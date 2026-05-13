Thứ Tư, 13/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tài chính

Giá vàng miếng SJC liên tục đảo chiều, neo ở vùng thấp nhất trong 4 tháng

Mai Nhi

13/05/2026, 11:20

Trong ba phiên đầu tuần (11-13/5), giá vàng liên tục biến động với diễn biến khó đoán. Các doanh nghiệp sau khi giảm mạnh giá vàng miếng 2,3 triệu đồng/lượng trong phiên đầu tuần đã nhanh chóng tăng nhẹ trong phiên kế tiếp. Giá bán vàng miếng SJC trong phiên 13/5 lùi về mốc 165 triệu đồng/lượng, thấp nhất trong 4 tháng...

Giá bán vàng miếng SJC trong phiên 13/5 lùi về mốc 165 triệu đồng/lượng
Giá bán vàng miếng SJC trong phiên 13/5 lùi về mốc 165 triệu đồng/lượng

Diễn biến giảm đồng loạt xuất hiện trên thị trường vàng miếng SJC trong phiên sáng nay (13/5). Các hệ thống lớn chủ yếu điều chỉnh giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều đối với giá vàng miếng.

Tính đến 11 giờ ngày 13/5, giá mua vàng miếng tại Công ty SJC vẫn niêm yết ổn định tại 162 triệu và giá bán là 165 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên hôm qua (12/5),  giá giao dịch vàng miếng tại thương hiệu này giảm 500 nghìn đồng/lượng.

Mở cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng miếng SJC tại DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý cũng đều niêm yết ở mức 162 triệu – 165 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch duy trì ổn định trong suốt phiên sáng, giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 12/5.

Tại TP.Hồ Chí Minh, giá giao dịch vàng miếng diễn biến trái chiều giữa các đơn vị kinh doanh. Đồng thời, các doanh nghiệp này cũng neo giá vàng miếng thấp hơn so với với khu vực phía Bắc khoảng 500 nghìn đồng/lượng.

Sau khi giảm 500 nghìn đồng/lượng ở chiều mua và 300 nghìn đồng/lượng ở chiều bán trong phiên sáng, Mi Hồng niêm yết giá mua, bán vàng miếng SJC ở mức 163 triệu – 164,7 triệu đồng/lượng.

Riêng tại Ngọc Thẩm, sau khi tăng 500 nghìn đồng/lượng trong phiên 12/5, giá mua, bán vàng miếng SJC tại thương hiệu này trong phiên sáng nay duy trì xu hướng đi ngang.

Tính đến 11 giờ, Ngọc Thẩm vẫn giữ nguyên giá giao dịch vàng miếng SJC ở ngưỡng 161,5 triệu – 164,5 triệu đồng/lượng, không đổi so với giá chốt phiên 12/5. Đây cũng là thương hiệu có mức giá giao dịch thấp nhất trên thị trường trong phiên sáng nay.

Diễn biến giá vàng miếng SJC từ đầu năm 2026. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá doanh nghiệp
Diễn biến giá vàng miếng SJC từ đầu năm 2026. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá doanh nghiệp

Trên thị trường vàng nhẫn “4 số 9”, các đơn vị kinh doanh cũng đồng loạt giảm giá giao dịch trong biên độ phổ biến là 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Trái ngược với xu hướng chung của toàn thị trường, duy chỉ có một doanh nghiệp phía Nam điều chỉnh tăng giá mua, bán vàng nhẫn.

Trong nửa đầu tháng 5 (4 – 13/5), sau khi ghi nhận giá giao dịch vàng miếng SJC cao nhất ở mức 167,5 triệu đồng/lượng trong 3 phiên cuối tuần liên tiếp (7-9/5), giá vàng miếng tại các đơn vị kinh doanh nhìn chung đều giữ xu hướng giảm. Giá bán vàng miếng SJC trong phiên sáng nay (13/5) quay lại vùng giá thấp nhất trong 4 tháng qua, ở mức 165 triệu đồng/lượng.

Tại TP.Hồ Chí Minh, Ngọc Thẩm tăng 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều đối với giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” trong phiên sáng. Tính đến 11 giờ, thương hiệu này đặt giá giao dịch vàng nhẫn 9999 tại 153,5 triệu – 157 triệu đồng/lượng. Dù ghi nhận 2 phiên tăng liên tiếp (12-13/5) nhưng đây là thương hiệu vẫn duy trì giá vàng nhẫn thấp nhất trên thị trường.

Ngược lại, mở cửa phiên, giá mua vàng nhẫn “ 4 số 9” tại Công ty SJC đặt ở mức 161,8 triệu và giá bán là 164,8 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên được duy trì ổn định trong suôt phiên sáng, giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 12/5.

Cùng chung mức điều chỉnh trên, giá mua vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 999.9 tại Bảo Tín Mạnh Hải cũng duy trì ổn định ở mức 162 triệu đồng/lượng ngay từ khi mở cửa phiên sáng. Trong khi đó, giá bán neo tại 164,9 triệu đồng/lượng. Tính đến 11 giờ, mức giá giao dịch trên vẫn giữ nguyên.

Biên độ tăng, giảm của giá vàng nhẫn tại các doanh nghiệp trong phiên 13/5 so với 12/5. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán
Biên độ tăng, giảm của giá vàng nhẫn tại các doanh nghiệp trong phiên 13/5 so với 12/5. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Giá vàng nhẫn tại Công ty SJC và Bảo Tín Mạnh Hải thấp hơn so với giá vàng miếng khoảng 200 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Trong khi đó, các doanh nghiệp còn lại đều đồng loạt niêm yết giá vàng nhẫn “4 số 9” ở mức tương đương so với giá vàng SJC trong phiên sáng nay.

Tính đến 11 giờ, DOJI niêm yết giá giao dịch nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 162 triệu – 165 triệu đồng/lượng Mức giá giao dịch trên giảm 500 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán so với giá chốt phiên 11/5.

Giá vàng nhẫn trơn tại PNJ trong phiên sáng nay cũng giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Thương hiệu này niêm yết giá giao dịch vàng nhẫn trơn ổn định ở mức 162 triệu – 165 triệu đồng/lượng ngay từ khi mở cửa phiên.

Bảo Tín Minh Châu đặt giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 162 triệu – 165 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng. So với giá chốt phiên 12/5, giá vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu cũng giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Mở cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng nhẫn 9999 tại Phú Quý giảm 500 nghìn đồng/lượng so giá chốt phiên 12/5. Thương hiệu này đặt giá giao dịch vàng nhẫn ở mức 162 triệu – 165 triệu đồng/lượng. Tính đến 11 giờ, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi.

Trên thị trường thế giới, tính đến 11 giờ ngày 13/5, hợp đồng giá vàng giao ngay giảm hơn 0,2% so với phiên 12/5, lùi xuống mốc 4.704 USD/oz. 

Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá vàng thế giới tiếp tục thu hệp xuống ngưỡng 13,87 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, đối với giá vàng nhẫn “4 số 9”, khoảng cách này dao động từ 5,87 triệu – 13,87 triệu đồng/lượng, tùy thương hiệu. 

Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới thấp nhất kể từ cuối tháng 1/2026

13:45, 12/05/2026

Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới thấp nhất kể từ cuối tháng 1/2026

Giá vàng trong nước sụt mạnh ngay phiên đầu tuần

12:12, 11/05/2026

Giá vàng trong nước sụt mạnh ngay phiên đầu tuần

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn bất động sau hai phiên bật tăng

15:35, 08/05/2026

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn bất động sau hai phiên bật tăng

Từ khóa:

giá vàng 9999 giá vàng giảm giá vàng hôm nay giá vàng miếng giá vàng miếng sjc giá vàng nhẫn giá vàng nhẫn 4 số 9 giá vàng sjc tài chính

Chủ đề:

Giá vàng trong nước và thế giới

Đọc thêm

Bộ Tài chính không chấp thuận đề xuất rút ngắn thời hạn kiểm tra sau thông quan

Bộ Tài chính không chấp thuận đề xuất rút ngắn thời hạn kiểm tra sau thông quan

Quy định về kiểm tra sau thông quan ghi nhận nhiều ý kiến trái chiều. Trong khi phía doanh nghiệp đề xuất điều chỉnh theo hướng linh hoạt hơn nhằm giảm áp lực tuân thủ, cơ quan soạn thảo vẫn giữ quan điểm như luật hiện hành, đặt ra bài toán cân bằng giữa mục tiêu quản lý và tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại…

UOB: Kênh vốn xuyên biên giới là nguồn lực quan trọng cho tăng trưởng

UOB: Kênh vốn xuyên biên giới là nguồn lực quan trọng cho tăng trưởng

Tại Diễn đàn Vietnam Connect Forum 2026, đại diện UOB Việt Nam nhận định Việt Nam đang nổi bật trong thu hút FDI so với khu vực, đồng thời chỉ ra dư địa lớn của các kênh dẫn vốn xuyên biên giới và thị trường trái phiếu trong bối cảnh nhu cầu vốn cho tăng trưởng giai đoạn tới ngày càng gia tăng…

Tỷ giá đồng yên biến động mạnh trong lúc Bộ trưởng Bessent thăm Nhật Bản

Tỷ giá đồng yên biến động mạnh trong lúc Bộ trưởng Bessent thăm Nhật Bản

Giới chức Nhật Bản vốn tin rằng một sự ủng hộ từ ông Bessent sẽ giúp củng cố tác dụng của việc họ can thiệp vào thị trường tiền tệ, theo đó cản lại áp lực mất giá đồng yên...

Ngân hàng kiến tạo số khơi thông tín dụng cho SMEs

Ngân hàng kiến tạo số khơi thông tín dụng cho SMEs

Bàn tròn kỳ này, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy ghi nhận các ý kiến về sự khác biệt giữa ngân hàng số và ngân hàng kiến tạo số, thực trạng triển khai tại Việt Nam, cũng như những điểm nghẽn về chuẩn mực, dữ liệu và bảo mật đang cản trở quá trình phát triển của mô hình ngân hàng kiến tạo số…

ECB được dự báo tăng lãi suất hai lần trong năm 2026

ECB được dự báo tăng lãi suất hai lần trong năm 2026

Giới chuyên gia cho rằng ECB sẽ tăng lãi suất trong tháng 6 và tháng 9 năm nay, để ứng phó với áp lực lạm phát do cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
15 nền tảng mạng xã hội có nhiều người dùng nhất thế giới, Meta có 3 đại diện

Thế giới

15 nền tảng mạng xã hội có nhiều người dùng nhất thế giới, Meta có 3 đại diện

Dự trữ dầu của Trung Quốc lớn hơn tổng dự trữ của Mỹ, Nhật Bản và nhiều nước lớn

Thế giới

Dự trữ dầu của Trung Quốc lớn hơn tổng dự trữ của Mỹ, Nhật Bản và nhiều nước lớn

Tiềm năng từ điện hạt nhân quy mô nhỏ

Video

Tiềm năng từ điện hạt nhân quy mô nhỏ

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Năng lực tính toán AI có thể sớm được giao dịch như hợp đồng tương lai dầu thô

Thế giới

2

Dòng tiền mạnh lên, thị trường phân hóa

Chứng khoán

3

Trung Quốc đẩy mạnh nhập dầu từ nhiều nguồn, chưa phải dùng tới dự trữ chiến lược

Thế giới

4

FDI tại Việt Nam: Hướng tới lợi ích công bằng và bền vững

Đầu tư

5

SSIAM - CCIX và Daiwa ký kết hợp tác, mở rộng đầu tư vốn Nhật Bản vào Việt Nam

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy