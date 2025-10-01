Ngành sản xuất Việt Nam cải thiện nhẹ trong tháng 9, số lượng đơn hàng mới tăng trở lại

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thứ Tư, 01/10/2025
Huyền Vy
01/10/2025, 12:30
Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất Việt Nam trong tháng 9 không thay đổi so với tháng 8, khi vẫn đạt 50,4 điểm. Tuy nhiên, các điều kiện kinh doanh đến nay đã cải thiện trong ba tháng liên tiếp...
Sáng 1/10/2025, S&P Global công bố báo cáo Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất Việt Nam trong tháng 9/2025. Trong đó có 3 điểm nổi bật: Số lượng đơn đặt hàng mới tăng nhẹ; việc làm tiếp tục giảm và áp lực lạm phát lớn hơn
SỐ LƯỢNG ĐƠN HÀNG MỚI TĂNG TRỞ LẠI
Báo cáo của S&P Global ghi nhận điều kiện kinh doanh trong ngành sản xuất của Việt Nam tiếp tục cải thiện nhẹ vào tháng 9 trong bối cảnh số lượng đơn đặt hàng mới tăng trở lại. Sản lượng và hoạt động mua hàng cũng tăng, nhưng các công ty tiếp tục giảm số lượng nhân viên. Trong khi đó, áp lực lạm phát lớn hơn.
PMI ngành sản xuất Việt Nam không thay đổi khi vẫn đạt 50,4 điểm trong tháng 9, cho thấy sức khỏe ngành sản xuất tiếp tục cải thiện nhẹ. Các điều kiện hoạt động đến nay đã cải thiện trong ba tháng liên tiếp. Góp phần hỗ trợ cho các điều kiện kinh doanh chung trong tháng 9 là sự gia tăng trở lại của số lượng đơn đặt hàng mới sau khi giảm nhẹ vào tháng 8. Tuy nhiên, mức tăng trưởng chỉ là nhẹ.
Trong khi đó, số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới tiếp tục giảm, nhưng tốc độ giảm đã chậm lại thành mức yếu nhất trong chuỗi 11 tháng giảm gần đây. “Nhu cầu quốc tế được vẫn ở mức thấp, nhưng sự ổn định trong chính sách thuế quan của Mỹ được cho là đã giúp một số công ty có được đơn đặt hàng mới từ nước ngoài”, báo cáo nhận định.
Với tổng số lượng đơn đặt hàng mới tăng lên nhờ nhu cầu của khách hàng cải thiện, các nhà sản xuất tiếp tục tăng sản lượng vào cuối quý 3, từ đó kéo dài chuỗi thời gian tăng trưởng hiện tại thành năm tháng. Tốc độ tăng là mạnh, nhưng đã chậm lại thành mức yếu nhất kể từ tháng 6.
Mức tăng sản lượng gần đây một phần phản ánh tình trạng giảm lượng công việc tồn đọng, vốn đã giảm đáng kể vào tháng 9 và trở thành mức giảm lớn nhất trong năm tháng.
Trong khi đó, các nhà sản xuất tiếp tục giảm lực lượng lao động, từ đó kéo dài thời kỳ giảm theo tháng hiện tại thành một năm. Các thành viên nhóm khảo sát cho rằng nguyên nhân của việc giảm số lượng nhân viên là do khối lượng công việc tương đối thấp và công nhân nghỉ hưu không được thay thế.
Ở một khía cạnh tích cực hơn, các công ty đã tăng hoạt động mua hàng tháng thứ ba liên tiếp trong bối cảnh nhu cầu sản lượng tăng. Tuy nhiên, việc sử dụng các mặt hàng mua vào để hỗ trợ sản xuất khiến lượng hàng tồn kho đầu vào tiếp tục giảm. Tồn kho hàng thành phẩm cũng giảm, và mức giảm là lớn nhất kể từ tháng 7/2024.
TRIỂN VỌNG TĂNG SẢN LƯỢNG TỪ KHU VỰC ĐẦU TƯ CÔNG
Báo cáo của S&P Global cho biết thời gian giao hàng của nhà cung cấp đã bị kéo dài tháng thứ 13 liên tiếp vào tháng 9, mặc dù mức độ kéo dài chỉ là nhẹ và trở thành mức độ nhẹ nhất trong bốn tháng. Các thành viên nhóm khảo sát báo cáo tình trạng khan hiếm hàng hoá và những vấn đề liên quan đến khâu vận tải.
Áp lực lạm phát mạnh lên vào cuối quý 3 của năm, khi cả chi phí đầu vào và giá cả đầu ra đều tăng với tốc độ nhanh hơn. Mức tăng chi phí đầu vào gần đây nhất là mức tăng nhanh nhất kể từ tháng 7/2024 và được người trả lời khảo sát cho rằng nguyên nhân là do giá thị trường tăng và biến động tỷ giá hối đoái bất lợi. Đổi lại, giá bán hàng cũng tăng với tốc độ nhanh nhất trong 14 tháng.
Môi trường kinh tế ổn định hơn dự kiến sẽ giúp tăng số lượng đơn đặt hàng mới và từ đó tăng sản lượng trong năm tới. Đầu tư của khu vực công cũng được dự đoán sẽ hỗ trợ tăng trưởng. Trong khi các công ty vẫn lạc quan về triển vọng năm tới, mức độ tâm lý lạc quan đã giảm so với tháng 8 và yếu hơn mức trung bình của lịch sửa chỉ số.
Đánh giá về kết quả khảo sát, ông Andrew Harker, Giám đốc Kinh tế tại S&P Global Market Intelligence, cho rằng đã có tin tốt về nhu cầu đối với các nhà sản xuất Việt Nam trong tháng 9 khi số lượng đơn đặt hàng mới tăng trở lại và thậm chí xuất khẩu - vốn đã liên tục giảm kể từ cuối năm ngoái, cũng có dấu hiệu ổn định. Bức tranh rõ ràng hơn về thuế quan có vẻ như đã giúp cải thiện nhu cầu khách hàng cho các công ty Việt Nam.
Tính ổn định cao hơn cũng được kỳ vọng sẽ hỗ trợ tăng trưởng trong năm tới, nhưng niềm tin của các công ty lúc này vẫn còn thấp vì bức tranh nhu cầu gần đây vẫn còn ảm đạm.
Điều cần lưu tâm trong những tháng tới là bức tranh về lạm phát. Tốc độ tăng chi phí đầu vào và giá bán hàng của các công ty đã liên tục mạnh lên trong những tháng gần đây. Nếu xu hướng này tiếp tục, chúng ta có thể bắt đầu chứng kiến áp lực giá cả sẽ hạn chế nhu cầu.
