Thao túng giá cổ phiếu, một cá nhân và một tổ chức bị phạt 4,5 tỷ đồng

Trong khoảng thời gian từ ngày 01/12/2020 đến ngày 31/12/2022, ông Hồ Thành Trung đã sử dụng 92 tài khoản - bao gồm 04 tài khoản chứng khoán của chính mình, 02 tài khoản chứng khoán đứng tên Công ty cổ phần Quản lý và Đầu tư Trường Giang và 86 tài khoản chứng khoán của 27 nhà đầu tư khác) để liên tục mua, bán, giao dịch cổ phiếu AGG giữa các tài khoản nhằm mục đích tạo cung cầu giả tạo, thao túng giá...

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với hành vi thao túng thị trường chứng khoán và hành vi cho mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán dẫn đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (mã AGG-HOSE).

Đối với hành vi thao túng thị trường chứng khoán

Theo đó, căn cứ kết quả giám sát, kiểm tra của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, ngày 26/9/2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 701/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Hồ Thành Trung (Tp.HCM) với số tiền phạt là 1,5 tỷ đồng do có hành vi vi phạm thao túng thị trường chứng khoán.

Cụ thể, trong khoảng thời gian từ ngày 01/12/2020 đến ngày 31/12/2022, ông Hồ Thành Trung đã sử dụng 92 tài khoản - bao gồm 04 tài khoản chứng khoán của chính mình, 02 tài khoản chứng khoán đứng tên Công ty cổ phần Quản lý và Đầu tư Trường Giang và 86 tài khoản chứng khoán của 27 nhà đầu tư khác) để liên tục mua, bán, giao dịch cổ phiếu AGG giữa các tài khoản nhằm mục đích tạo cung cầu giả tạo, thao túng giá cổ phiếu AGG, vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 12 Luật Chứng khoán.

Bên cạnh đó, căn cứ kết quả giám sát, kiểm tra của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, ngày 26/9/2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Quản lý và Đầu tư Trường Giang (Tp.HCM) với số tiền phạt 3 tỷ đồng, do có hành vi vi phạm thao túng thị trường chứng khoán.

Cụ thể: trong khoảng thời gian từ ngày 01/12/2020 đến ngày 31/12/2022, Công ty cổ phần Quản lý và Đầu tư Trường Giang đã ủy quyền cho ông Hồ Thành Trung thực hiện giao dịch chứng khoán, nộp, rút tiền, quản lý và đầu tư chứng khoán đối với 02 tài khoản chứng khoán đứng tên công ty, giúp sức cho ông Hồ Thành Trung sử dụng 92 tài khoản (bao gồm 04 tài khoản chứng khoán của ông Hồ Thành Trung, 86 tài khoản chứng khoán của 27 nhà đầu tư khác và 02 tài khoản chứng khoán đứng tên Công ty) để liên tục mua, bán, giao dịch cổ phiếu AGG giữa các tài khoản nhằm mục đích tạo cung cầu giả tạo, thao túng giá cổ phiếu AGG, vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 12 Luật Chứng khoán).

Kết quả kiểm tra, kết quả tính toán khoản thu trái pháp luật có được do thực hiện hành vi vi phạm của ông Hồ Thành Trung và Công ty cổ phần Quản lý và Đầu tư Trường Giang cho thấy không có khoản thu trái pháp luật.

Căn cứ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 701/QĐ-XPHC ngày 26/9/2025 đối với ông Hồ Thành Trung, ngày 26/9/2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 704/QĐ-UBCK đối với ông Hồ Thành Trung về việc áp dụng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán như sau:

Cấm giao dịch chứng khoán có thời hạn 02 năm, kể từ ngày 01/10/2025; Cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán có thời hạn 02 năm, kể từ ngày 01/10/2025.

Căn cứ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 702/QĐ-XPHC ngày 26/9/2025 đối với Công ty cổ phần Quản lý và Đầu tư Trường Giang, ngày 26/9/2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước áp dụng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán như sau: Cấm giao dịch chứng khoán có thời hạn 02 năm kể từ ngày 01/10/2025.

Đối với hành vi cho người khác mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán dẫn đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán

Căn cứ kết quả giám sát, kiểm tra của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, ngày 26/9/2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt vi phạm hành chính đối với 26 cá nhân. Cụ thể, đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán có thời hạn 09 tháng do có hành vi cho người khác mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán dẫn đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán (26 cá nhân đã cho ông Hồ Thành Trung mượn các tài khoản chứng khoán để giao dịch chứng khoán dẫn đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán trong giai đoạn từ ngày 01/12/2020 đến ngày 31/12/2022 đối với mã cổ phiếu AGG của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia).

Kết quả kiểm tra chưa có cơ sở để xác định 26 cá nhân có số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

Ngoài ra, 26 cá nhân này cũng bị cấm giao dịch chứng khoán có thời hạn 02 năm, kể từ ngày 01/10/2025; Cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán có thời hạn 02 năm, kể từ ngày 01/10/2025.