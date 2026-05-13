MXV đạt chứng nhận ISO quốc tế về an toàn thông tin

Chiều nay ngày 13/5, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) chính thức được trao chứng nhận ISO/IEC 27001:2022 về hệ thống quản lý an toàn thông tin. Chứng nhận được cấp theo hệ thống công nhận quốc tế thuộc IAF (International Accreditation Forum), đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình nâng cao năng lực quản trị và nâng cấp hạ tầng vận hành theo chuẩn quốc tế.

Lễ trao chứng nhận được tổ chức tại trụ sở MXV với sự tham dự của đại diện SQC Certification Services Pvt. Ltd - đơn vị đánh giá và cấp chứng nhận; Công ty TNHH THT Công nghệ - đơn vị tư vấn triển khai cùng Ban lãnh đạo và các đơn vị liên quan của MXV.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện MXV cho biết, việc đạt chứng nhận ISO/IEC 27001:2022 không chỉ là một dấu mốc trong chiến lược phát triển của MXV mà còn thể hiện định hướng xây dựng hệ thống giao dịch hàng hóa hiện đại, minh bạch và an toàn theo chuẩn quốc tế. Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ cùng yêu cầu ngày càng cao về bảo mật trên thị trường tài chính - hàng hóa, an ninh thông tin đã trở thành yếu tố nền tảng giúp nâng cao chất lượng vận hành và củng cố niềm tin của thị trường.

Theo đại diện SQC Việt Nam, chứng nhận của MXV được cấp theo hệ thống công nhận quốc tế thuộc Diễn đàn Công nhận Quốc tế IAF (International Accreditation Forum). Điều này cho thấy hệ thống quản lý an toàn thông tin của MXV đã đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc tế về kiểm soát và bảo mật dữ liệu.

Bà Phạm Thị Thùy Anh - Tổng giám đốc SQC Việt Nam, thành viên của SQC Certification India chia sẻ. Ảnh: MXV.

Đại diện đơn vị chứng nhận cũng cho biết, việc duy trì tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2022 đòi hỏi doanh nghiệp phải thường xuyên rà soát hệ thống quản lý, cập nhật quy trình kiểm soát và nâng cao năng lực bảo mật nhằm đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao về an toàn thông tin.

“Trước khi đạt chứng nhận ISO/IEC 27001:2022 về an toàn thông tin, MXV cũng đã từng bước triển khai và áp dụng nhiều tiêu chuẩn quản trị khác nhằm hoàn thiện hệ thống vận hành theo hướng chuyên nghiệp, minh bạch và tiệm cận thông lệ quốc tế.

Chúng tôi hướng tới việc duy trì các tiêu chuẩn quốc tế như một phần trong nền tảng vận hành xuyên suốt của MXV, đồng thời tiếp tục mở rộng việc tiếp cận và áp dụng các chuẩn mực mới nhằm nâng cao năng lực quản trị, chất lượng dịch vụ và khả năng kết nối quốc tế của thị trường hàng hóa Việt Nam”, Ban Lãnh đạo MXV chia sẻ.

Để đạt chứng nhận ISO/IEC 27001:2022, MXV đã phối hợp cùng Công ty TNHH THT Công nghệ triển khai xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản lý an toàn thông tin theo tiêu chuẩn quốc tế. Quá trình triển khai bao gồm việc rà soát, chuẩn hóa quy trình vận hành, nâng cấp hệ thống kiểm soát và tăng cường năng lực quản trị dữ liệu.

Đại diện SQC Certification Services Pvt. Ltd cho biết trong thời hạn hiệu lực 3 năm của chứng chỉ, hệ thống quản lý an toàn thông tin của MXV sẽ được đánh giá giám sát định kỳ hàng năm nhằm bảo đảm tiếp tục đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2022, đồng thời duy trì hiệu quả vận hành và khả năng thích ứng với các yêu cầu mới liên quan đến an toàn thông tin.

Trong bối cảnh hoạt động giao dịch hàng hóa tại Việt Nam ngày càng mở rộng về quy mô và mức độ liên thông quốc tế, yêu cầu đối với hạ tầng vận hành, quản trị dữ liệu và an toàn thông tin cũng ngày càng cao. Việc MXV đạt chứng nhận ISO/IEC 27001:2022 được xem là bước đi quan trọng trong quá trình chuyên nghiệp hóa hoạt động giao dịch hàng hóa, hướng tới các chuẩn mực vận hành của thị trường quốc tế.

Việc đạt chứng nhận ISO/IEC 27001:2022 được đánh giá là nền tảng quan trọng giúp MXV tiếp tục nâng cao chất lượng vận hành, tăng cường mức độ an toàn cho hoạt động giao dịch và thúc đẩy quá trình phát triển minh bạch, bền vững của thị trường hàng hóa Việt Nam.

ISO/IEC 27001:2022 là tiêu chuẩn quốc tế về quản lý an toàn thông tin, được áp dụng rộng rãi trong lĩnh vực tài chính, công nghệ và hạ tầng giao dịch.

Theo MXV, quá trình triển khai tiêu chuẩn này bao gồm việc chuẩn hóa quy trình vận hành, tăng cường kiểm soát dữ liệu và nâng cấp hệ thống quản trị thông tin nhằm đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao về bảo mật và an toàn dữ liệu trên thị trường.

