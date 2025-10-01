Cùng Standard Chartered hòa nhịp đập bứt phá, lan tỏa điều tốt đẹp khi tham gia “Ngày hội vui khỏe trực tuyến”

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Ngân hàng Standard Chartered (Việt Nam) và đơn vị tổ chức giải chạy Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội vừa ra mắt chương trình “Ngày hội vui khỏe trực tuyến” (3F - Fun Fit Fest) với thông điệp “Hòa nhịp đập bứt phá, mang tốt đẹp lan tỏa”.
Đây là một hoạt động nằm trong khuôn khổ chuỗi sự kiện của giải chạy quốc tế Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội, đồng thời là sân chơi mở dành cho tất cả mọi người dân Việt Nam.
Chương trình diễn ra từ ngày 1/10 đến ngày 4/11/2025, là một phần trong mục tiêu kiến tạo nên một cộng đồng khỏe mạnh hơn mỗi ngày, tuỳ năng lực thể chất và lịch trình riêng, mỗi cá nhân đều có thể tham gia để rèn luyện sức khỏe và lan tỏa tinh thần thể thao trên các nền tảng mạng xã hội.
Để hoà nhịp cùng 3F*, người tham gia có thể sử dụng ứng dụng vRace trên điện thoại di động để thực hiện một trong ba môn: chạy bộ, đi bộ hoặc đạp xe. Ban tổ chức sẽ quy đổi mỗi 1km hợp lệ trên hệ thống vRace tương ứng với 3.000 VNĐ đóng góp vào Quỹ Nghị lực sống, nhằm hỗ trợ người khuyết tật có cơ hội lập nghiệp với chương trình “Khởi nghiệp kinh doanh số”.
Ngoài ra, người tham gia cũng có thể sử dụng Facebook để chụp ảnh và đăng trên trang cá nhân của mình kèm đầy đủ nội dung theo yêu cầu và hashtag chương trình #StandardCharteredVN #ButPhaVuonXa #StandardCharteredMarathon #SCHM2025 #FunFitFest #Ngayhoivuikhoetructuyen #NghiLucSong (hình thức này áp dụng cho bất kỳ môn thể dục – thể thao nào). Mỗi tài khoản Facebook sẽ được ghi nhận một lượt tham gia duy nhất và mỗi bài đăng hợp lệ trên mạng xã hội Facebook sẽ được quy đổi thành 20.000 VNĐ đóng góp cho Quỹ Nghị lực sống.
Bà Trịnh Như Quỳnh, Giám đốc Đối ngoại, ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, chia sẻ: “Khi tham gia “Ngày hội vui khỏe trực tuyến – Fun Fit Fest , bạn không chỉ là lưu lại cột mốc bứt phá của bản thân, mà còn là khoảnh khắc chúng ta cùng nhau lan toả, khích lệ tinh thần thể thao, nâng cao sức khoẻ cả thể chất lẫn tinh thần của cả cộng đồng… khi bạn đăng tải nỗ lực tập luyện của mình trên mạng xã hội. Đồng thời, bạn còn chung tay cùng chúng tôi giúp đỡ những người khuyết tật của quỹ Nghị lực sống có cơ hội khởi nghiệp. Chúng tôi rất tâm huyết với chương trình này và tin là sẽ nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ cộng đồng.”
Nghị lực sống là doanh nghiệp xã hội được thành lập từ năm 2008. Tổ chức hoạt động với mục tiêu hỗ trợ người khuyết tật và nhóm yếu thế hòa nhập xã hội thông qua đào tạo nghề công nghệ thông tin miễn phí và nâng cao năng lực và tạo việc làm, giúp họ sống độc lập, tự chủ. Đến nay, Nghị lực sống đã đào tạo hơn 1.560 học viên, với 70% có việc làm sau tốt nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững và công bằng xã hội tại Việt Nam.
Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội 2025, giải chạy thứ 10 trong hệ thống giải Standard Chartered Marathon danh tiếng thế giới sẽ diễn ra vào ngày 9 tháng 11 năm 2025 tại Cung Thể thao Quần Ngựa Hà Nội. Standard Chartered là nhà tài trợ chính cho giải chạy, khẳng định cam kết đồng hành và phát triển lâu dài cùng Việt Nam, nối tiếp hành trình hơn 120 năm gắn bó. Giải chạy mang tinh thần thể thao kết nối cộng đồng bền vững, là sân chơi dành cho tất cả những ai yêu chạy bộ, từ các vận động viên chuyên nghiệp, vận động viên khuyết tật, vận động viên nước ngoài cũng như cộng đồng người nước ngoài tại Việt Nam.
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Bối cảnh và thực tiễn cho thấy thời gian tới, Việt Nam khó có thể tăng trưởng bằng con đường gia tăng quy mô hàng hóa xuất khẩu như trong nhiều năm qua, mà phải chuyển hướng sang tăng phần giá trị gia tăng tạo ra trong nước của hàng hóa.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: