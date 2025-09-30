FPT trở thành đối tác Platinum đầu tiên và duy nhất của HPE tại Việt Nam

Tập đoàn FPT chính thức được Hewlett Packard Enterprise (HPE) công nhận đạt cấp đối tác Platinum – thứ hạng cao nhất trong hệ thống đối tác toàn cầu của hãng cho đơn vị thành viên là công ty FPT IS.

Đáng chú ý, FPT là đơn vị công nghệ đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam ở thời điểm hiện tại đạt được cấp bậc này, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình khẳng định năng lực công nghệ và vai trò của FPT trong hệ sinh thái chuyển đổi số toàn cầu.

Đơn vị thành viên của Tập đoàn FPT được công nhận trở thành đối tác Platinum đầu tiên và duy nhất của HPE tại Việt Nam.

Hewlett Packard Enterprise (HPE) là tập đoàn công nghệ toàn cầu có trụ sở tại Hoa Kỳ, chuyên cung cấp các giải pháp công nghệ thông tin từ biên đến đám mây (edge-to-cloud), giúp doanh nghiệp khai thác, phân tích và vận hành dữ liệu hiệu quả ở mọi quy mô.

Chương trình đối tác toàn cầu “Partner Ready” của HPE là hệ thống phân cấp hợp tác chiến lược, được thiết kế để thúc đẩy tăng trưởng bền vững giữa HPE và các đối tác trên toàn thế giới, dựa trên tiêu chí về năng lực triển khai, doanh thu và mức độ cam kết.

Trong đó, cấp Platinum – thứ hạng cao nhất – chỉ dành cho những tổ chức có doanh số lớn, đội ngũ kỹ thuật trình độ cao và khả năng triển khai giải pháp toàn diện từ edge đến cloud. Việc FPT được công nhận ở cấp độ này không chỉ phản ánh bước tiến vượt bậc về năng lực công nghệ, mà còn là thành quả của chiến lược đầu tư dài hạn vào nhân lực và đổi mới sáng tạo.

Để đạt được cấp bậc Platinum, FPT đã vượt qua hệ thống tiêu chuẩn đánh giá nghiêm ngặt của HPE về cả doanh số và năng lực kỹ thuật. Trong năm tài chính gần nhất, doanh nghiệp phải đạt tối thiểu 4 triệu USD doanh thu từ các sản phẩm và giải pháp của HPE.

Đồng thời, đội ngũ chuyên gia FPT phải hoàn tất đầy đủ các chứng chỉ kỹ thuật với độ khó cao, bao gồm 2 chứng chỉ Sales, 1 chứng chỉ ASE và đặc biệt là Master ASE – Edge-to-Cloud Architect – chứng chỉ cao nhất trong lĩnh vực hạ tầng số do HPE cấp.

Đây là minh chứng rõ nét cho năng lực triển khai các dự án chuyển đổi số quy mô lớn, tích hợp toàn diện từ hạ tầng trung tâm dữ liệu đến các lớp công nghệ ứng dụng như AI, dữ liệu lớn và phân tích thời gian thực.

Với vị trí đối tác Platinum, FPT sẽ nhận được nhiều đặc quyền chiến lược như ưu tiên tiếp cận các quỹ phát triển thị trường, các chính sách hỗ trợ tài chính mức cao và là cùng tham gia từ sớm trong các cơ hội kinh doanh trọng điểm của HPE.

Ngoài ra, FPT còn được tiếp cận sớm các lộ trình phát triển công nghệ và sản phẩm mới – yếu tố giúp doanh nghiệp nhanh chóng nắm bắt xu hướng, dẫn đầu thị trường trong các giải pháp công nghệ thế hệ mới.

Mối quan hệ hợp tác giữa FPT và HPE được xây dựng trên nền tảng hợp tác chiến lược lâu dài từ 2007 đến nay. Riêng giai đoạn 2024–2025, hai bên liên tiếp triển khai nhiều sáng kiến quan trọng như AI Factory, chương trình Partner Ready Vantage, giải pháp hạ tầng dữ liệu và bảo mật cùng Microsoft, hay giải pháp công tác thông minh ứng dụng AI với HP Poly. Trong dịp này, FPT cũng vinh dự nhận hai giải thưởng cao cấp từ HPE Việt Nam, ghi nhận nỗ lực triển khai giải pháp và phát triển đội ngũ.

Chia sẻ về dấu mốc trở thành đối tác Platinum của HPE, ông Nguyễn Hoàng Minh – Tổng Giám đốc FPT IS, Tập đoàn FPT – cho biết: “FPT vinh dự là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam được công nhận đạt cấp đối tác Platinum – thứ hạng cao nhất trong hệ thống đối tác toàn cầu của HPE. Đây không chỉ là một cột mốc quan trọng đối với FPT mà còn là sự ghi nhận rõ ràng cho năng lực công nghệ vững chắc, khả năng thấu hiểu thị trường và kinh nghiệm triển khai những giải pháp tối ưu nhất cho doanh nghiệp Việt Nam".

Chúng tôi kỳ vọng sự cộng hưởng giữa công nghệ tiên tiến từ HPE và hệ sinh thái giải pháp 'Make by FPT' sẽ giúp FPT tạo ra những sản phẩm – dịch vụ công nghệ đẳng cấp toàn cầu, phù hợp với bối cảnh trong nước nhưng vẫn tiệm cận các chuẩn mực quốc tế”.

Trong hơn ba thập kỷ hoạt động, FPT IS - đơn vị thành viên Tập đoàn FPT đã triển khai thành công hàng nghìn dự án công nghệ quy mô lớn trong các lĩnh vực tài chính – ngân hàng, viễn thông, y tế, năng lượng và khu vực công. Đơn vị hiện sở hữu hơn 3.000 chuyên gia công nghệ, hàng trăm chứng chỉ quốc tế từ các hãng hàng đầu và nhiều giải thưởng uy tín, khẳng định năng lực thiết kế, triển khai và vận hành giải pháp công nghệ toàn diện cho khách hàng trong nước và quốc tế. Công ty là đối tác tin cậy của hàng nghìn doanh nghiệp, tổ chức lớn hàng đầu tại Việt Nam và khu vực.

FPT sẽ nhận được nhiều đặc quyền chiến lược khi trở thành đối tác Platinum của HPE.

Về phía HPE, ông Thái Phạm, Giám đốc Điều hành HPE Việt Nam nhấn mạnh: “FPT trở thành đối tác Platinum của HPE không chỉ là sự ghi nhận năng lực công nghệ xuất sắc, mà còn mở ra một giai đoạn hợp tác chiến lược mới giữa hai bên. HPE cam kết đồng hành cùng FPT, phát huy sức mạnh cộng hưởng của hai bên để mang những giải pháp tiên tiến đến khách hàng, trước hết tại Việt Nam và xa hơn là trong khu vực. Trọng tâm hợp tác của HPE và FPT sẽ là các lĩnh vực then chốt như AI, dữ liệu lớn, điện toán đám mây và hạ tầng số thế hệ mới – những nền tảng công nghệ sẽ định hình tương lai phát triển của doanh nghiệp và nền kinh tế số”.

Dấu mốc quan trong này đồng thời là bước tiến chiến lược trong định hướng phát triển dài hạn của FPT không ngừng đầu tư vào nhân lực chất lượng cao, đổi mới sáng tạo và hợp tác quốc tế để đồng hành cùng doanh nghiệp Việt Nam trong hành trình chuyển đổi số toàn diện, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu của Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.