triển nhà ở xã hội với tổng diện tích khoảng 1.405ha, đa dạng các loại hình nhà ở bán, cho thuê và thuê mua.