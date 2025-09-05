Cục Cảnh sát giao thông đề xuất phân làn, phân luồng trên một số tuyến đường của Hà Nội

Cục Cảnh sát giao thông (C08, Bộ Công an) vừa có đề xuất nhằm cải thiện tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội trong bối cảnh Chính phủ yêu cầu các cơ quan chức năng thực hiện các giải pháp hiệu quả để giảm thiểu ùn tắc và tai nạn giao thông, đặc biệt là trong các giờ cao điểm...

Theo đó, C08 kiến nghị Sở Xây dựng Hà Nội chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội nghiên cứu và triển khai thực hiện việc phân luồng, phân làn trên các tuyến đường trọng điểm.

Một trong những tuyến đường được đề xuất là cao tốc Đại Lộ Thăng Long, nơi C08 đề xuất tổ chức phân làn tốc độ và phân luồng phương tiện đối với xe tải.

Cụ thể, làn trái trong cùng sát dải phân cách (làn 1) sẽ quy định tốc độ tối đa 100 km/h và cấm ô tô tải hoạt động. Làn giữa (làn 2) sẽ cho phép xe tải hoạt động với tốc độ tối đa 90 km/h, trong khi làn ngoài cùng (làn 3) sẽ quy định tốc độ tối đa 80 km/h và khuyến cáo xe tải hoạt động trên làn này.

Ngoài tuyến cao tốc Đại Lộ Thăng Long, tuyến đường Võ Nguyên Giáp cũng nằm trong danh sách được đề xuất phân làn. C08 kiến nghị giữ nguyên việc phân làn tốc độ như hiện nay, nhưng đề xuất tăng tốc độ tối đa lên 100 km/h cho đoạn từ cầu Sông Thiếp đến sân bay, đồng thời cấm xe tải hoạt động trên làn trái trong cùng.

Để thực hiện các đề xuất này, C08 cũng đã kiến nghị lắp đặt hệ thống báo hiệu đường bộ trên các tuyến đường, bao gồm biển báo tốc độ tối đa tương ứng trên từng làn đường và biển cấm ô tô tải ở làn trái trong cùng.

Việc lắp đặt này sẽ giúp người tham gia giao thông dễ dàng nhận biết và tuân thủ quy định, từ đó giảm thiểu tình trạng vi phạm và tai nạn giao thông.

Cục Cảnh sát giao thông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hoàn thiện cơ sở pháp lý về việc điều chỉnh tổ chức giao thông trên các tuyến đường.

Sở Xây dựng Hà Nội được yêu cầu triển khai lắp đặt và sơn trên mặt đường hệ thống báo hiệu đường bộ theo phương án phân làn, phân luồng đã đề xuất.

Đề xuất này không chỉ nhằm cải thiện tình hình giao thông mà còn góp phần nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông của người dân. Việc phân làn, phân luồng hợp lý sẽ giúp giảm thiểu ùn tắc, tai nạn giao thông, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện lưu thông, đặc biệt là trong bối cảnh Hà Nội đang ngày càng phát triển và gia tăng mật độ phương tiện giao thông.

Cục Cảnh sát giao thông hy vọng rằng, với sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng và sự ủng hộ của người dân, các đề xuất này sẽ sớm được triển khai và mang lại hiệu quả tích cực cho tình hình giao thông tại Hà Nội.

Dự kiến, thời gian thực hiện các giải pháp này sẽ bắt đầu từ ngày 20/9/2025.