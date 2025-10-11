Cụm công nghiệp Kim Thái: Dấu ấn chiến lược mới cho hệ sinh thái công nghiệp xanh Ninh Bình

Dự án đặt mục tiêu xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, đạt tiêu chuẩn cao về giao thông, điện, cấp thoát nước và xử lý môi trường. Đặc biệt, Cụm công nghiệp Kim Thái ưu tiên thu hút các ngành nghề thân thiện với môi trường và có giá trị gia tăng cao như công nghiệp hỗ trợ, sản xuất vật liệu xanh, chế biến, chế tạo – xuất khẩu giá trị cao và năng lượng tái tạo...

Ngày 10/10, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Thiên Minh - nằm trong hệ sinh thái Khu công nghiệp Bảo Minh chính thức khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Kim Thái, tại xã Vụ Bản, tỉnh Ninh Bình.

Sự kiện không chỉ mang ý nghĩa kinh tế - chính trị thiết thực chào mừng thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030, mà còn khẳng định cam kết mạnh mẽ của Công ty Thiên Minh trong việc kiến tạo một hệ sinh thái công nghiệp xanh, hiện đại và bền vững tại khu vực Nam đồng bằng sông Hồng.

Cụm công nghiệp Kim Thái với quy mô diện tích 69 ha, tổng vốn đầu tư gần 900 tỷ đồng, được kỳ vọng sẽ trở thành một cụm công nghiệp kiểu mẫu về hạ tầng xanh, kế thừa và phát huy những giá trị cốt lõi từ thành công của Khu công nghiệp Bảo Minh.

KIẾN TẠO TIÊU CHUẨN CÔNG NGHIỆP SINH THÁI TOÀN CẦU

Điểm nổi bật nhất của Cụm công nghiệp Kim Thái chính là sự chú trọng vào yếu tố môi trường, đặc biệt là việc xây dựng hệ thống xử lý nước thải tiên tiến. Dự án đã kết hợp với đối tác Hàn Quốc để thiết kế và đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải có công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường.

Công ty Thiên Minh cam kết nước thải sau xử lý sẽ đáp ứng và thậm chí vượt các tiêu chuẩn, quy chuẩn theo Quy định quốc gia, khẳng định tinh thần phát triển hài hòa giữa kinh tế và bảo vệ môi trường.

Đây là sự kế thừa trực tiếp từ mô hình thành công của Khu công nghiệp Bảo Minh, đơn vị đã được công nhận là một trong 112 khu công nghiệp tiêu biểu của cả nước vào năm 2022, và luôn thực hiện tốt các tiêu chí ESG (Môi trường – Xã hội – Quản trị).

Ông Nguyễn Văn Kiểm, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Khu công nghiệp Bảo Minh, nhấn mạnh rằng Kim Thái, dù là "cụm công nghiệp", nhưng được xây dựng theo tiêu chuẩn của một khu công nghiệp sinh thái kiểu mẫu, với mục tiêu giảm phát thải, tiết kiệm năng lượng và tài nguyên. Các doanh nghiệp quốc tế tìm đến Kim Thái cũng kỳ vọng áp dụng các giải pháp tiên tiến về bảo vệ môi trường và quản lý hạ tầng để hướng tới kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững.

Về quy mô thu hút đầu tư, dù mới ở giai đoạn khởi công, Cụm công nghiệp Kim Thái đã đạt được những kết quả vượt kỳ vọng. Công ty đã ký thỏa thuận thuê 294.414 m2 đất công nghiệp, chiếm 62% tổng diện tích đất công nghiệp cho thuê (478.176 m2), với tổng mức đầu tư cam kết lên tới 251 triệu USD. Theo ông Hoàng Mạnh Cường, Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển hạ tầng Thiên Minh, tổng vốn đầu tư thu hút đến nay đã đạt hơn 6.000 tỷ đồng.

TẦM NHÌN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ TRÁCH NHIỆM CỘNG ĐỒNG

Việc triển khai dự án Cụm công nghiệp Kim Thái là một phần trong chiến lược mở rộng đầu tư và phát triển hệ thống hạ tầng công nghiệp đồng bộ, đón đầu nhu cầu sản xuất và xuất khẩu tại vùng kinh tế trọng điểm Nam đồng bằng sông Hồng.

Dự án kỳ vọng sẽ tạo việc làm cho trên 5.000 lao động, thậm chí theo đánh giá của ông Nguyễn Văn Kiểm, có thể lên tới 7.000 lao động, đồng thời đóng góp trên 200 tỷ đồng mỗi năm vào ngân sách địa phương và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Điều này không chỉ tạo ra hàng nghìn việc làm ổn định, nâng cao thu nhập và đời sống xã hội cho người dân địa phương, mà còn góp phần đưa Ninh Bình trở thành một cực tăng trưởng quan trọng ở khu vực phía Bắc.

Bên cạnh mục tiêu kinh tế, dự án luôn xác định phát triển phải gắn liền với trách nhiệm xã hội. Ngay trong lễ khởi công, chủ đầu tư đã trao tặng quà an sinh xã hội cho nhân dân địa phương.

Ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội dệt may Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Bảo Minh, khẳng định chủ đầu tư cam kết tập trung vào ba trụ cột chiến lược: đồng hành cùng tỉnh Ninh Bình trong thu hút các dự án trọng điểm có giá trị gia tăng cao; ưu tiên phát triển các ngành, sản phẩm có hàm lượng chất xám, ứng dụng khoa học – công nghệ, thân thiện môi trường; và gắn trách nhiệm xã hội với cộng đồng địa phương.

Tiến độ triển khai dự án cũng là một điểm sáng, thể hiện quyết tâm và sự đồng lòng của chính quyền và doanh nghiệp. Chỉ trong vòng 8 tháng sau khi được chấp thuận, chủ đầu tư đã hoàn tất toàn bộ thủ tục pháp lý và giải phóng 100% mặt bằng.

Mục tiêu tiếp theo là hoàn thiện toàn bộ hạ tầng dự án trong vòng 24 tháng và thu hút lấp đầy 100% quỹ đất công nghiệp. Sự đồng hành, hỗ trợ hiệu quả của chính quyền địa phương được các nhà đầu tư đánh giá là yếu tố then chốt tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch và nhanh chóng, khuyến khích các nhà đầu tư rót vốn.