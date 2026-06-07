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Khoảng 70% doanh nghiệp đã thực hiện khám sức khỏe cho người lao động

Nhật Dương

07/06/2026, 07:13

Theo Bộ Y tế, nhiều doanh nghiệp đã chủ động kết hợp việc khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, với theo dõi những bệnh không lây nhiễm như tim mạch, huyết áp, tiểu đường...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thông tin về việc triển khai Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết đây là một chủ trương rất lớn để đảm bảo chăm sóc sức khỏe toàn dân liên tục theo vòng đời.

Đối với công nhân lao động, Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho rằng thực tế đây không phải là lần đầu tiên triển khai thực hiện chủ trương khám sức khỏe. Theo quy định của pháp luật về lao động và an toàn vệ sinh an toàn lao động, từ nhiều năm trước đây, việc khám sức khỏe định kỳ cho người lao động đã được quy định.

Theo đó, việc khám sức khỏe cho người lao động, bảo vệ người lao động khỏi các nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp đã được triển khai trong những năm vừa qua. Đối với người lao động bình thường được quy định là khám sức khỏe định kỳ một năm một lần; còn đối với những người làm nghề nặng nhọc, độc hại, người lao động là người khuyết tật thì ít nhất là 6 tháng một lần được khám sức khỏe.

Qua quá trình triển khai thực hiện thời gian qua, Bộ Y tế nhận thấy việc khám sức khỏe định kỳ cho người lao động đã được chủ sử dụng lao động triển khai tích cực. Hiện nay khoảng 70% người sử dụng lao động đã triển khai thực hiện các quy định này.

Nhiều doanh nghiệp đã chủ động kết hợp việc khám sức khỏe định kỳ với theo dõi những bệnh không lây nhiễm như tim mạch, huyết áp, tiểu đường. Bên cạnh đó, đã triển khai rất nhiều chương trình để quản lý, chăm sóc sức khỏe khi người lao động mắc bệnh nghề nghiệp”, Bộ trưởng Đào Hồng Lan thông tin.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Bộ Y tế, việc triển khai thực hiện khám sức khỏe cho người lao động vẫn còn những vướng mắc. Đơn cử, nhiều doanh nghiệp, đặc biệt khối doanh nghiệp nhỏ, ở nông thôn, ở các làng nghề… chưa quan tâm lĩnh vực này. Tai nạn lao động vẫn còn xảy ra khá phổ biến.

Việc triển khai đảm bảo môi trường làm việc an toàn, quan trắc môi trường lao động vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu. Hiện nay, có khoảng 5.800 doanh nghiệp mặc dù đã tăng thực hiện quan trắc môi trường lao động, nhưng so với thị trường lao động nói chung thì vẫn còn rất nhiều việc phải làm trong thời gian tới.

Hằng năm, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng chủ trì phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Y tế triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm, rất nhiều hoạt động đã được triển khai trong thời gian này để đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho người lao động và vệ sinh môi trường.

Trong thời gian tới, Bộ Y tế sẽ tập trung thực hiện Nghị quyết số 72. Ngoài việc khám sức khỏe định kỳ theo Luật An toàn vệ sinh lao động, còn kết nối với sổ sức khỏe điện tử.

Bộ Y tế cũng phối hợp với các địa phương, các công đoàn cơ sở đẩy mạnh việc khám sức khỏe định kỳ theo các quy định, đảm bảo 100% người lao động được khám sức khỏe định kỳ và kết nối với sổ sức khỏe điện tử mà hiện nay Bộ Y tế cùng với Bộ Công an, và Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang triển khai thực hiện.

Để tăng cường việc quan trắc môi trường nhằm đảm bảo môi trường an toàn cho người lao động và sửa đổi các quy định pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, Bộ Y tế đề nghị Công đoàn tăng cường việc giám sát triển khai pháp luật và bảo vệ lợi ích hợp pháp cho người lao động, đặc biệt khi triển khai thực hiện thỏa ước lao động tập thể.

Đồng thời, có các chương trình hỗ trợ thêm cho người lao động được khám sức khỏe, chăm sóc bệnh nghề nghiệp và thực hiện thể thao giữa giờ. Khi xây dựng thỏa ước tập thể, cần thỏa thuận với chủ sử dụng lao động để đưa những nội dung này vào thỏa ước.

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Từ khóa:

an toàn vệ sinh lao động doanh nghiệp nhỏ khám sức khỏe định kỳ Nghị quyết 72-NQ/TW Sổ sức khỏe điện tử

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