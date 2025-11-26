Thứ Tư, 26/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tài chính

Cục Thuế yêu cầu đẩy nhanh các chính sách miễn, giảm và gia hạn thuế sau bão

Hoàng Sơn

26/11/2025, 15:51

Cục Thuế vừa ban hành văn bản hỏa tốc, yêu cầu cơ quan thuế các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai các chính sách miễn thuế, giảm thuế và gia hạn thời hạn nộp thuế đối với người nộp thuế bị thiệt hại do bão lũ nhằm giúp người dân và doanh nghiệp ổn định đời sống và khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh…

Đẩy nhanh các chính sách miễn, giảm và gia hạn thuế sau bão lũ
Đẩy nhanh các chính sách miễn, giảm và gia hạn thuế sau bão lũ

Ngày 25/11, Cục Thuế đã ban hành Công văn số 5526/CT-CS gửi Trưởng Thuế các tỉnh, thành phố theo hình thức hỏa tốc, yêu cầu nhanh chóng triển khai các biện pháp hỗ trợ người nộp thuế tại một số tỉnh, thành phố trong cả nước đang chịu thiệt hại do bão lũ xảy ra liên tiếp nhằm góp phần khắc phục hậu quả thiên tai và ổn định lại hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Theo Cục Thuế, để giúp người nộp thuế vượt qua khó khăn trước mắt, sớm ổn định đời sống và phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh, cơ quan thuế các cấp có trách nhiệm tiếp tục hướng dẫn đầy đủ các chính sách về gia hạn thời hạn nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế, cũng như các thủ tục và hồ sơ có liên quan.

Đối với những trường hợp đã nộp đầy đủ hồ sơ, cơ quan thuế căn cứ vào quy định của pháp luật và tình hình thực tế để kịp thời xem xét, hướng dẫn và giải quyết theo đúng trình tự. Trong khi đó, trường hợp người nộp thuế chưa nộp hồ sơ hoặc hồ sơ chưa đầy đủ, cơ quan thuế địa phương phải hướng dẫn cụ thể về chính sách, thủ tục, thành phần hồ sơ cần hoàn thiện.

(Cục Thuế)

Việc thực hiện căn cứ theo hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và các hướng dẫn đã ban hành tại Công văn số 4328/CT-CS ngày 10/10/2025, Công văn số 4952/CT-CS ngày 5/11/2025, Cục Thuế cho biết.

Song song đó, cơ quan thuế tại địa phương phải tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người nộp thuế trong quá trình thực hiện các thủ tục đề nghị miễn thuế, giảm thuế hoặc gia hạn thời hạn nộp thuế do bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Đồng thời, cần phối hợp với các cơ quan liên quan để xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính; hỗ trợ cung cấp các hồ sơ, chứng từ đang được lưu trữ tại cơ quan thuế khi có yêu cầu, phục vụ cho việc xác định giá trị thiệt hại của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, cơ quan thuế các cấp được yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời xử lý nghiêm những trường hợp gây phiền hà, nhũng nhiễu hoặc lợi dụng chính sách để trục lợi.

Ngoài ra, cần phân công cán bộ, công chức làm đầu mối trực tiếp hỗ trợ người nộp thuế trong việc khôi phục hồ sơ khai thuế, hồ sơ hoàn thuế, hồ sơ miễn, giảm thuế, hồ sơ gia hạn nộp thuế và các tài liệu, chứng từ liên quan đến việc xác định thiệt hại theo quy định.

“Cơ quan thuế các cấp phải chủ động, nhanh chóng giải quyết các chính sách hỗ trợ cho người nộp thuế bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Trường hợp phát sinh nội dung vượt thẩm quyền, cần kịp thời báo cáo về Cục Thuế để được hướng dẫn xử lý. Đồng thời, Trưởng Thuế các tỉnh, thành phố được giao trực tiếp chỉ đạo việc triển khai các nội dung hỗ trợ và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Cục Thuế về kết quả thực hiện tại địa phương.”, Cục Thuế nhấn mạnh.

Triển khai giải pháp hỗ trợ khách hàng và khoanh nợ sau bão lũ tại miền Trung

19:44, 25/11/2025

Triển khai giải pháp hỗ trợ khách hàng và khoanh nợ sau bão lũ tại miền Trung

Hỗ trợ khẩn cấp 700 tỷ đồng từ ngân sách trung ương cho 4 tỉnh mưa lũ

18:09, 21/11/2025

Hỗ trợ khẩn cấp 700 tỷ đồng từ ngân sách trung ương cho 4 tỉnh mưa lũ

Từ khóa:

chính sách thuế Công văn 5526/CT-CS cục thuế gia hạn nộp thuế giảm thuế hồ sơ khai thuế hỗ trợ người dân sau bão lũ miễn thuế tài chính thiên tai bão lũ thiệt hại do bão lũ

Đọc thêm

Luật Dự trữ quốc gia (sửa đổi): Tăng tính chủ động trong hình huống thiên tai, lũ lụt

Luật Dự trữ quốc gia (sửa đổi): Tăng tính chủ động trong hình huống thiên tai, lũ lụt

Bộ trưởng Bộ Tài chính nêu rõ vừa qua, tình trạng thiên tai, lũ lụt diễn ra ở rất nhiều địa phương, công tác dự trữ hàng hóa, phân bổ các kho dự trữ và công tác phân cấp, phân quyền trong việc cấp phát, nhất là những mặt hàng thiết yếu, lương thực, thực phẩm, được triển khai rất nhanh chóng.

Mở rộng vai trò của DATC trong xử lý nợ công

Mở rộng vai trò của DATC trong xử lý nợ công

Bộ Tài chính đề xuất bổ sung chức năng cho Công ty TNHH MTV Mua bán nợ Việt Nam (DATC) được tiếp nhận, xử lý các khoản nợ và tài sản có nguồn gốc từ Chính phủ như vốn vay ODA, vay ưu đãi, nợ được bảo lãnh nhưng không trả đúng hạn…

Ngân hàng phải hỗ trợ 12 tháng lương khi thu giữ tài sản là chỗ ở duy nhất

Ngân hàng phải hỗ trợ 12 tháng lương khi thu giữ tài sản là chỗ ở duy nhất

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 304/2025/NĐ-CP quy định điều kiện tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu được thu giữ, trong đó điểm đáng chú ý là tổ chức tín dụng bắt buộc phải trích một khoản tiền tương đương 12 tháng lương tối thiểu để hỗ trợ bên bảo đảm trong trường hợp tài sản bị thu giữ là chỗ ở duy nhất...

Lãi suất VND liên ngân hàng tái lập đỉnh 6,5%/năm ở kỳ hạn ngắn

Lãi suất VND liên ngân hàng tái lập đỉnh 6,5%/năm ở kỳ hạn ngắn

Trong tuần cuối tháng 11, lãi suất VND trên thị trường liên ngân hàng ghi nhận nhịp tăng mạnh, với các kỳ hạn qua đêm và 1 tuần cùng chạm mức 6,5%/năm – tái lập đỉnh cao nhất kể từ đầu năm, từng xuất hiện vào cuối tháng 6...

Giá mua, bán vàng nhẫn ‘”4 số 9” tăng gần gấp đôi giá vàng miếng

Giá mua, bán vàng nhẫn ‘”4 số 9” tăng gần gấp đôi giá vàng miếng

Chốt phiên sáng, tuỳ từng thương hiệu, mức tăng đối với giá mua, bán vàng nhẫn dao động từ 500 nghìn – 1 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá giao dịch vàng miếng ghi nhận mức tăng phổ biến là 500 nghìn đồng/lượng…

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Từ chuyển khoản cá nhân đến thanh toán thương mại chuẩn quốc gia

eMagazine

Từ chuyển khoản cá nhân đến thanh toán thương mại chuẩn quốc gia

Những đồng tiền mất giá trị mạnh nhất năm 2025

Thế giới

Những đồng tiền mất giá trị mạnh nhất năm 2025

So sánh lợi nhuận đầu tư cổ phiếu và vàng trong 25 năm qua

Thế giới

So sánh lợi nhuận đầu tư cổ phiếu và vàng trong 25 năm qua

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng: “Phát triển công nghệ chiến lược: Đã qua giai đoạn bàn nguyên lý để đi vào hành động thực chiến”

Đầu tư

2

Lĩnh vực “bên lề” của xa xỉ nay trở thành trụ cột chiến lược

Đẹp +

3

Giá trị mua lại trái phiếu trước hạn giảm mạnh trong tháng 10

Chứng khoán

4

Blog chứng khoán: Lực cầu cover mạnh

Chứng khoán

5

Hà Nội tái cấu trúc, liên thông quy trình thực hiện nghĩa vụ tài chính với thủ tục đất đai

Bất động sản

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy