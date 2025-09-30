Giá vàng tăng dữ dội vì nguy cơ đóng cửa Chính phủ Mỹ và khả năng lãi suất còn giảm
Điệp Vũ
30/09/2025, 06:50
Phiên ngày thứ Hai, quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng thêm khoảng 6 tấn vàng...
Giá vàng thế giới tăng bùng nổ trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (29/9), với giá vàng giao ngay lần đầu tiên trong lịch sử đóng cửa trên ngưỡng 3.800 USD/oz, do một loạt yếu tố hỗ trợ gồm khả năng Chính phủ Mỹ đóng cửa, triển vọng lãi suất tiếp tục giảm, và căng thẳng địa chính trị leo thang. “Cá mập” SPDR Gold Trust mải miết mua ròng.
Lúc 6h sáng nay (30/9) theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á giảm 5,2 USD/oz so với đóng cửa phiên đêm qua tại Mỹ, tương đương giảm 0,14%, giao dịch ở mức 3.829,6 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 122 triệu đồng/lượng, tăng hơn 2 triệu đồng/lượng so với cuối tuần.
Đóng cửa phiên đầu tuần tại New York, giá vàng giao ngay đạt mức cao chưa từng thấy 3.834,7 USD/oz, tăng 74 USD/oz so với mức chốt của phiên trước, tương đương tăng gần 2%.
Trên sàn COMEX, giá vàng giao tháng 12 tăng 1,2%, chốt ở mức 3.855,2 USD/oz.
Theo nhà giao dịch David Meger của công ty High Ridge Futures, nhu cầu phòng ngừa rủi ro do khả năng Chính phủ Mỹ sắp đóng cửa là một trong những nguyên nhân phía sau phiên tăng dữ dội này của giá vàng.
Ngoài ra, giá vàng còn được hỗ trợ bởi sự giảm giá của đồng USD. “Đồng USD đương đầu với một chút áp lực giảm do khả năng Chính phủ đóng cửa. Điều này chắc chắn thúc đẩy thị trường kim loại quý”, ông Meger nói với hãng tin Reuters.
Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của bạc xanh so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác giảm hơn 0,2%, đóng cửa ở mức 97,94 điểm.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc gặp với các nhà lãnh đạo cấp cao nhất của cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ trong Quốc hội Mỹ vào ngày thứ Hai để đàm phán về một dự luật ngân sách tạm thời cho Chính phủ duy trì hoạt động khi kết thúc năm tài khóa cũ mà chưa có ngân sách cho tài khóa mới. Nếu không có thỏa thuận nào đạt được về vấn đề này, Chính phủ liên bang sẽ đóng cửa từ ngày 1/10, ngày đầu tiên của tài khóa mới.
Về tình hình kinh tế Mỹ, báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát được Fed ưa chuộng - do Bộ Thương mại Mỹ công bố hôm thứ Sáu đã mang tới những con số phù hợp với dự báo. Dữ liệu này củng cố khả năng Fed tiếp tục hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 10 và tháng 12, do đó hỗ trợ giá vàng.
“Báo cáo PCE tuần trước không bị xem là một ‘vật ngáng đường’ đối với triển vọng Fed giảm lãi suất thêm 1-2 lần nữa. Những số liệu đó là một yếu tố hỗ trợ giá vàng và bạc”, ông Meger nhấn mạnh.
Về địa chính trị, Bộ Quốc phòng Nga ngày 29/9 tuyên bố lực lượng của nước này đã giành quyền kiểm soát làng Shandryholove ở vùng Donetsk thuộc miền Đông Ukraine. Bất chấp nỗ lực trung gian của Mỹ, tiến trình nhằm chấm dứt cuộc chiến tranh Nga - Ukraine đang “dậm chân tại chỗ”.
Giá bạc tăng 1,9% phiên này, đóng cửa ở mức 46,85 USD/oz, cao nhất hơn 14 năm.
Giá vàng thế giới đã tăng 45% trong năm nay, được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố, trong đó có mối lo ngại về nợ công và địa vị đồng tiền dự trữ của USD. Gần đây, việc các quỹ ETF quay trở lại mua vàng mạnh đã “tiếp lửa” cho cơn sốt giá vàng.
“Nhu cầu vàng của các quỹ ETF đã trở lại mạnh mẽ, đồng nghĩa rằng đang có hai lực lượng gom mạnh vàng, gồm các ngân hàng trung ương và các quỹ ETF”, một báo cáo của ngân hàng Deutsche Bank nhấn mạnh.
Theo tờ báo Financial Times, các quỹ ETF đã mua ròng vàng 4 tuần liên tiếp, nâng tổng khối lượng nắm giữ của các quỹ này lên gần mức cao kỷ lục thiết lập trước đại dịch Covid-19.
Phiên ngày thứ Hai, quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng khoảng 6 tấn vàng, nâng khối lượng nắm giữ lên 1.011,7 tấn vàng. Tuần vừa rồi, quỹ mua ròng hơn 11 tấn vàng.
Nhu cầu vàng gia tăng cũng được phản ánh rõ nét trong vị thế của các nhà đầu cơ như các quỹ phòng hộ. Theo dữ liệu gần đây nhất của Ủy ban Giao dịch hàng hóa tương lai Mỹ (CFTC), các quỹ phòng hộ ở nước này đang nắm vị thế vàng đầu cơ giá lên (long) với trị giá kỷ lục 73 tỷ USD.
Lúc hơn 6h sáng nay, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 26.181 đồng (mua vào) và 26.451 đồng (bán ra), giảm 2 đồng ở mỗi đầu giá so với cùng thời điểm ngày hôm qua.
