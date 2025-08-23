Cuộc rượt đuổi thị phần khai thác mới trên thị trường bảo hiểm nhân thọ

Nửa đầu năm 2025, thị phần khai thác mới bảo hiểm nhân thọ biến động rõ rệt khi Manulife vươn lên vị trí thứ tư, vượt Generali và Prudential; BIDV MetLife bất ngờ vượt Chubb để lọt vào top 10...

Theo Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), tính đến cuối tháng 6/2025, tổng số hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có hiệu lực (không bao gồm các hợp đồng sản phẩm bảo hiểm bổ trợ) đạt 11.905.495 hợp đồng, giảm 0,9% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ trong kỳ đạt 72.094 tỷ đồng, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước.

Xét theo từng nghiệp vụ, bảo hiểm liên kết đầu tư tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với 70% tổng doanh thu phí, theo sau là bảo hiểm hỗn hợp chiếm 14,1%, trong khi các nghiệp vụ chính còn lại chỉ đóng góp 2,7%. Riêng các sản phẩm bảo hiểm bổ trợ đóng góp 13,2% vào tổng doanh thu phí toàn thị trường.

Trong cơ cấu thị phần doanh thu phí, Bảo Việt Nhân thọ giữ vị trí dẫn đầu với 23,1% thị phần, tiếp đến là Manulife với 16,6% và Prudential với 13,6%. (Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm)

Dai-ichi Life chiếm 12,5% và AIA đạt 10,8%. Các doanh nghiệp khác như MB Life, Generali, FWD và Chubb lần lượt đạt thị phần 3,5%, 3,4%, 3,2% và 2,7%. Nhóm doanh nghiệp có thị phần nhỏ hơn gồm Sun Life (2,5%), Hanwha (2,4%), Cathay Life (2,0%), MVI (1,4%) và BIDV MetLife (1,4%). Các doanh nghiệp còn lại chiếm tổng cộng dưới 1% thị phần.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ khai thác mới đạt 13.048 tỷ đồng, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm trước.

Bảo hiểm liên kết đầu tư tiếp tục dẫn đầu với tỷ trọng 69% trong doanh thu khai thác mới. Bảo hiểm tử kỳ xếp thứ hai với 7,9%, theo sau là bảo hiểm hỗn hợp với 4,8%. Các nghiệp vụ còn lại như bảo hiểm trọn đời, bảo hiểm trả tiền định kỳ, bảo hiểm hưu trí và bảo hiểm sức khỏe chỉ chiếm tổng cộng 2,1%, trong khi các sản phẩm bảo hiểm bổ trợ đóng góp 16,2%.

So với cùng kỳ năm trước, doanh thu khai thác mới từ bảo hiểm liên kết đầu tư tăng 9,5%, bảo hiểm tử kỳ tăng 25,2%, trong khi bảo hiểm hỗn hợp giảm mạnh 40,6%.

Nguồn: Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính)

Về số lượng hợp đồng khai thác mới, trong 6 tháng đầu năm 2025, thị trường ghi nhận 951.641 hợp đồng được phát hành. Trong đó, bảo hiểm liên kết đầu tư chiếm 48,3% với 459.773 hợp đồng; bảo hiểm tử kỳ chiếm 37,3% tương ứng 355.152 hợp đồng; bảo hiểm hỗn hợp đạt 38.087 hợp đồng, chiếm 4%. Các nghiệp vụ chính còn lại chiếm tổng cộng 10,4% về số lượng hợp đồng khai thác mới.

Xét về biến động thị phần khai thác mới, Bảo Việt Nhân thọ tiếp tục giữ vững vị trí số một, với thị phần lũy kế dao động nhẹ từ 23,7% vào cuối tháng 4, giảm còn 23,2% cuối tháng 5 và ổn định ở mức 23,24% vào cuối tháng 6. Dai-ichi Life duy trì vị trí thứ hai xuyên suốt quý II, với thị phần lần lượt là 11,8%, 12,0% và 11,45%. AIA giữ vững vị trí thứ ba, thị phần khai thác mới dao động quanh mức 11,3%–11,4%.

Manulife ghi nhận sự bứt phá khi tăng từ 6,8% cuối tháng 4 lên 7,4% cuối tháng 5 và đạt 8,67% thị phần khai thác mới vào cuối tháng 6. Nhờ đó, doanh nghiệp này vượt qua Generali và Prudential để vươn lên vị trí thứ tư. Trong khi đó, Generali giảm từ 7,7% xuống còn 7,11% và Prudential giảm nhẹ từ 7,5% xuống còn 7,27%. MB Life giữ vững vị trí thứ bảy với thị phần khai thác mới dao động nhẹ từ 6,7% đến 6,61%.

FWD duy trì vị trí thứ tám dù thị phần giảm từ 6,4% cuối tháng 4 xuống 5,57% cuối tháng 6. Sun Life giữ vị trí thứ chín với mức giảm nhẹ từ 5% xuống 4,82%. BIDV MetLife có bước tiến đáng kể khi thị phần tăng từ 2,9% trong tháng 4 lên 4,57% vào cuối tháng 6, vượt qua Chubb để chiếm vị trí thứ mười, trong khi Chubb giảm nhẹ còn 2,95%. Cathay Life giữ nguyên vị trí thứ mười hai, dù thị phần khai thác mới giảm từ 2,8% xuống còn 2,51%.