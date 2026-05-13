DGC bầu Chủ tịch mới, ký hợp đồng kiểm toán 2025

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã DGC-HOSE) thông báo ký hợp đồng kiểm toán BCTC 2025.

Theo đó, ngày 11/5, công ty đã ký hợp đồng Kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY để kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025.

Bên cạnh đó, công ty đã bầu ông Đào Hữu Kha (1970), em trai của cựu Chủ tịch Đào Hữu Huyền và hiện đang nắm giữ 5,97% cổ phần tại DGC, giữ chức Chủ tịch HĐQT công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029; và bầu bà Trương Thị Loan (1984) giữ chức Kế toán trưởng công ty, thời hạn 3 năm kể từ ngày 8/5/2026. Ngoài chức vụ này, bà Loan còn là Kế toán trưởng của Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang - Đình Vũ. Cá nhân bà Loan đang sở hữu 14.000 cổ phiếu, chiếm 0,004% tại DGC.

Ngày 13/5, Chứng khoán Yuanta (YSVN) công bố cập nhật kết quả kinh doanh quý 1/2026 của DGC với sự sụt giảm đáng kể ở cả doanh thu và lợi nhuận. Kết quả này phản ánh tác động kép từ việc nguồn cung nguyên liệu đầu vào bị hạn chế cùng với áp lực chi phí đầu vào gia tăng.

YSVN cho biết doanh thu quý 1/2026 đạt 2,1 nghìn tỷ đồng (-22% so với cùng kỳ quý trước, -24% so với cùng kỳ năm trước) và YSVN tin rằng các nguyên nhân chính bao gồm: Một là, thiếu hụt nguồn cung nguyên liệu đầu vào ảnh hưởng đến sản lượng tiêu thụ. Công ty đã phải phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn quặng apatit mua ngoài sau khi các hoạt động khai thác bị tạm dừng để phục vụ công tác điều tra.

Hai là, DGC tạm dừng sản xuất axit và phân bón trong vòng một tháng, bắt đầu từ giữa tháng 2 để thực hiện kỳ bảo dưỡng định kỳ 3 năm một lần. Cùng với kỳ nghỉ Tết kéo dài 9 ngày, tổng thời gian tạm dừng hoạt động trong Q1/2026 lên tới gần 40 ngày.

Về lợi nhuận, DGC ghi nhận lãi sau thuế đạt 430 tỷ đồng (-35% so với cùng kỳ quý trước, -49% so với cùng kỳ năm trước). Theo ban lãnh đạo, có 03 yếu tố chính dẫn đến sự sụt giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước gồm: doanh thu giảm 24% so với cùng kỳ năm trước; Chi phí quặng apatit cao hơn do phải phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn cung bên ngoài. YSVN ước tính rằng quặng do DGC tự khai thác có chi phí thấp hơn khoảng 24% so với quặng mua ngoài; và chi phí của các yếu tố đầu vào khác tăng trên diện rộng.

Đáng chú ý, giá lưu huỳnh (chiếm khoảng 10% giá vốn hàng bán) đã tăng gấp 03 lần so với cùng kỳ năm trước, trong khi giá điện, than cốc và amoniac cũng ghi nhận mức tăng đáng kể.

DGC hiện đang nằm trong diện bị cảnh báo do chậm trễ nộp BCTC kiểm toán năm 2025. Công ty dự kiến sẽ trình cổ đông thông qua việc bổ nhiệm đơn vị kiểm toán độc lập mới tại ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 8/5 sắp tới. Theo đó, DGC kỳ vọng sẽ công bố BCTC kiểm toán năm 2025 vào quý 2/2026.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng nếu công ty không khắc phục được vi phạm và không được đưa ra khỏi diện cảnh báo trước kỳ cơ cấu danh mục chỉ số VN30 tiếp theo vào tháng 7/2026, cổ phiếu DGC sẽ bị loại khỏi chỉ số này.

Về việc cập nhật tiến độ các dự án của DGC:

Dự án Nghi Sơn – CAV: Công ty cho biết dự kiến Giai đoạn 1 sẽ hoàn tất và bắt đầu vận hành thử nghiệm vào đầu Q3/2026, chậm hơn một chút so với kỳ vọng trước đó của YSVN là quý 2/2026.

Dự án nhà máy Ethanol: Công ty đã đầu tư nâng cấp hệ thống sản xuất để chế biến ethanol nồng độ 99%, cùng với đó là hạng mục cơ sở thu hồi khí CO₂.

Trước đây, DGC chỉ có thể sản xuất ethanol nồng độ 96% phục vụ nhu cầu thực phẩm và y tế trong nước, trong khi xăng E5 yêu cầu ethanol nồng độ 99%. DGC dự kiến sẽ hoàn thành dự án này và bắt đầu vận hành thử nghiệm vào quý 3/2026. Trong năm 2025, mảng ethanol đóng góp khoảng 2% vào tổng doanh thu của công ty.

YSVN kỳ vọng việc nâng cấp sản phẩm sẽ mở rộng thị trường mục tiêu cho DGC, đặc biệt trong bối cảnh Chính phủ Việt Nam có kế hoạch lộ trình dừng kinh doanh xăng A95 để chuyển sang xăng E5 và E10 bắt đầu từ ngày 1/6/2026. Điều này sẽ hỗ trợ cải thiện biên lợi nhuận và gia tăng tỷ trọng đóng góp doanh thu trong trung hạn.

Về dự án KDC Đức Giang: Vào ngày 12/11/2025, dự án đã được UBND TP. Hà Nội chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư. Hiện tại, dự án đang thực hiện các thủ tục pháp lý tiếp theo để có thể khởi công xây dựng vào năm 2026.

Quan điểm của YSVN về rủi ro quản trị và lo ngại về khả năng tự chủ nguyên liệu. YSVN cho rằng mức tăng giá kỳ vọng khoảng 140% so với giá mục tiêu hiện tại của YSVN phần lớn phản ánh sự sụt giảm 40% của giá cổ phiếu DGC kể từ giữa tháng 12. Sự lao dốc này bắt nguồn từ những tin tức ban đầu về các cuộc thanh tra, lệnh bắt giữ và việc tạm dừng các hoạt động khai thác quặng.

YSVN cũng thừa nhận rằng việc các cấp quản lý cấp cao bị truy tố và việc đình chỉ hoạt động khai thác đã làm thay đổi đáng kể hồ sơ rủi ro của DGC. Tuy nhiên, YSVN vẫn duy trì khuyến nghị và giá mục tiêu là 128.139 đồng/cổ phiếu - trong khi chốt phiên ngày 13/5, giá cổ phiếu này tăng thêm 3,34% lên 49.500 đồng/cổ phiếu.

Trước đó, Chứng khoán Yuanta đã xây dựng 3 kịch bản đối với triển vọng của DGC, phản ánh các mức độ rủi ro và khả năng phục hồi khác nhau của DGC. Cụ thể:

Ở kịch bản cơ sở, DGC duy trì hoạt động hiện tại, không triển khai được dự án bauxite nhưng vẫn giữ nguyên các quyền khai thác hiện hữu và tiếp tục vận hành các mảng kinh doanh cốt lõi. Trong trường hợp này, các dự báo về kết quả kinh doanh của Yuanta gần như không có nhiều thay đổi.

Trong kịch bản tích cực, các vướng mắc pháp lý được tháo gỡ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng tăng trưởng. Theo đó, cơ cấu cổ đông của DGC có thể được điều chỉnh, dự án bauxite được phê duyệt, các quyền khai thác được gia hạn và các yếu tố hỗ trợ tăng trưởng khác tiếp tục phát huy. Với kịch bản này, Yuanta đánh giá cổ phiếu DGC có thể trở thành cơ hội đầu tư hấp dẫn, dù việc triển khai dự án bauxite sẽ đòi hỏi nguồn vốn đầu tư lớn.

Và ở kịch bản xấu nhất là DGC có thể mất quyền khai thác quặng apatit, đồng thời các tài sản liên quan có khả năng bị chuyển giao cho bên khác. Đây được xem là rủi ro mang tính “sống còn” đối với cổ phiếu DGC. Dù Yuanta đánh giá xác suất xảy ra kịch bản này không cao, nhưng vẫn không thể loại trừ hoàn toàn khả năng này.