Giá vàng miếng SJC liên tục đảo chiều, neo ở vùng thấp nhất trong 4 tháng

Trong ba phiên đầu tuần (11-13/5), giá vàng liên tục biến động với diễn biến khó đoán. Các doanh nghiệp sau khi giảm mạnh giá vàng miếng 2,3 triệu đồng/lượng trong phiên đầu tuần đã nhanh chóng tăng nhẹ trong phiên kế tiếp. Giá bán vàng miếng SJC trong phiên 13/5 lùi về mốc 165 triệu đồng/lượng, thấp nhất trong 4 tháng...

Diễn biến giảm đồng loạt xuất hiện trên thị trường vàng miếng SJC trong phiên sáng nay (13/5). Các hệ thống lớn chủ yếu điều chỉnh giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều đối với giá vàng miếng.

Tính đến 11 giờ ngày 13/5, giá mua vàng miếng tại Công ty SJC vẫn niêm yết ổn định tại 162 triệu và giá bán là 165 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên hôm qua (12/5), giá giao dịch vàng miếng tại thương hiệu này giảm 500 nghìn đồng/lượng.

Mở cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng miếng SJC tại DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý cũng đều niêm yết ở mức 162 triệu – 165 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch duy trì ổn định trong suốt phiên sáng, giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 12/5.

Tại TP.Hồ Chí Minh, giá giao dịch vàng miếng diễn biến trái chiều giữa các đơn vị kinh doanh. Đồng thời, các doanh nghiệp này cũng neo giá vàng miếng thấp hơn so với với khu vực phía Bắc khoảng 500 nghìn đồng/lượng.

Sau khi giảm 500 nghìn đồng/lượng ở chiều mua và 300 nghìn đồng/lượng ở chiều bán trong phiên sáng, Mi Hồng niêm yết giá mua, bán vàng miếng SJC ở mức 163 triệu – 164,7 triệu đồng/lượng.

Riêng tại Ngọc Thẩm, sau khi tăng 500 nghìn đồng/lượng trong phiên 12/5, giá mua, bán vàng miếng SJC tại thương hiệu này trong phiên sáng nay duy trì xu hướng đi ngang.

Tính đến 11 giờ, Ngọc Thẩm vẫn giữ nguyên giá giao dịch vàng miếng SJC ở ngưỡng 161,5 triệu – 164,5 triệu đồng/lượng, không đổi so với giá chốt phiên 12/5. Đây cũng là thương hiệu có mức giá giao dịch thấp nhất trên thị trường trong phiên sáng nay.

Diễn biến giá vàng miếng SJC từ đầu năm 2026. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá doanh nghiệp

Trên thị trường vàng nhẫn “4 số 9”, các đơn vị kinh doanh cũng đồng loạt giảm giá giao dịch trong biên độ phổ biến là 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Trái ngược với xu hướng chung của toàn thị trường, duy chỉ có một doanh nghiệp phía Nam điều chỉnh tăng giá mua, bán vàng nhẫn.

Trong nửa đầu tháng 5 (4 – 13/5), sau khi ghi nhận giá giao dịch vàng miếng SJC cao nhất ở mức 167,5 triệu đồng/lượng trong 3 phiên cuối tuần liên tiếp (7-9/5), giá vàng miếng tại các đơn vị kinh doanh nhìn chung đều giữ xu hướng giảm. Giá bán vàng miếng SJC trong phiên sáng nay (13/5) quay lại vùng giá thấp nhất trong 4 tháng qua, ở mức 165 triệu đồng/lượng.

Tại TP.Hồ Chí Minh, Ngọc Thẩm tăng 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều đối với giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” trong phiên sáng. Tính đến 11 giờ, thương hiệu này đặt giá giao dịch vàng nhẫn 9999 tại 153,5 triệu – 157 triệu đồng/lượng. Dù ghi nhận 2 phiên tăng liên tiếp (12-13/5) nhưng đây là thương hiệu vẫn duy trì giá vàng nhẫn thấp nhất trên thị trường.

Ngược lại, mở cửa phiên, giá mua vàng nhẫn “ 4 số 9” tại Công ty SJC đặt ở mức 161,8 triệu và giá bán là 164,8 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên được duy trì ổn định trong suôt phiên sáng, giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 12/5.

Cùng chung mức điều chỉnh trên, giá mua vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 999.9 tại Bảo Tín Mạnh Hải cũng duy trì ổn định ở mức 162 triệu đồng/lượng ngay từ khi mở cửa phiên sáng. Trong khi đó, giá bán neo tại 164,9 triệu đồng/lượng. Tính đến 11 giờ, mức giá giao dịch trên vẫn giữ nguyên.

Biên độ tăng, giảm của giá vàng nhẫn tại các doanh nghiệp trong phiên 13/5 so với 12/5. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Giá vàng nhẫn tại Công ty SJC và Bảo Tín Mạnh Hải thấp hơn so với giá vàng miếng khoảng 200 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Trong khi đó, các doanh nghiệp còn lại đều đồng loạt niêm yết giá vàng nhẫn “4 số 9” ở mức tương đương so với giá vàng SJC trong phiên sáng nay.

Tính đến 11 giờ, DOJI niêm yết giá giao dịch nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 162 triệu – 165 triệu đồng/lượng Mức giá giao dịch trên giảm 500 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán so với giá chốt phiên 11/5.

Giá vàng nhẫn trơn tại PNJ trong phiên sáng nay cũng giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Thương hiệu này niêm yết giá giao dịch vàng nhẫn trơn ổn định ở mức 162 triệu – 165 triệu đồng/lượng ngay từ khi mở cửa phiên.

Bảo Tín Minh Châu đặt giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 162 triệu – 165 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng. So với giá chốt phiên 12/5, giá vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu cũng giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Mở cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng nhẫn 9999 tại Phú Quý giảm 500 nghìn đồng/lượng so giá chốt phiên 12/5. Thương hiệu này đặt giá giao dịch vàng nhẫn ở mức 162 triệu – 165 triệu đồng/lượng. Tính đến 11 giờ, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi.