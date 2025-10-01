Dòng tiền tổ chức trong nước mua ròng gần 23.000 tỷ từ đầu năm

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 9024.7 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 13202.5 tỷ đồng trong tháng 9. Lũy kế từ đầu năm tổ chức trong nước gom ròng gần 23.000 tỷ đồng...

VN-Index đóng cửa tháng 9/2025 tại 1.661,70 điểm, giảm 20,51 điểm tương đương giảm 1,22% so với cuối tháng 8, với giá trị giao dịch bình quân phiên chỉ tính khớp lệnh giảm mạnh -32% về mức 31.673 tỷ đồng.

Đây là tháng điều chỉnh đầu tiên của VN-Index sau chuỗi tăng liên tiếp 4 tháng trước đó - giai đoạn mà VN-Index đã tăng tổng cộng 455,91 điểm, tương đương +37,2%.

Tổng giá trị giao dịch bình quân phiên trên 3 sàn đạt 38.134 tỷ đồng trong tháng 9/2025. Tính riêng khớp lệnh, giá trị giao dịch bình quân phiên ở mức 34.680 tỷ đồng, giảm -32,8% so với mức đỉnh lịch sử hơn 51,6 nghìn tỷ đồng thiết lập trong tháng 8/2025, nhưng vẫn cao hơn 12,6% trung bình 5 tháng liền trước.

Trong tháng 9/2025, khối ngoại bán ròng gần 29,8 nghìn tỷ đồng, tương đương quy mô bán ròng của tháng 8. Lực bán ròng của khối ngoại tập trung ở Bất động sản, Ngân hàng, Chứng khoán.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Bất động sản. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VHM, SSI, MWG, HPG, FPT, VND, VPB, MSN, VCB. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: HVN, VNM, GEX, TAL, DPG, CII, GEE, BID, VHC, CTD.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 15881.0 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng 11825.2 tỷ đồng qua khớp lệnh. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 15/18 ngành, chủ yếu là ngành Bất động sản. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: VHM, FPT, SSI, DXG, HPG, MBB, KBC, GEX, VCB, SHB.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 3/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Xây dựng và Vật liệu, Ô tô và phụ tùng. Top bán ròng có: CII, LPB, BID, HVN, VIB, TCH, DBC, HDC, DPG.

Tự doanh mua ròng 338.2 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 679.2 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 7/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Dịch vụ tài chính, Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm GEX, E1VFVN30, VIB, FUEMAV30, MWG, FUEVFVND, SHB, VSC, EIB, VCI.

Top bán ròng là nhóm Công nghệ Thông tin. Top cổ phiếu được bán ròng gồm FPT, MBB, VIC, VNM, VCG, MSN, LPB, NVL, VJC, SSI.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 9024.7 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 13202.5 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tố chức trong nước bán ròng 6/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Hàng & Dịch vụ Công nghiệp Top bán ròng có GEX, SHB, VNM, VPL, HVN, POW, DXG, FUEMAV30, VSC, HAG.

Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Ngân hàng. Top mua ròng có SSI, MWG, VPB, VHM, MSN, STB, VND, VIC, VCB, HPG.

Sau nhiều tháng hút tiền mạnh, tháng 9/2025 ghi nhận sự sụt giảm đáng kể về tỷ trọng phân bổ dòng tiền ở hầu hết các ngành dẫn dắt như Ngân hàng, Bất động sản, Chứng khoán, cho thấy tâm lý chung tương đối thận trọng.

Ngược lại, tỷ trọng phân bổ dòng tiền hồi phục từ đáy 10 tháng ở Thực phẩm, Công nghệ thông tin, Bán lẻ, Hóa chất, Điện; đạt đỉnh ở Thép và nhích nhẹ ở Xây dựng.

Tháng 9/2025, dòng tiền suy yếu trên toàn thị trường nhưng vẫn tập trung áp đảo vào nhóm vốn hóa lớn VN30, với tỷ trọng phân bổ đạt 52,2% - mức cao nhất trong 5 tháng.

Ngược lại, tỷ trọng dòng tiền vào nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML thu hẹp về 38,4% và 6,4%. Với VNSML, đây là mức phân bổ về dòng tiền thấp nhất theo tháng trong 4 năm gần đây

Xét về quy mô giao dịch, thanh khoản suy giảm trên diện rộng, khi VN30 giảm trung bình 6.786 tỷ đồng/phiên (-29,1%) và VNMID giảm 5.934 tỷ đồng/phiên (-32,8%). Đặc biệt, VNSML sụt giảm mạnh nhất với -43,5%, cho thấy sự thoái lui rõ rệt của dòng tiền đầu cơ.

Về diễn biến giá, chỉ số VNMID và VNSML giảm lần lượt - 4,3% và -1,89%, mạnh hơn thị trường chung (-1,22%). Trong khi đó, chỉ số VN30 giảm nhẹ -0,12% và duy trì vùng đỉnh lịch sử, cho thấy sức chống chịu tốt hơn hẳn và tiếp tục là trụ đỡ chính của thị trường.