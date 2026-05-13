UOB: Kênh vốn xuyên biên giới là nguồn lực quan trọng cho tăng trưởng

Vân Nguyễn

13/05/2026, 16:48

Tại Diễn đàn Vietnam Connect Forum 2026, đại diện UOB Việt Nam nhận định Việt Nam đang nổi bật trong thu hút FDI so với khu vực, đồng thời chỉ ra dư địa lớn của các kênh dẫn vốn xuyên biên giới và thị trường trái phiếu trong bối cảnh nhu cầu vốn cho tăng trưởng giai đoạn tới ngày càng gia tăng…

Ông Đinh Đức Quang, Giám đốc Khối Kinh doanh Tiền tệ, Ngân hàng UOB Việt Nam trình bày tham luận tại diễn đàn - Ảnh: Việt Dũng
Ông Đinh Đức Quang, Giám đốc Khối Kinh doanh Tiền tệ, Ngân hàng UOB Việt Nam trình bày tham luận tại diễn đàn - Ảnh: Việt Dũng

Phát biểu tại Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam 2026 (lần thứ 6) - Vietnam Connect Forum 2026, do Ban chính sách, Chiến lược Trung ương chỉ đạo nội dung; Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức chiều 13/5/2026 tại Hà Nội, ông Đinh Đức Quang, Giám đốc Khối Kinh doanh Tiền tệ, Ngân hàng UOB Việt Nam đã có bài tham luận sâu sắc với chủ đề “Bối cảnh toàn cầu mới và khả năng tiếp cận nguồn vốn cho nhu cầu tăng trưởng cao của Việt Nam”.

VIỆT NAM VƯỢT TRỘI TRONG XU HƯỚNG ĐẦU TƯ CỦA KHU VỰC

Ông Đinh Đức Quang nhận định xét trên bình diện toàn cầu, ASEAN hiện là một trong những khu vực thu hút FDI mạnh nhất thế giới, chỉ đứng sau Mỹ và châu Âu. Trong đó, Việt Nam nổi lên như một điểm sáng về thu hút đầu tư trong khu vực.

“So với Indonesia, Malaysia, Thái Lan hay Philippines, Việt Nam đang sở hữu sức hút đầu tư rất ấn tượng. Nếu đặt cạnh các nền kinh tế có quy mô tương đồng như Malaysia, Thái Lan và Philippines, lượng vốn FDI vào Việt Nam đang vượt trội rõ rệt”, ông Quang nhận định. 

Đề cập tới nhu cầu vốn phục vụ tăng trưởng trong 5 năm tới, ông Quang cho rằng bên cạnh các kênh truyền thống như FDI và đầu tư gián tiếp (FII), còn một kênh dẫn vốn đang vận hành tích cực nhưng thường chưa được đề cập đầy đủ đó là dòng vốn xuyên biên giới thông qua hệ thống các định chế tài chính quốc tế đang hoạt động tại Việt Nam.

Diễn đàn Nhịp cầu phát triển Việt Nam 2026 (Vietnam Connect Forum 2026) lần thứ 6 được tổ chức với chủ đề "Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới" - Ảnh: Việt Dũng
Diễn đàn Nhịp cầu phát triển Việt Nam 2026 (Vietnam Connect Forum 2026) lần thứ 6 được tổ chức với chủ đề “Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới” - Ảnh: Việt Dũng

Hiện nay, khối ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam không chỉ thu xếp vốn vay trực tiếp cho doanh nghiệp trong nước mà còn hỗ trợ nguồn vốn quy mô lớn cho các tổ chức tín dụng nội địa. Đại diện UOB Việt Nam dẫn chứng, trong năm 2021, một nhóm ngân hàng nước ngoài, trong đó có UOB, đã thu xếp khoản vay dài hạn trị giá 1 tỷ USD cho một định chế tài chính trong nước.

“Riêng UOB, tổng hạn mức thu xếp cho doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận nguồn vốn quốc tế cũng như tài trợ thương mại cho các định chế tài chính trong nước đã lên tới hàng tỷ USD”, ông Quang chia sẻ.

Theo đánh giá của UOB Việt Nam, hiện Việt Nam có gần 50 định chế tài chính nước ngoài đang hoạt động, bao gồm 9 ngân hàng 100% vốn nước ngoài và khoảng 40 chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Nếu tạo dựng được niềm tin và thúc đẩy sự phối hợp hiệu quả giữa các tổ chức này với thị trường trong nước, đây sẽ là một nguồn lực tài chính rất lớn cho nền kinh tế.

Đồng thời, quá trình tiếp cận thị trường vốn quốc tế đòi hỏi doanh nghiệp Việt Nam phải đáp ứng các tiêu chuẩn cao hơn về minh bạch tài chính, kế hoạch kinh doanh cũng như năng lực quản trị. Trong các giao dịch hợp vốn quốc tế, ngân hàng thu xếp vốn thường phải phối hợp cùng 10 - 20 tổ chức tài chính nước ngoài khác để tham gia cấp tín dụng.

DƯ ĐỊA ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU RỘNG MỞ

Ông Quang cho biết đối với dòng vốn đầu tư gián tiếp,  địa thu hút nhà đầu tư nước ngoài vào thị trường trái phiếu Việt Nam còn rất lớn, đặc biệt là trái phiếu chính phủ.

Dẫn lại số liệu cho thấy tỷ lệ nắm giữ trái phiếu Chính phủ Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài hiện mới ở mức khoảng 1 - 2%, thấp hơn đáng kể so với nhiều quốc gia trong khu vực. Tại Thái Lan, tỷ lệ này khoảng 10%, tương đương quy mô nắm giữ khoảng 20 tỷ USD. Trong khi đó, tại Malaysia và Indonesia, nhà đầu tư nước ngoài đang nắm giữ khoảng 20 - 25% lượng trái phiếu chính phủ phát hành, tương đương khoảng 60 - 70 tỷ USD.

“Nếu có các giải pháp cụ thể để thu hút nhà đầu tư nước ngoài tham gia sâu hơn vào thị trường trái phiếu Chính phủ, đây sẽ là một nguồn lực rất lớn cho Việt Nam”, ông Quang nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, thị trường trái phiếu doanh nghiệp cũng được đánh giá là dư địa tiềm năng để kết nối doanh nghiệp trong nước với dòng vốn quốc tế. Tuy nhiên, theo đại diện ngân hàng, điều mà nhà đầu tư nước ngoài quan tâm nhất hiện nay là hệ thống hạ tầng đánh giá rủi ro tín dụng, cơ chế định giá và đường cong lãi suất chuẩn trên thị trường.

Đây được xem là cơ sở quan trọng giúp các nhà đầu tư xây dựng mô hình đánh giá rủi ro, định giá tài sản và tạo dựng niềm tin khi tham gia thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam.

Kỳ vọng trong thời gian tới, các cơ quan quản lý như Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước sẽ phối hợp cùng các thành viên thị trường để hoàn thiện hạ tầng định giá, xây dựng đường cong lãi suất chuẩn cho cả thị trường tiền tệ ngắn hạn và thị trường vốn dài hạn.

Toàn cảnh hội thảo -  Ảnh: Việt Dũng
Toàn cảnh hội thảo -  Ảnh: Việt Dũng

Chia sẻ thêm về hoạt động của UOB tại Việt Nam, đại diện ngân hàng cho biết UOB hiện diện tại Việt Nam suốt 33 năm qua và liên tục tăng vốn kể từ khi được Ngân hàng Nhà nước cấp phép thành lập ngân hàng con 100% vốn nước ngoài vào năm 2017.

Hiện, vốn điều lệ của UOB Việt Nam đã đạt khoảng 10.000 tỷ đồng, thuộc nhóm ngân hàng nước ngoài có quy mô vốn lớn nhất tại thị trường Việt Nam. Sau khi nhận chuyển giao mảng ngân hàng bán lẻ của Citibank Việt Nam năm 2023, UOB tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh tại Việt Nam trên nhiều phân khúc khách hàng.

Đồng thời, ngân hàng này cũng đã công bố kế hoạch đầu tư xây dựng tòa nhà văn phòng tại khu vực trung tâm tài chính quốc tế ở TP. Hồ Chí Minh.

“Với vai trò là một doanh nghiệp FDI hoạt động trong lĩnh vực tài chính tại Việt Nam, chúng tôi cam kết đồng hành dài hạn cùng các doanh nghiệp FDI cũng như kết nối doanh nghiệp trong nước với nguồn vốn quốc tế, qua đó góp phần thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam phát triển thực chất và bền vững hơn trong thời gian tới”, ông Đinh Đức Quang nhấn mạnh.

Thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp nội địa

[Trực tiếp]: Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam 2026 và Chương trình Rồng Vàng lần thứ 25

FDI tại Việt Nam: Hướng tới lợi ích công bằng và bền vững

Quan điểm xuyên suốt của Việt Nam luôn coi khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là một bộ phận quan trọng không thể thiếu của nền kinh tế. Tuy nhiên, trong giai đoạn phát triển mới, Việt Nam chuyển mạnh tư duy từ "thu hút FDI đại trà” sang “hợp tác đầu tư có chọn lọc, chất lượng, hiệu quả và bền vững”. FDI thế hệ mới mà cần cùng Việt Nam tạo ra giá trị mới, năng lực mới và vị thế mới trong chuỗi giá trị toàn cầu...

Diễn đàn Nhịp cầu phát triển Việt Nam 2026 tập trung thảo luận các giải pháp thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài thế hệ mới, đồng thời thúc đẩy kết nối sâu hơn giữa khu vực FDI với doanh nghiệp trong nước nhằm tạo động lực tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới...

Giữa biến động địa chính trị toàn cầu và làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng, Việt Nam nổi lên như một điểm đến chiến lược nhờ nền tảng vĩ mô ổn định và chính sách đối ngoại linh hoạt. Bối cảnh mới cũng mở ra cơ hội để Việt Nam thiết lập “điểm cân bằng” mới trong thu hút FDI, hướng tới lợi ích công bằng và bền vững hơn cho cả hai phía...

Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam 2026 (Vietnam Connect Forum 2026) và Chương trình Rồng Vàng lần thứ 25 (Golden Dragon Awards 2026) phát sóng trực tiếp trên nền tảng VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy....

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc, sự dịch chuyển nhanh chóng của công nghệ và những biến động địa chính trị ngày càng khó lường, Việt Nam đang đứng trước một cơ hội hiếm có để nâng cấp mô hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Tuy nhiên trong thời điểm này, những giới hạn của cách tiếp cận cũ đang bộc lộ rõ hơn bao giờ hết...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

