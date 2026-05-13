Quảng Trị dồn lực hoàn thiện hai bệnh viện hiện đại tuyến khu vực
Nguyễn Thuấn
13/05/2026, 19:04
Giữa áp lực giá vật liệu và chi phí thi công tăng cao, hai dự án bệnh viện quy mô lớn tại Quảng Trị vẫn đang được khẩn trương triển khai. Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị yêu cầu các đơn vị tranh thủ thời tiết thuận lợi, huy động tối đa nhân lực và máy móc để đẩy nhanh tiến độ công trình...
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh vừa trực tiếp kiểm tra tình hình triển khai Dự án Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Bình (cơ sở 2) và Dự án Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh (cơ sở 2), đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình y tế trọng điểm trên địa bàn.
Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Quảng Trị, Dự án Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh (cơ sở 2) được xây dựng tại xã Ninh Châu với tổng vốn đầu tư 120 tỷ đồng, diện tích khoảng 71.956,5m2, quy mô 110 giường bệnh.
Dự án gồm khối nhà chính cao 5 tầng với các khu khám đa khoa, điều trị ngoại trú, nội trú, kỹ thuật nghiệp vụ và hành chính. Hiện dự án đang triển khai gói thầu xây lắp và thiết bị do Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng và Công ty Cổ phần Công nghệ Kỹ thuật Kinh Đô thực hiện.
Trong khi đó, Dự án Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình (cơ sở 2) được đầu tư với quy mô khoảng 200 giường bệnh trên diện tích 6,65ha tại phường Bắc Gianh, tổng mức đầu tư 375 tỷ đồng.
Dự án bao gồm khối nhà làm việc chính cao 8 tầng cùng nhiều hạng mục phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật. Hiện công trình đang triển khai 1 gói thầu xây lắp và 4 gói thầu thiết bị. Gói thầu thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị do liên danh Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng, Công ty TNHH Xây dựng Việt Tiến và Công ty TNHH Thương mại và Phòng cháy chữa cháy Vạn Tường thực hiện.
Đến nay, dự án đã hoàn thành phần thô khối nhà chính và các hạng mục phụ trợ, đang thi công phần hoàn thiện và hạ tầng kỹ thuật, đạt khoảng 75% khối lượng hợp đồng.
Tại buổi kiểm tra, các nhà thầu cho biết quá trình thi công đang gặp nhiều khó khăn do giá vật liệu xây dựng, chi phí nhân công và vận chuyển biến động mạnh. Riêng Dự án Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình (cơ sở 2) còn phải điều chỉnh hướng tuyến ống thoát nước thải theo kiến nghị của người dân và UBND phường Bắc Gianh.
Sau khi kiểm tra thực địa, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát, xây dựng Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh (cơ sở 2) theo hướng đồng bộ, hiện đại, liên hoàn và bảo đảm công năng sử dụng lâu dài.
Trong đó, cần chú trọng tổ chức khoa, phòng hợp lý, tăng tính kết nối giữa các khu chức năng nhằm phục vụ hiệu quả công tác khám, chữa bệnh và phát triển chuyên khoa. Đồng thời, quan tâm quy hoạch cây xanh, khuôn viên để tạo môi trường điều trị thuận lợi cho bệnh nhân.
Đối với Dự án Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình (cơ sở 2), Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các sở, ngành, địa phương và nhà thầu tăng cường phối hợp, thống nhất phương án thi công phù hợp để tháo gỡ các vướng mắc phát sinh.
Cùng với đó, các đơn vị cần tranh thủ thời tiết thuận lợi, huy động tối đa nhân lực, máy móc và thiết bị để tập trung thi công các hạng mục điện, giao thông, hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm tiến độ dự án theo kế hoạch đề ra.
