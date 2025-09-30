Thứ Ba, 30/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Giá vàng tăng dữ dội vì nguy cơ đóng cửa Chính phủ Mỹ và khả năng lãi suất còn giảm

Điệp Vũ

30/09/2025, 06:50

Phiên ngày thứ Hai, quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng thêm khoảng 6 tấn vàng...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.
Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Giá vàng thế giới tăng bùng nổ trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (29/9), với giá vàng giao ngay lần đầu tiên trong lịch sử đóng cửa trên ngưỡng 3.800 USD/oz, do một loạt yếu tố hỗ trợ gồm khả năng Chính phủ Mỹ đóng cửa, triển vọng lãi suất tiếp tục giảm, và căng thẳng địa chính trị leo thang. “Cá mập” SPDR Gold Trust mải miết mua ròng.

Lúc 6h sáng nay (30/9) theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á giảm 5,2 USD/oz so với đóng cửa phiên đêm qua tại Mỹ, tương đương giảm 0,14%, giao dịch ở mức 3.829,6 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 122 triệu đồng/lượng, tăng hơn 2 triệu đồng/lượng so với cuối tuần.

Đóng cửa phiên đầu tuần tại New York, giá vàng giao ngay đạt mức cao chưa từng thấy 3.834,7 USD/oz, tăng 74 USD/oz so với mức chốt của phiên trước, tương đương tăng gần 2%.

Trên sàn COMEX, giá vàng giao tháng 12 tăng 1,2%, chốt ở mức 3.855,2 USD/oz.

Theo nhà giao dịch David Meger của công ty High Ridge Futures, nhu cầu phòng ngừa rủi ro do khả năng Chính phủ Mỹ sắp đóng cửa là một trong những nguyên nhân phía sau phiên tăng dữ dội này của giá vàng.

Ngoài ra, giá vàng còn được hỗ trợ bởi sự giảm giá của đồng USD. “Đồng USD đương đầu với một chút áp lực giảm do khả năng Chính phủ đóng cửa. Điều này chắc chắn thúc đẩy thị trường kim loại quý”, ông Meger nói với hãng tin Reuters.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của bạc xanh so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác giảm hơn 0,2%, đóng cửa ở mức 97,94 điểm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc gặp với các nhà lãnh đạo cấp cao nhất của cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ trong Quốc hội Mỹ vào ngày thứ Hai để đàm phán về một dự luật ngân sách tạm thời cho Chính phủ duy trì hoạt động khi kết thúc năm tài khóa cũ mà chưa có ngân sách cho tài khóa mới. Nếu không có thỏa thuận nào đạt được về vấn đề này, Chính phủ liên bang sẽ đóng cửa từ ngày 1/10, ngày đầu tiên của tài khóa mới.

Về tình hình kinh tế Mỹ, báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát được Fed ưa chuộng - do Bộ Thương mại Mỹ công bố hôm thứ Sáu đã mang tới những con số phù hợp với dự báo. Dữ liệu này củng cố khả năng Fed tiếp tục hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 10 và tháng 12, do đó hỗ trợ giá vàng.

“Báo cáo PCE tuần trước không bị xem là một ‘vật ngáng đường’ đối với triển vọng Fed giảm lãi suất thêm 1-2 lần nữa. Những số liệu đó là một yếu tố hỗ trợ giá vàng và bạc”, ông Meger nhấn mạnh.

Về địa chính trị, Bộ Quốc phòng Nga ngày 29/9 tuyên bố lực lượng của nước này đã giành quyền kiểm soát làng Shandryholove ở vùng Donetsk thuộc miền Đông Ukraine. Bất chấp nỗ lực trung gian của Mỹ, tiến trình nhằm chấm dứt cuộc chiến tranh Nga - Ukraine đang “dậm chân tại chỗ”.

Giá bạc tăng 1,9% phiên này, đóng cửa ở mức 46,85 USD/oz, cao nhất hơn 14 năm.

Giá vàng thế giới đã tăng 45% trong năm nay, được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố, trong đó có mối lo ngại về nợ công và địa vị đồng tiền dự trữ của USD. Gần đây, việc các quỹ ETF quay trở lại mua vàng mạnh đã “tiếp lửa” cho cơn sốt giá vàng.

“Nhu cầu vàng của các quỹ ETF đã trở lại mạnh mẽ, đồng nghĩa rằng đang có hai lực lượng gom mạnh vàng, gồm các ngân hàng trung ương và các quỹ ETF”, một báo cáo của ngân hàng Deutsche Bank nhấn mạnh.

Diễn biến giá vàng thế giới 5 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.
Diễn biến giá vàng thế giới 5 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Theo tờ báo Financial Times, các quỹ ETF đã mua ròng vàng 4 tuần liên tiếp, nâng tổng khối lượng nắm giữ của các quỹ này lên gần mức cao kỷ lục thiết lập trước đại dịch Covid-19.

Phiên ngày thứ Hai, quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng khoảng 6 tấn vàng, nâng khối lượng nắm giữ lên 1.011,7 tấn vàng. Tuần vừa rồi, quỹ mua ròng hơn 11 tấn vàng.

Nhu cầu vàng gia tăng cũng được phản ánh rõ nét trong vị thế của các nhà đầu cơ như các quỹ phòng hộ. Theo dữ liệu gần đây nhất của Ủy ban Giao dịch hàng hóa tương lai Mỹ (CFTC), các quỹ phòng hộ ở nước này đang nắm vị thế vàng đầu cơ giá lên (long) với trị giá kỷ lục 73 tỷ USD.

Lúc hơn 6h sáng nay, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 26.181 đồng (mua vào) và 26.451 đồng (bán ra), giảm 2 đồng ở mỗi đầu giá so với cùng thời điểm ngày hôm qua.

Giá vàng tuần này: Mốc 3.800 USD/oz phụ thuộc vào báo cáo việc làm Mỹ

07:48, 29/09/2025

Giá vàng tuần này: Mốc 3.800 USD/oz phụ thuộc vào báo cáo việc làm Mỹ

Giá bạc tăng nóng hơn cả giá vàng

13:58, 26/09/2025

Giá bạc tăng nóng hơn cả giá vàng

Quỹ ETF - những thế lực góp phần “thổi” giá vàng thế giới liên tục lập kỷ lục

09:22, 25/09/2025

Quỹ ETF - những thế lực góp phần “thổi” giá vàng thế giới liên tục lập kỷ lục

Từ khóa:

giá USD giá vàng thế giới

Đọc thêm

Cuộc gặp của Tổng thống Trump bế tắc, Chính phủ Mỹ có thể đóng cửa từ ngày mai

Cuộc gặp của Tổng thống Trump bế tắc, Chính phủ Mỹ có thể đóng cửa từ ngày mai

Cuộc khủng hoảng chính trị tại Washington DC đang ngày càng trở nên căng thẳng khi khả năng Chính phủ Mỹ phải đóng cửa trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết...

Nhật Bản, Hàn Quốc đều thận trọng với yêu cầu đầu tư 900 tỷ USD của Tổng thống Trump

Nhật Bản, Hàn Quốc đều thận trọng với yêu cầu đầu tư 900 tỷ USD của Tổng thống Trump

Tổng thống Donald Trump yêu cầu Nhật Bản phải đầu tư 550 tỷ USD vào Mỹ và Hàn Quốc phải đầu tư 350 tỷ USD để đổi lấy thỏa thuận thương mại với Washington, nhưng đòi hỏi này của ông chủ Nhà Trắng đang gặp trở ngại vì những dấu hiệu lưỡng lự từ cả Tokyo và Seoul...

Từng là mục tiêu mua lại, hãng dầu khí BP lặng lẽ thoát hiểm

Từng là mục tiêu mua lại, hãng dầu khí BP lặng lẽ thoát hiểm

Hãng dầu khí BP, một trong những tập đoàn năng lượng lớn nhất thế giới, đã trải qua một giai đoạn với nhiều biến động mạnh mẽ trong thời gian gần đây...

Châu Âu phụ thuộc vào Trung Quốc về công nghệ pin xe điện

Châu Âu phụ thuộc vào Trung Quốc về công nghệ pin xe điện

Hãng pin CATL của Trung Quốc lên kế hoạch đưa 2.000 lao động tới xây dựng nhà máy pin trị giá 4 tỷ euro ở Tây Ban Nha...

Chứng khoán Mỹ tăng điểm nhờ cổ phiếu Nvidia, giá dầu bốc hơi 3% vì tin OPEC+

Chứng khoán Mỹ tăng điểm nhờ cổ phiếu Nvidia, giá dầu bốc hơi 3% vì tin OPEC+

Tuy nhiên, nguy cơ Chính phủ Mỹ phải đóng cửa vì ngân sách không được gia hạn đang phủ bóng lên tâm trí nhà đầu tư ở Phố Wall...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Video]: Lũ quét tràn về xã miền núi Thanh Hoá

Dân sinh

[Video]: Lũ quét tràn về xã miền núi Thanh Hoá

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Thế giới

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần vào năm 2026

Video

Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần vào năm 2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Du lịch Đà Nẵng thắng lớn tại Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025

Du lịch

2

Chứng khoán Mỹ tăng điểm nhờ cổ phiếu Nvidia, giá dầu bốc hơi 3% vì tin OPEC+

Thế giới

3

Cùng Anh Trai “Say Hi” - Bộ đôi Sinh lời VIB đưa người dùng vào kỷ nguyên sinh lợi kép đến 9,3%

Tài chính

4

Bất động sản đang định hình lựa chọn của các hộ gia đình

Bất động sản

5

BAF và Muyuan cùng rót 12.000 tỷ xây dựng “chung cư nuôi heo” tại Việt Nam

Doanh nghiệp

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy