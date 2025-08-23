Chủ Nhật, 24/08/2025

Trang chủ Tài chính

Cuộc rượt đuổi thị phần khai thác mới trên thị trường bảo hiểm nhân thọ

Hoàng Lan

23/08/2025, 08:12

Nửa đầu năm 2025, thị phần khai thác mới bảo hiểm nhân thọ biến động rõ rệt khi Manulife vươn lên vị trí thứ tư, vượt Generali và Prudential; BIDV MetLife bất ngờ vượt Chubb để lọt vào top 10...

VnEconomy

Theo Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), tính đến cuối tháng 6/2025, tổng số hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có hiệu lực (không bao gồm các hợp đồng sản phẩm bảo hiểm bổ trợ) đạt 11.905.495 hợp đồng, giảm 0,9% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ trong kỳ đạt 72.094 tỷ đồng, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước.

Xét theo từng nghiệp vụ, bảo hiểm liên kết đầu tư tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với 70% tổng doanh thu phí, theo sau là bảo hiểm hỗn hợp chiếm 14,1%, trong khi các nghiệp vụ chính còn lại chỉ đóng góp 2,7%. Riêng các sản phẩm bảo hiểm bổ trợ đóng góp 13,2% vào tổng doanh thu phí toàn thị trường.

Trong cơ cấu thị phần doanh thu phí, Bảo Việt Nhân thọ giữ vị trí dẫn đầu với 23,1% thị phần, tiếp đến là Manulife với 16,6% và Prudential với 13,6%.
(Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm)

Dai-ichi Life chiếm 12,5% và AIA đạt 10,8%. Các doanh nghiệp khác như MB Life, Generali, FWD và Chubb lần lượt đạt thị phần 3,5%, 3,4%, 3,2% và 2,7%. Nhóm doanh nghiệp có thị phần nhỏ hơn gồm Sun Life (2,5%), Hanwha (2,4%), Cathay Life (2,0%), MVI (1,4%) và BIDV MetLife (1,4%). Các doanh nghiệp còn lại chiếm tổng cộng dưới 1% thị phần.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ khai thác mới đạt 13.048 tỷ đồng, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm trước.

Bảo hiểm liên kết đầu tư tiếp tục dẫn đầu với tỷ trọng 69% trong doanh thu khai thác mới. Bảo hiểm tử kỳ xếp thứ hai với 7,9%, theo sau là bảo hiểm hỗn hợp với 4,8%. Các nghiệp vụ còn lại như bảo hiểm trọn đời, bảo hiểm trả tiền định kỳ, bảo hiểm hưu trí và bảo hiểm sức khỏe chỉ chiếm tổng cộng 2,1%, trong khi các sản phẩm bảo hiểm bổ trợ đóng góp 16,2%.

So với cùng kỳ năm trước, doanh thu khai thác mới từ bảo hiểm liên kết đầu tư tăng 9,5%, bảo hiểm tử kỳ tăng 25,2%, trong khi bảo hiểm hỗn hợp giảm mạnh 40,6%.

Nguồn: Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính)
Nguồn: Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính)

Về số lượng hợp đồng khai thác mới, trong 6 tháng đầu năm 2025, thị trường ghi nhận 951.641 hợp đồng được phát hành. Trong đó, bảo hiểm liên kết đầu tư chiếm 48,3% với 459.773 hợp đồng; bảo hiểm tử kỳ chiếm 37,3% tương ứng 355.152 hợp đồng; bảo hiểm hỗn hợp đạt 38.087 hợp đồng, chiếm 4%. Các nghiệp vụ chính còn lại chiếm tổng cộng 10,4% về số lượng hợp đồng khai thác mới.

Nguồn: Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính)
Nguồn: Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính)

Xét về biến động thị phần khai thác mới, Bảo Việt Nhân thọ tiếp tục giữ vững vị trí số một, với thị phần lũy kế dao động nhẹ từ 23,7% vào cuối tháng 4, giảm còn 23,2% cuối tháng 5 và ổn định ở mức 23,24% vào cuối tháng 6. Dai-ichi Life duy trì vị trí thứ hai xuyên suốt quý II, với thị phần lần lượt là 11,8%, 12,0% và 11,45%. AIA giữ vững vị trí thứ ba, thị phần khai thác mới dao động quanh mức 11,3%–11,4%.

Manulife ghi nhận sự bứt phá khi tăng từ 6,8% cuối tháng 4 lên 7,4% cuối tháng 5 và đạt 8,67% thị phần khai thác mới vào cuối tháng 6. Nhờ đó, doanh nghiệp này vượt qua Generali và Prudential để vươn lên vị trí thứ tư. Trong khi đó, Generali giảm từ 7,7% xuống còn 7,11% và Prudential giảm nhẹ từ 7,5% xuống còn 7,27%. MB Life giữ vững vị trí thứ bảy với thị phần khai thác mới dao động nhẹ từ 6,7% đến 6,61%.

FWD duy trì vị trí thứ tám dù thị phần giảm từ 6,4% cuối tháng 4 xuống 5,57% cuối tháng 6. Sun Life giữ vị trí thứ chín với mức giảm nhẹ từ 5% xuống 4,82%. BIDV MetLife có bước tiến đáng kể khi thị phần tăng từ 2,9% trong tháng 4 lên 4,57% vào cuối tháng 6, vượt qua Chubb để chiếm vị trí thứ mười, trong khi Chubb giảm nhẹ còn 2,95%. Cathay Life giữ nguyên vị trí thứ mười hai, dù thị phần khai thác mới giảm từ 2,8% xuống còn 2,51%.

Bảo hiểm nhân thọ chấm dứt "bữa tiệc buffet trăm món"

Bảo hiểm nhân thọ chấm dứt "bữa tiệc buffet trăm món"

Triển vọng thị trường bảo hiểm nhân thọ sau giai đoạn tái cấu trúc sản phẩm

Triển vọng thị trường bảo hiểm nhân thọ sau giai đoạn tái cấu trúc sản phẩm

Từ khóa:

bảo hiểm bảo hiểm nhân thọ doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ tài chính thị phần doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ thị phần khai thác mới bảo hiểm nhân thọ Vneconomy

Ninh Bình công khai 83 doanh nghiệp nợ thuế hơn 835 tỷ đồng

Ninh Bình công khai 83 doanh nghiệp nợ thuế hơn 835 tỷ đồng

Thuế tỉnh Ninh Bình vừa công bố danh sách 83 doanh nghiệp nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách tính đến ngày 30/6/2025, với tổng số tiền hơn 835,7 tỷ đồng. Trong đó, 10 doanh nghiệp lớn chiếm tới trên 93% tổng số nợ.

Đà Nẵng lập Hội đồng tư vấn, sẵn sàng vận hành Trung tâm tài chính quốc tế

Đà Nẵng lập Hội đồng tư vấn, sẵn sàng vận hành Trung tâm tài chính quốc tế

Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng vừa công bố quyết định thành lập Hội đồng Tư vấn Xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng.

Lý do thu ngân sách từ sử dụng đất của Quảng Trị tăng gần 60%

Lý do thu ngân sách từ sử dụng đất của Quảng Trị tăng gần 60%

Lũy kế đến hết tháng 7/2025, số thu ngân sách nhà nước từ sử dụng đất trên địa bàn Quảng Trị đạt hơn 2.760 tỷ đồng, bằng 93,6% dự toán trung ương giao và 75% dự toán tỉnh giao, tăng 59,9% so với cùng kỳ.

Vì sao chính sách thuế không đổi nhưng số thuế phải nộp lại tăng thêm?

Vì sao chính sách thuế không đổi nhưng số thuế phải nộp lại tăng thêm?

Theo chuyên gia, nguyên nhân khiến số thuế phải nộp tăng lên không phải do Nhà nước thay đổi thuế suất mà là xuất phát từ sự thay đổi từ phương thức quản lý thuế khoán sang kê khai, khiến doanh thu thực tế của hộ kinh doanh được phản ánh chính xác hơn…

Thị trường giao dịch hàng hóa Việt Nam 2024: Năm của sự bứt phá và phát triển chuyên nghiệp

Thị trường giao dịch hàng hóa Việt Nam 2024: Năm của sự bứt phá và phát triển chuyên nghiệp

Ngày 22/8, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) đã long trọng tổ chức Lễ Vinh danh Thành viên xuất sắc năm 2024, sự kiện có ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra ngay trước thềm kỷ niệm 15 năm thành lập MXV (2010-2025).

AI tái định hình ngành công nghiệp chip

AI tái định hình ngành công nghiệp chip

Sự thay đổi về thị phần ô tô điện toàn cầu sau hơn 5 năm

Sự thay đổi về thị phần ô tô điện toàn cầu sau hơn 5 năm

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

