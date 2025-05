Phân luồng lại cho hợp lý, giảm xung đột giao thông trước nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất

Nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) được đưa vào khai thác ngày 19/4/2025 vừa qua. Nhưng ngay từ lúc đưa vào hoạt động, tình trạng giao thông ngay khu vực phía trước và tại các cổng ra vào nhà ga T3 đã xảy ra tình trạng lộn xộn, nhất là hỗn loạn vào giờ cao điểm do “xung đột” các luồng xe, bãi đậu xe, dừng xe đón khách.

Hiện tại, nhà ga T3 phục vụ các chuyến bay nội địa của Vietnam Airlines (VNA) và Vietjet Air (VJA), trong khi các hãng Vasco, Bamboo Airways, Vietravel Airlines và Pacific Airlines vẫn tiếp tục khai thác tại nhà ga T1 (ga nội địa hiện hữu). Cho đến nay, tất cả các chuyến bay của VNA cũng được đưa sang nhà ga T3 khai thác cùng với một số chuyến bay của VJA, vì vậy lưu lượng phương tiện ra vào nhà ga này hàng ngày rất lớn.

Theo ghi nhận, tại khu vực phía trước nhà ga T3 (sân dừng đón, đậu xe, trạm thu phí…), tình trạng xe cộ lưu thông rất hỗn độn, bất chấp luật lệ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giai thông và an toàn trật tự. Chẳng hạn, khu vực trạm thu phí cổng ra nhà ga hiện có 15 làn ô tô, các vạch kẻ đường cho thấy phần lớn các làn xe được thiết kế để rẽ phải về hướng Trường Chinh. Nhưng thực tế, nhiều tài xế không chấp hành chỉ dẫn, tự ý cho xe rẽ trái, đi trực diện vào tuyến đường nối phía dưới cầu vượt Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa.

Nguyên nhân là do hiện tại, xe hơi ra khỏi ga T3 chỉ có một lựa chọn là rẽ phải đi theo đường phía dưới cầu vượt về đoạn giao với đường Hoàng Hoa Thám. Tiếp tục, tài xế có thể rẽ trái vào đường Hoàng Hoa Thám để ra đường Cộng Hòa, hay quay đầu trở lại đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa để ra đường 18E hay đi thẳng ra đường Trường Chinh. Vậy nhưng, do đoạn đường từ cổng thu phí từ nhà ga T3 ra đường Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa chỉ khoảng 20 mét, nên tài xế chỉ cần “phạm luật” bằng cách băng qua đoạn ngắn dưới dạ cầu vượt là có thể đi về đường 18E hướng về trung tâm thành phố…

Tình trạng xe máy lưu thông hỗn loạn cũng đã xảy ra tại khu vực cổng vào nhà ga. Mặc dù đoạn đường nội bộ này có biển cấm xe máy, nhưng lái xe vẫn tùy tiện ra vào, bất chấp quy định làm cho giao thông càng thêm phức tạp.

Trước thực trạng hỗn loạn về giao thông và do sự sắp xếp, phân luồng giao thông chưa hợp lý này, vừa qua, Sở Xây dựng đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.HCM, Ban An toàn giao thông Thành phố, đại diện Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất họp bàn và thống nhất phương án giải quyết các bất cập nêu trên.

Ông Nguyễn Kiên Giang, Phó trưởng Phòng Quản lý Bảo trì và Khai thác công trình giao thông thuộc Sở Xây dựng TP.HCM nhận định rằng nhu cầu rẽ trái từ nhà ga T3 để đi vào trung tâm thành phố là rất lớn. Các cơ quan đã thống nhất là sẽ điều chỉnh thành 10 làn xe rẽ trái và 4 làn xe rẽ phải; cùng lúc sẽ bố trí dải phân cách cứng nhằm tách biệt các luồng lưu thông, tránh xung đột tại các giao lộ.

Đồng thời, cơ quan chức năng cũng tính đến phương án tháo dỡ một đoạn dải phân cách gần nhà giữ xe T3, phía đối diện đường C2, để tạo điều kiện cho dòng xe từ dưới cầu vượt theo hướng Trường Chinh và Hoàng Hoa Thám rẽ trái vào nhà ga thuận lợi hơn.

Riêng với xe máy, ông Nguyễn Kiên Giang cho biết khu vực đoạn 6 làn đường trước cổng chính nhà ga sẽ được tổ chức lại thành đường hai chiều gồm 5 làn dành cho ô tô đi vào nhà ga và 1 làn dành cho xe máy đi ra. Xe máy muốn đi vào vẫn phải tuân thủ quy định, di chuyển lên cầu vượt và rẽ vào bãi giữ xe theo hướng dẫn. Theo ông Giang, thiết kế của tuyến đường bên dưới cầu vượt chủ yếu để phục vụ cho nhà ga T3, không phải phục vụ người dân lưu thông. Thế nên, xe máy muốn đi qua khu vực này vẫn phải lên cầu vượt và di chuyển đến điểm quay đầu gần nhất để tránh ảnh hưởng đến lưu thông của nhà ga T3.

Phương án điều chỉnh, phân luồng lại giao thông ở khu vực trước nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất nhằm khắc phục những bất cập trong thời gian qua được kỳ vọng sẽ giải quyết dứt điểm tình trạng hỗn loạn giao thông, tái lập trật tự và an toàn công cộng khu vực này.