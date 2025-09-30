Thứ Ba, 30/09/2025

Trang chủ Thị trường

Khôi phục cấp điện cho hơn 2,67 triệu khách hàng

Huyền Vy

30/09/2025, 19:25

Tính đến chiều 30/9, các đơn vị thuộc Tổng Công ty Điện lực tại miền Bắc và miền Trung đã khôi cung cấp điện được cho hơn 2,67 triệu khách hàng sử dụng điện ở 16 tỉnh, thành phố bị gián đoạn cung cấp điện do ảnh hưởng bão số 10…

Nhân viên ngành điện tập trung khắc phục sự cố lưới điện do mưa bão.
Nhân viên ngành điện tập trung khắc phục sự cố lưới điện do mưa bão.

Cung cấp thông tin về tình hình ảnh hưởng của cơn bão số 10 (Bualoi) đến vận hành và cung cấp điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết các nhà máy thủy điện thuộc EVN (trong đó bao gồm các Tổng Công ty Phát điện) ở khu vực bị ảnh hưởng bão số 10 vẫn đảm bảo an toàn công trình. Đến 16h00 chiều ngày 30/9/2025 có 20 hồ thủy điện đang thực hiện điều tiết xả tràn.

Thủy điện Tuyên Quang: Lưu lượng về hồ lớn nhất lên tới 6985 m3/s lúc 9h30 ngày 30/9, đến 13h00 giảm còn 5550 m3/s. Hiện tại Thủy điện Tuyên Quang đang mở 8 cửa xả sâu để đảm bảo an toàn công trình.

Thủy điện Thác Bà: Lưu lượng về hồ lớn nhất lên tới 4110 m3/s lúc 22h00 ngày 29/9, đến 13h00 ngày 30/9 giảm còn 2820 m3/s, hiện tại Thủy điện Thác Bà đang mở 3 cửa xả mặt.

Về tình hình vận hành lưới điện cao áp 500/220/110 kV, do ảnh hưởng gió bão và mưa lớn liên tục kéo dài, đã dẫn đến xảy ra một số sự cố trên hệ thống lưới điện cao áp 500/220/110 kV.

Nhân viên ngành điện khắc phục sự cố lưới điện do mưa bão.
Nhân viên ngành điện khắc phục sự cố lưới điện do mưa bão.

Ngay sau khi gió bão giảm cấp, các đơn vị vận hành đã khẩn trương huy động phương tiện và nhân lực khắc phục các sự cố. Đến chiều 30/9, các đơn vị thuộc Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia và các Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, miền Trung đã khôi phục được 8/15 sự cố trên lưới điện 500kV, khôi phục được 18/18 sự cố trên lưới điện 220kV và khôi phục được 60/70 sự cố trên lưới điện 110 kV.

Liên quan đến tình hình cung cấp điện cho các khách hàng, đến chiều 30/9, với sự khẩn trương và nỗ lực cao, các đơn vị thuộc Tổng Công ty Điện lực tại miền Bắc và miền Trung đã khôi cung cấp điện được cho hơn 2,67 triệu khách hàng sử trên tổng số 4,12 triệu khách hàng sử dụng điện ở 16 tỉnh, thành phố bị gián đoạn cung cấp điện do ảnh hưởng bão số 10 (đạt tỷ lệ khoảng gần 65%).

Với tinh thần nỗ lực cao nhất để khẩn trương khôi phục cung cấp điện cho các khách hàng bị ảnh hưởng bão, đến nay Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Tổng Công ty Điện lực miền Trung đã huy động tổng cộng khoảng 2400 người và nhiều phương tiện của đơn vị Điện lực tại chỗ và từ nhiều đơn vị bạn để tập trung hỗ trợ việc xử lý sự cố và khôi phục cấp điện.

Bão số 10 Cung cấp điện Hồ thủy điện khách hàng khôi phục sự cố lưới điện cao áp nhân lực Tập đoàn Điện lực Việt Nam thủy điện tình hình vận hành

