Giá vàng miếng SJC liên tục đảo chiều, neo ở vùng thấp nhất trong 4 tháng
Mai Nhi
13/05/2026, 11:20
Trong ba phiên đầu tuần (11-13/5), giá vàng liên tục biến động với diễn biến khó đoán. Các doanh nghiệp sau khi giảm mạnh giá vàng miếng 2,3 triệu đồng/lượng trong phiên đầu tuần đã nhanh chóng tăng nhẹ trong phiên kế tiếp. Giá bán vàng miếng SJC trong phiên 13/5 lùi về mốc 165 triệu đồng/lượng, thấp nhất trong 4 tháng...
Diễn biến giảm đồng loạt xuất hiện
trên thị trường vàng miếng SJC trong phiên sáng nay (13/5). Các hệ thống lớn chủ
yếu điều chỉnh giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều đối với giá vàng miếng.
Tính đến 11 giờ ngày 13/5, giá
mua vàng miếng tại Công ty SJC vẫn niêm yết ổn định tại 162 triệu và giá bán là
165 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên hôm qua (12/5), giá giao dịch vàng miếng tại thương hiệu này giảm
500 nghìn đồng/lượng.
Mở cửa phiên sáng, giá mua, bán
vàng miếng SJC tại DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý cũng
đều niêm yết ở mức 162 triệu – 165 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch duy trì
ổn định trong suốt phiên sáng, giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá
chốt phiên 12/5.
Tại TP.Hồ Chí Minh, giá giao dịch
vàng miếng diễn biến trái chiều giữa các đơn vị kinh doanh. Đồng thời, các doanh
nghiệp này cũng neo giá vàng miếng thấp hơn so với với khu vực phía Bắc khoảng 500
nghìn đồng/lượng.
Sau khi giảm 500 nghìn đồng/lượng
ở chiều mua và 300 nghìn đồng/lượng ở chiều bán trong phiên sáng, Mi Hồng niêm yết
giá mua, bán vàng miếng SJC ở mức 163 triệu – 164,7 triệu đồng/lượng.
Riêng tại Ngọc Thẩm, sau khi tăng
500 nghìn đồng/lượng trong phiên 12/5, giá mua, bán vàng miếng SJC tại thương hiệu
này trong phiên sáng nay duy trì xu hướng đi ngang.
Tính đến 11 giờ, Ngọc Thẩm vẫn giữ
nguyên giá giao dịch vàng miếng SJC ở ngưỡng 161,5 triệu – 164,5 triệu đồng/lượng,
không đổi so với giá chốt phiên 12/5. Đây cũng là thương hiệu có mức giá giao dịch
thấp nhất trên thị trường trong phiên sáng nay.
Trên thị trường
vàng nhẫn “4 số 9”, các đơn vị kinh doanh cũng đồng loạt giảm giá giao dịch trong
biên độ phổ biến là 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Trái ngược với xu hướng chung
của toàn thị trường, duy chỉ có một doanh nghiệp phía Nam điều chỉnh tăng giá mua,
bán vàng nhẫn.
Trong nửa đầu tháng 5 (4 – 13/5), sau khi ghi nhận giá giao dịch vàng miếng SJC cao nhất ở mức 167,5 triệu đồng/lượng trong 3 phiên cuối tuần liên tiếp (7-9/5), giá vàng miếng tại các đơn vị kinh doanh nhìn chung đều giữ xu hướng giảm. Giá bán vàng miếng SJC trong phiên sáng nay (13/5) quay lại vùng giá thấp nhất trong 4 tháng qua, ở mức 165 triệu đồng/lượng.
Tại TP.Hồ Chí
Minh, Ngọc Thẩm tăng 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều đối với giá mua, bán vàng
nhẫn “4 số 9” trong phiên sáng. Tính đến 11 giờ, thương hiệu này đặt giá giao
dịch vàng nhẫn 9999 tại 153,5 triệu – 157 triệu đồng/lượng. Dù ghi nhận 2 phiên
tăng liên tiếp (12-13/5) nhưng đây là thương hiệu vẫn duy trì giá vàng nhẫn thấp
nhất trên thị trường.
Ngược lại, mở cửa phiên,
giá mua vàng nhẫn “ 4 số 9” tại Công ty SJC đặt ở mức 161,8 triệu và giá
bán là 164,8 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên được duy trì ổn định trong
suôt phiên sáng, giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 12/5.
Cùng chung
mức điều chỉnh trên, giá mua vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo
999.9 tại Bảo Tín Mạnh Hải cũng duy trì ổn định ở mức 162 triệu
đồng/lượng ngay từ khi mở cửa phiên sáng. Trong khi đó, giá bán neo tại 164,9 triệu
đồng/lượng. Tính đến 11 giờ, mức giá giao dịch trên vẫn giữ nguyên.
Giá vàng nhẫn tại Công
ty SJC và Bảo Tín Mạnh Hải thấp hơn so với giá vàng miếng khoảng
200 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Trong khi đó, các doanh nghiệp còn lại đều đồng
loạt niêm yết giá vàng nhẫn “4 số 9” ở mức tương đương so với giá vàng SJC trong
phiên sáng nay.
Tính đến 11
giờ, DOJI niêm yết giá giao dịch nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 162
triệu – 165 triệu đồng/lượng Mức giá giao dịch trên giảm 500 nghìn đồng/lượng
đối với cả hai chiều mua và bán so với giá chốt phiên 11/5.
Giá vàng nhẫn
trơn tại PNJ trong phiên sáng nay cũng giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Thương
hiệu này niêm yết giá giao dịch vàng nhẫn trơn ổn định ở mức 162 triệu – 165
triệu đồng/lượng ngay từ khi mở cửa phiên.
Bảo Tín Minh
Châu đặt giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 162 triệu – 165 triệu
đồng/lượng trong suốt phiên sáng. So với giá chốt phiên 12/5, giá vàng nhẫn
tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu cũng giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.
Mở cửa phiên
sáng, giá mua, bán vàng nhẫn 9999 tại Phú Quý giảm 500 nghìn đồng/lượng so giá chốt
phiên 12/5. Thương hiệu này đặt giá giao dịch vàng nhẫn ở mức 162 triệu – 165 triệu
đồng/lượng. Tính đến 11 giờ, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi.
Trên thị
trường thế giới, tính đến 11 giờ ngày 13/5, hợp đồng giá vàng giao ngay giảm hơn
0,2% so với phiên 12/5, lùi xuống mốc 4.704 USD/oz.
Theo tỷ giá
Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá
vàng thế giới tiếp tục thu hệp xuống ngưỡng 13,87 triệu đồng/lượng. Trong khi
đó, đối với giá vàng nhẫn “4 số 9”, khoảng cách này dao động từ 5,87 triệu – 13,87
triệu đồng/lượng, tùy thương hiệu.
Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới thấp nhất kể từ cuối tháng 1/2026
13:45, 12/05/2026
Giá vàng trong nước sụt mạnh ngay phiên đầu tuần
12:12, 11/05/2026
Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn bất động sau hai phiên bật tăng
Bộ Tài chính không chấp thuận đề xuất rút ngắn thời hạn kiểm tra sau thông quan
Quy định về kiểm tra sau thông quan ghi nhận nhiều ý kiến trái chiều. Trong khi phía doanh nghiệp đề xuất điều chỉnh theo hướng linh hoạt hơn nhằm giảm áp lực tuân thủ, cơ quan soạn thảo vẫn giữ quan điểm như luật hiện hành, đặt ra bài toán cân bằng giữa mục tiêu quản lý và tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại…
UOB: Kênh vốn xuyên biên giới là nguồn lực quan trọng cho tăng trưởng
Tại Diễn đàn Vietnam Connect Forum 2026, đại diện UOB Việt Nam nhận định Việt Nam đang nổi bật trong thu hút FDI so với khu vực, đồng thời chỉ ra dư địa lớn của các kênh dẫn vốn xuyên biên giới và thị trường trái phiếu trong bối cảnh nhu cầu vốn cho tăng trưởng giai đoạn tới ngày càng gia tăng…
Tỷ giá đồng yên biến động mạnh trong lúc Bộ trưởng Bessent thăm Nhật Bản
Giới chức Nhật Bản vốn tin rằng một sự ủng hộ từ ông Bessent sẽ giúp củng cố tác dụng của việc họ can thiệp vào thị trường tiền tệ, theo đó cản lại áp lực mất giá đồng yên...
Ngân hàng kiến tạo số khơi thông tín dụng cho SMEs
Bàn tròn kỳ này, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy ghi nhận các ý kiến về sự khác biệt giữa ngân hàng số và ngân hàng kiến tạo số, thực trạng triển khai tại Việt Nam, cũng như những điểm nghẽn về chuẩn mực, dữ liệu và bảo mật đang cản trở quá trình phát triển của mô hình ngân hàng kiến tạo số…
ECB được dự báo tăng lãi suất hai lần trong năm 2026
Giới chuyên gia cho rằng ECB sẽ tăng lãi suất trong tháng 6 và tháng 9 năm nay, để ứng phó với áp lực lạm phát do cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: