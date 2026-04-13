Thứ Hai, 13/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tài chính

CUBHCM dẫn đầu cho vay hợp vốn Việt Nam năm 2025

Tuấn Sơn

13/04/2026, 13:55

CUBHCM đã ghi dấu năm 2025 với các hoạt động ấn tượng, khi vươn lên vị trí số 1 trong Bảng xếp hạng các đơn vị bảo lãnh phát hành tín dụng tại Việt Nam (tính trên tất cả các đơn vị tiền tệ)(1), với tổng giá trị tín dụng bảo lãnh phát hành đạt 617 triệu USD.

Các đại diện của Ngân hàng Cathay United Bank tại sự kiện. Ảnh: CUBHCM.
Thành tích này tiếp tục được ghi nhận trên trường quốc tế khi CUBHCM được vinh danh với hai giải thưởng danh giá tại Giải thưởng Tài chính Bền vững The Asset Triple A 2026: Khoản vay ESG tốt nhất và Khoản vay hợp vốn tốt nhất (chứng khoán). Các giải thưởng này khẳng định năng lực vượt trội của CUBHCM trong việc kiến tạo, cấu trúc và phân phối giải pháp tài chính mang tính đột phá.

Vị thế dẫn đầu được xây dựng trên nền tảng mạng lưới khu vực vững mạnh, sự gắn kết sâu sắc với khách hàng, khả năng triển khai giao dịch nhanh chóng, chuyên môn sâu về cấu trúc tài chính ESG và khả năng tiếp cận thanh khoản xuyên biên giới hiệu quả. Tại Việt Nam, CUBHCM đã tham gia hơn một nửa trong tổng số 24 giao dịch cho vay hợp vốn trong năm 2025, củng cố vai trò là nhà điều phối chính hàng đầu. CUBHCM tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những nhà thu xếp chủ chốt, góp phần định hình và thúc đẩy sự phát triển của thị trường cho vay hợp vốn tại Việt Nam.

Những năng lực vượt trội này được thể hiện rõ nét qua vai trò của CUBHCM trong các giao dịch tiêu biểu được The Asset vinh danh. CUBHCM giữ vai trò là một trong những đơn vị Thu xếp, Bảo lãnh và Điều hành phát hành chính (Mandated Lead Arranger and Underwriter, MLAU) cho khoản vay xanh trị giá 1,56 tỷ USD của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank). Thương vụ này đã thiết lập nhiều dấu ấn quan trọng trên thị trường như: Khoản vay ESG lớn nhất từng được thu xếp tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương dành cho một ngân hàng vay; Khoản vay hợp vốn có quy mô lớn nhất từ trước đến nay dành cho một tổ chức tài chính Việt Nam; Khoản vay hợp vốn rộng rãi nhất dành cho một ngân hàng vay, với sự tham gia của 44 tổ chức cho vay quốc tế.

Giải thưởng Khoản vay hợp vốn tốt nhất (Chứng khoán) ghi nhận vai trò quan trọng của CUBHCM trong khoản vay hợp vốn trị giá 230 triệu USD dành cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Techcom (Techcom Securities). Giao dịch mang tính bước ngoặt này thể hiện rõ năng lực vượt trội của CUBHCM trong việc cấu trúc, thu xếp và hợp vốn các khoản vay quy mô lớn cho lĩnh vực chứng khoán tại Việt Nam.

CUBHCM tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực trên danh mục cho vay hợp vốn. Trong năm 2025, chi nhánh đã đảm nhiệm nhiều vai trò chủ chốt, bao gồm Ngân hàng Đầu mối Thu xếp vốn (Mandated Lead Arranger – MLA), Ngân hàng Đầu mối Thu xếp và Quản lý chính (Mandated Lead Arranger and Bookrunner – MLAB), cũng như Ngân hàng Đầu mối Thu xếp, Bảo lãnh và Quản lý chính (Mandated Lead Arranger, Underwriter and Bookrunner – MLAUB). Thông qua các vai trò này, CUBHCM đã tham gia thực hiện tổng cộng 15 giao dịch cho vay hợp vốn và cho vay nhóm, với tổng giá trị giao dịch hơn 3,5 tỷ USD(2).

Trong bối cảnh thương mại toàn cầu và chuỗi cung ứng tái cấu trúc và phát triển, nhu cầu về một đối tác tài chính sở hữu giải pháp bền vững và toàn cầu ngày càng gia tăng. Ngân hàng Cathay United Bank (CUB) thiết lập một mạng lưới quốc tế vững mạnh với hơn 67 điểm hoạt động tại 11 thị trường, khẳng định cam kết dài hạn đối với tăng trưởng khu vực và kết nối toàn cầu. CUB tiếp tục đẩy mạnh đầu tư chiến lược tại khu vực ASEAN, qua hệ thống chi nhánh và văn phòng đại diện tại Singapore, Việt Nam và Malaysia, duy trì sự hiện diện tại nền kinh tế trọng điểm như Trung Quốc và Hồng Kông nhằm hỗ trợ nhu cầu tài chính và tăng trưởng khu vực.

CUB tiếp tục củng cố và mở rộng dấu ấn quốc tế, đồng thời nâng cao năng lực trong các lĩnh vực then chốt như cho vay xuyên biên giới theo nhu cầu riêng biệt của khách hàng, tài trợ cấu trúc và tài trợ dự án. Ngân hàng hướng tới cung cấp các giải pháp tài chính toàn diện, linh hoạt và bền vững, giúp doanh nghiệp tự tin nắm bắt cơ hội tăng trưởng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu ngày càng phức tạp.

CUB là công ty thành viên của Tập đoàn tài chính Cathay Financial Holdings (Cathay FHC) – một trong những tập đoàn tài chính hàng đầu châu Á, hiện vận hành 969 chi nhánh trên toàn khu vực và quản lý tổng tài sản vượt 400 tỷ USD. Kể từ khi chính thức gia nhập thị trường Việt Nam vào năm 2005, CUB đã không ngừng xây dựng và củng cố một hiện diện mạnh mẽ, uy tín và bền vững tại địa phương. CUB tiếp tục khẳng định vai trò là đối tác tài chính đáng tin cậy, cùng khách hàng tại Việt Nam và trong khu vực trên hành trình tăng trưởng dài hạn.

(1) Nguồn: CUB, LSEG Loan Connector 2025.

(2) Nguồn: CUB, LSEG Loan Connector 2025.

Từ khóa:

CUBHCM

Đọc thêm

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy