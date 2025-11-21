Hỗ trợ khẩn cấp 700 tỷ đồng từ ngân sách trung ương cho 4 tỉnh mưa lũ

Trước tình hình mưa lũ gây thiệt hại nghiêm trọng tại miền Trung và Tây Nguyên, Chính phủ đã quyết định chi 700 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương để hỗ trợ khẩn cấp cho bốn tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai và Đắk Lắk…

Ngày 21/11, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã ký Quyết định 2549/QĐ-TTg, phân bổ 700 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 để hỗ trợ bốn tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai và Đắk Lắk sau đợt mưa lũ nghiêm trọng đang gây thiệt hại lớn trên diện rộng.

Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương chủ động cân đối nguồn ngân sách, kết hợp nguồn hỗ trợ trung ương và các nguồn lực hợp pháp khác để thực hiện ngay các nhiệm vụ khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai

Theo quyết định, Khánh Hòa và Lâm Đồng mỗi tỉnh được hỗ trợ 200 tỷ đồng; Gia Lai và Đắk Lắk nhận 150 tỷ đồng. Đây là mức phân bổ dựa trên đề xuất của Bộ Tài chính tại văn bản gửi Chính phủ ngày 20/11/2025. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Đồng thời, Ủy ban nhân dân các tỉnh có trách nhiện quản lý kinh phí bổ sung nêu trên, bảo đảm việc sử dụng kinh phí phải được thực hiện công khai, minh bạch, đúng mục đích sử dụng, đúng đối tượng, đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Tránh để xảy ra tình trạng thoát và báo cáo đầy đủ cho Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các cơ quan liên quan để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trong những ngày qua, Trung Bộ và Tây Nguyên hứng chịu mưa lớn trên diện rộng và gây ngập sâu tại nhiều khu vực.

Theo thống kê ban đầu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hơn 52.000 ngôi nhà ở 128 xã, phường của Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng bị ngập. Nhiều khu dân cư bị chia cắt, nước chảy xiết khiến lực lượng cứu hộ khó tiếp cận, nguy cơ thiếu nhu yếu phẩm trong những ngày tới.

Thiệt hại về người và tài sản còn tiếp tục gia tăng. Mưa lũ đã khiến 41 người thiệt mạng, 9 người mất tích; hơn 51.000 nhà dân bị ngập và 167 căn bị hư hỏng. Trong đó, Đắk Lắk và Gia Lai là hai địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Về tình hình nông nghiệp cũng chịu tổn thất nặng nề với hơn 13.000 ha lúa và hoa màu bị hư hại, hơn 2.100 ha cây trồng lâu năm bị ảnh hưởng; hơn 30.000 gia súc, gia cầm bị cuốn trôi. Riêng Khánh Hòa ghi nhận 88 ha nuôi tôm hùm bị mất trắng..

Hệ thống giao thông bị ảnh hưởng nghiêm trọngvới 30 điểm trên quốc lộ bị ngập gây ách tắc; nhiều tuyến tỉnh lộ và đường liên xã sạt lở, giao thông gián đoạn. Ngành điện lực ghi nhận hơn 1 triệu khách hàng bị mất điện, hiện đã khôi phục cho gần một nửa số hộ.

Lực lượng quân đội, công an và chính quyền địa phương đã huy động tối đa nhân lực hỗ trợ người dân. Đến nay, 18.408 hộ với hơn 61.000 người ở vùng nguy hiểm đã được sơ tán. Các hồ thủy điện trên lưu vực sông Ba đã xả điều tiết, cắt giảm gần 100 triệu m³ nước, góp phần hạ thấp mực lũ vùng hạ du.

Các địa phương đang tiếp tục thống kê thiệt hại và triển khai các biện pháp khắc phục khẩn cấp.