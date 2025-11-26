Cục Thuế yêu cầu đẩy nhanh các chính sách miễn, giảm và gia hạn thuế sau bão

Cục Thuế vừa ban hành văn bản hỏa tốc, yêu cầu cơ quan thuế các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai các chính sách miễn thuế, giảm thuế và gia hạn thời hạn nộp thuế đối với người nộp thuế bị thiệt hại do bão lũ nhằm giúp người dân và doanh nghiệp ổn định đời sống và khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh…

Ngày 25/11, Cục Thuế đã ban hành Công văn số 5526/CT-CS gửi Trưởng Thuế các tỉnh, thành phố theo hình thức hỏa tốc, yêu cầu nhanh chóng triển khai các biện pháp hỗ trợ người nộp thuế tại một số tỉnh, thành phố trong cả nước đang chịu thiệt hại do bão lũ xảy ra liên tiếp nhằm góp phần khắc phục hậu quả thiên tai và ổn định lại hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Theo Cục Thuế, để giúp người nộp thuế vượt qua khó khăn trước mắt, sớm ổn định đời sống và phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh, cơ quan thuế các cấp có trách nhiệm tiếp tục hướng dẫn đầy đủ các chính sách về gia hạn thời hạn nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế, cũng như các thủ tục và hồ sơ có liên quan.

Đối với những trường hợp đã nộp đầy đủ hồ sơ, cơ quan thuế căn cứ vào quy định của pháp luật và tình hình thực tế để kịp thời xem xét, hướng dẫn và giải quyết theo đúng trình tự. Trong khi đó, trường hợp người nộp thuế chưa nộp hồ sơ hoặc hồ sơ chưa đầy đủ, cơ quan thuế địa phương phải hướng dẫn cụ thể về chính sách, thủ tục, thành phần hồ sơ cần hoàn thiện. (Cục Thuế)

Việc thực hiện căn cứ theo hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và các hướng dẫn đã ban hành tại Công văn số 4328/CT-CS ngày 10/10/2025, Công văn số 4952/CT-CS ngày 5/11/2025, Cục Thuế cho biết.

Song song đó, cơ quan thuế tại địa phương phải tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người nộp thuế trong quá trình thực hiện các thủ tục đề nghị miễn thuế, giảm thuế hoặc gia hạn thời hạn nộp thuế do bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Đồng thời, cần phối hợp với các cơ quan liên quan để xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính; hỗ trợ cung cấp các hồ sơ, chứng từ đang được lưu trữ tại cơ quan thuế khi có yêu cầu, phục vụ cho việc xác định giá trị thiệt hại của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, cơ quan thuế các cấp được yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời xử lý nghiêm những trường hợp gây phiền hà, nhũng nhiễu hoặc lợi dụng chính sách để trục lợi.

Ngoài ra, cần phân công cán bộ, công chức làm đầu mối trực tiếp hỗ trợ người nộp thuế trong việc khôi phục hồ sơ khai thuế, hồ sơ hoàn thuế, hồ sơ miễn, giảm thuế, hồ sơ gia hạn nộp thuế và các tài liệu, chứng từ liên quan đến việc xác định thiệt hại theo quy định.

“Cơ quan thuế các cấp phải chủ động, nhanh chóng giải quyết các chính sách hỗ trợ cho người nộp thuế bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Trường hợp phát sinh nội dung vượt thẩm quyền, cần kịp thời báo cáo về Cục Thuế để được hướng dẫn xử lý. Đồng thời, Trưởng Thuế các tỉnh, thành phố được giao trực tiếp chỉ đạo việc triển khai các nội dung hỗ trợ và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Cục Thuế về kết quả thực hiện tại địa phương.”, Cục Thuế nhấn mạnh.