Cuộc chạy đua tuyển nhân sự tại các công ty quốc phòng Đức

Cuộc đua tuyển dụng trong ngành công nghiệp quốc phòng Đức đang diễn ra mạnh mẽ, với sự gia tăng đáng kể về số lượng nhân sự trong 4 năm qua...

Theo dữ liệu được 5 công ty thuộc hàng lớn nhất trong ngành và một số start-up phát triển nhanh nhất cung cấp cho tờ báo Financial Times, số lượng nhân viên làm việc trong các bộ phận tập trung vào quốc phòng tại các doanh nghiệp này đã tăng gần 1/3, từ 63.000 người vào năm 2021 lên gần 83.000 người trên toàn thế giới.

Sự mở rộng lực lượng lao động này diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế lớn nhất EU đang thực hiện một chương trình tái vũ trang quy mô lớn.

Thay đổi trên đã bắt đầu từ trước khi nổ ra chiến tranh Nga - Ukraine, sự kiện đã làm thay đổi cách nhìn của châu Âu về quốc phòng và an ninh. Đức đã đổ một lượng tiền khổng lồ vào chi tiêu quốc phòng trong 4 năm qua, dẫn đầu một xu hướng rộng lớn hơn ở châu Âu trong đó các nước tăng mạnh chi tiêu quốc phòng do lo ngại về Nga và sự quan tâm giảm dần của Mỹ đối với an ninh của châu lục này.

Các nhà sản xuất tên lửa như Diehl và MBDA, nhà sản xuất xe tăng Pháp-Đức KNDS và nhà sản xuất hộp số Renk là những công ty lớn đã từ chối tham gia vào cuộc khảo sát của Financial Times. Tuy nhiên, từ năm 2022, Bộ Quốc phòng Đức đã ký các hợp đồng vũ khí trị giá tổng cộng 207 tỷ euro. Riêng năm ngoái đã chiếm 83 tỷ euro trong số đó, tăng từ 23 tỷ euro vào năm 2021.

Việc đẩy mạnh hoạt động tuyển dụng không chỉ dừng lại ở các công ty lớn mà còn lan rộng đến các start-up quốc phòng đang phát triển mạnh mẽ. Các công ty non trẻ này - chủ yếu hoạt động trong các lĩnh vực hệ thống vũ khí và giám sát không tên - đã thu hút hàng trăm triệu euro vốn đầu tư. Helsing, một công ty sản xuất thiết bị bay không người lái vũ trang, đã mở rộng nhân sự gấp 18 lần trong 4 năm qua sau khi chuyển hướng từ tập trung hoàn toàn vào phần mềm trí tuệ nhân tạo (AI) sang sản xuất phần cứng.

Ông Hans Christoph Atzpodien, người đứng đầu nhóm vận động hành lang ngành công nghiệp quốc phòng Đức BDSV, kỳ vọng sự tăng trưởng việc làm trong ngành công nghiệp quốc phòng nước này sẽ tiếp tục được đẩy mạnh trong những năm tới, khi Chính phủ Đức đẩy nhanh các quy trình mua sắm và cung cấp cho các công ty tầm nhìn rõ ràng hơn về nhu cầu để giúp họ lên kế hoạch sản xuất. Ông Atzpodien nhấn mạnh rằng "bây giờ, mọi thứ đã sẵn sàng và có thể thấy các đơn đặt hàng lớn đang đến với các nhà sản xuất quốc phòng."

Mặc dù nhiều nhà sản xuất vũ khí đã bày tỏ sự quan tâm đến việc tuyển dụng lao động từ ngành công nghiệp ô tô Đức đang gặp khó khăn, dữ liệu từ các công ty đã cho thấy những mặt hạn chế của ý tưởng rằng chi tiêu quốc phòng có thể bù đắp cho sự suy giảm của ngành ô tô.

Hensoldt, một công ty sản xuất radar và cảm biến, cho biết họ đã tuyển dụng khoảng 100 người từ ngành công nghiệp ô tô trong năm nay. Arx Robotics, một start-up sản xuất các phương tiện mặt đất không người lái với tổng lực lượng lao động khoảng 140 người, đã tuyển dụng khoảng 15 người từ ngành này trong năm nay. Helsing cũng cho biết họ "liên tục tuyển dụng nhân sự từ các nhà sản xuất ô tô và nhà cung cấp phụ tùng ô tô."

Sự chuyển dịch này không chỉ là một hiện tượng kinh tế mà còn là một phần của chiến lược quốc phòng rộng lớn hơn của Đức. Thủ tướng Friedrich Merz, người nhậm chức vào tháng 5/2025, đã nới lỏng các quy định nghiêm ngặt của Berlin về vay nợ để cho phép chi tiêu quốc phòng tới mức cần thiết.

Chủ trương này cho thấy một sự thay đổi đáng kể trong chính sách quốc phòng của Đức, từ việc duy trì một lực lượng quân sự nhỏ gọn và tập trung vào phòng thủ sang một lực lượng mạnh mẽ hơn, có khả năng đối phó với các mối đe dọa an ninh ngày càng tăng.

Tuy có sự gia tăng đáng kể trong việc tuyển dụng và chi tiêu quốc phòng, số lượng lao động làm việc trong ngành quốc phòng ở Đức vẫn thấp hơn nhiều so với khoảng 700.000 người làm việc trong ngành công nghiệp ô tô đang gặp khó khăn. Điều đó có nghĩa là ngành công nghiệp quốc phòng vẫn chưa thể thay thế hoàn toàn vai trò của ngành công nghiệp ô tô trong nền kinh tế Đức.

Airbus, gã khổng lồ hàng không vũ trụ châu Âu, là nhà tuyển dụng lớn nhất trong ngành quốc phòng của Đức, với khoảng 38.000 người làm việc trong lĩnh vực quốc phòng trên toàn thế giới, hơn một nửa trong số đó làm việc tại Đức.

Rheinmetall, nhà sản xuất xe tăng, pháo và đạn dược có trụ sở tại Dusseldorf, là công ty có sự tăng trưởng việc làm lớn nhất trong số các công ty tham gia khảo sát của Financial Times, từ khoảng 15.400 người vào năm 2021 lên 23.500 người hiện nay.

CEO Armin Papperger của Rheinmetall hồi tháng 9/2025 cho biết ông kỳ vọng con số lao động của công ty sẽ đạt 70.000 người trong vòng 3 năm tới. Ông cũng cho biết công ty đang thu hút sự quan tâm mới từ những người tìm việc, dự kiến tiếp nhận khoảng 300.000 đơn xin việc trong năm nay.