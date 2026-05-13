Kỳ vọng thương mại điện tử năm 2026 tăng trưởng 20%

"Chúng tôi kỳ vọng thương mại điện tử năm nay sẽ tăng trưởng 20%, qua đó đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số mà Chính phủ đã đề ra”...

Bà Lê Hoàng Oanh, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương, cho biết tại sự kiện “CSR Day 2026 – Khơi mở làn sóng tác động mới”, do TikTok Shop tổ chức ngày 13/5.

Theo Bộ Công Thương, quy mô thị trường thương mại điện tử Việt Nam đạt ngưỡng 32 tỷ USD, đóng góp gần 2/3 tổng giá trị nền kinh tế số Việt Nam năm 2025. Trong bối cảnh đó, việc giúp hàng Việt và nhà bán hàng địa phương hiện diện sâu hơn trên các nền tảng số trở nên ngày càng quan trọng.

Để góp phần đạt được mục tiêu này, bà Oanh đánh giá cao mô hình hợp tác giữa nền tảng số và địa phương nhằm đẩy mạnh tiêu thụ hàng Việt qua thương mại điện tử. Theo bà, những mô hình này không chỉ mở rộng thêm kênh tiêu thụ cho sản phẩm Việt, mà còn góp phần giúp các địa phương xây dựng năng lực kinh doanh số, quảng bá đặc sản vùng miền và tham gia sâu hơn vào nền kinh tế số.

Đáng chú ý, nhằm đóng góp vào phát triển chung của thương mại điện tử Việt Nam, TikTok Shop đã công bố gói hỗ trợ dành riêng cho hàng Việt trị giá 100 tỷ đồng trong 6 tháng cuối năm 2026. Gói hỗ trợ bao gồm các ưu đãi về phí hoa hồng và phí giao dịch dành cho nhà bán hàng mới, đặc biệt là cộng đồng nhà bán hàng OCOP, nông sản và sản phẩm làng nghề truyền thống; các gói tín dụng quảng cáo, voucher ưu đãi và các chiến dịch thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt trên nền tảng.

Ngoài các chương trình hỗ trợ tiêu thụ trong nước, TikTok Shop tiết lộ dự định triển khai sáng kiến hỗ trợ doanh nghiệp Việt mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường quốc tế thông qua thương mại điện tử xuyên biên giới.

Bà Trần Thị Tân, Giám đốc trách nhiệm xã hội của TikTok Shop, nhận định khi một sản phẩm OCOP, một sản vật làng nghề hay một phiên livestream của người nông dân tiếp cận được người tiêu dùng trên cả nước, một cơ hội mới cho tăng trưởng kinh tế địa phương được mở ra.

Đại diện TikTok cho biết TikTok Shop sẽ tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ, các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp để mở rộng những mô hình góp phần xây dựng một nền kinh tế số bao trùm hơn.

Sáng kiến "Hàng Việt Vươn Mình" năm 2025 của TikTok Shop đã giúp hơn 200.000 sản phẩm OCOP và hàng Việt được gắn nhãn định danh để gia tăng hiện diện trên TikTok Shop; hơn 1 triệu voucher ưu đãi dành riêng cho hàng Việt được triển khai; hơn 30.000 người bán đã được đào tạo nâng cao kỹ năng quản lý gian hàng, livestream bán hàng và kiến thức pháp lý.