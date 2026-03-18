Cầu giá cao suy yếu, thị trường điều chỉnh giảm diện rộng

Mặc dù một vài cổ phiếu lớn vẫn đang tăng tốt nhưng không đủ sức nâng đỡ toàn bộ thị trường cũng như chỉ số. Độ rộng VN-Index thể hiện số mã giảm nhiều gấp 2,8 lần số tăng, trong đó 108 mã giảm quá 1% giá trị.

Chỉ số kết phiên sáng vẫn tăng nhẹ 0,17% (+2,85 điểm) nhưng so với mức tại đỉnh tăng tới 1,9% (+32,58 điểm) thì vẫn là một sự thất bại. Nhịp trượt giảm kéo dài suốt từ 10h15 đến hết phiên và độ rộng phản ánh cổ phiếu điều chỉnh trước chỉ số.

Cụ thể, VN-Index tạo hai đỉnh gần tương đương trong buổi sáng quanh mức 1742 điểm nhưng số lượng cổ phiếu tăng/giảm có sự chênh lệch. Tại đỉnh đầu tiên lúc 9h35 sàn HoSE có 173 mã tăng/79 mã giảm. Tại đỉnh thứ hai lúc 10h10 là 178 mã tăng/100 mã giảm. Tới 11h (VN-Index vẫn tăng hơn 20 điểm) chỉ còn 123 mã tăng/162 mã giảm và kết phiên là 81 mã tăng/228 mã giảm.

Các cổ phiếu lớn đang còn nâng đỡ điểm số là VIC tăng 4,99%, BID tăng 1,61% và GAS tăng 1,04%. Ngay cả các cổ phiếu này cũng đã suy yếu thấy rõ: VIC trượt giảm khoảng 1,6% so với giá cao nhất; BID trượt giảm 4,42% và GAS trượt giảm 2,89%. Thống kê rổ VN30 thì không còn mã nào giữ được giá cao nhất, với 17 mã trượt giảm từ 2% trở lên. Ngoài BID, một số cổ phiếu khác đảo chiều rất mạnh như GVR đảo chiều 4,2% thành giảm 0,75% so với tham chiếu; SSI đảo chiều 3,29% thành giảm 2,44%; STB đảo chiều 6,4%, thành giảm 4,73%.

VN30-Index chốt phiên sáng đã giảm 0,15% với 12 mã tăng/16 mã giảm. Duy nhất DGC là giảm sàn ngay từ khi mở cửa, còn lại toàn bộ 29 mã khác đều có màu xanh lúc giá mạnh nhất. DGC có phiên sàn thứ hai liên tiếp và đang dư bán sàn hơn 29,5 triệu đơn vị.

Ảnh hưởng của các cổ phiếu trụ có tác động chủ yếu tới VN-Index nhưng phản ứng của các cổ phiếu khác thì không hẳn phụ thuộc vào diễn biến điểm số. Sự thay đổi trong độ rộng như mới đề cập ở trên cho thấy hành động bán ra đẩy giá lùi lại hoặc đảo chiều giảm đã xuất hiện từ khi VN-Index còn rất mạnh (từ 11h số giảm đã áp đảo). Điều này cho thấy thị trường đang xuất hiện một đợt bán ra mới và khá đồng loạt.

Diễn biến VN-Index sáng nay.

Thanh khoản sàn HoSE sáng nay tương đương sáng hôm qua nhưng diễn biến giá cổ phiếu kém hơn đáng kể (sáng hôm qua có 223 mã tăng/81 mã giảm). Thậm chí trong 228 mã đỏ sáng nay có 108 mã giảm quá 1%, chiếm 43,3% tổng giá trị khớp lệnh sàn. Khoảng 62% số cổ phiếu trong nhóm yếu nhất này chứng kiến biên độ trượt giá từ 2% trở lên chỉ trong buổi sáng. Đây là biên độ đảo chiều rất rộng.

Nhóm chứng khoán gây bất ngờ khi đồng loạt quay đầu, nhiều cổ phiếu xuất hiện sức ép mạnh như SSI giảm 2,44% với 540,8 tỷ đồng; VCI giảm 4,3% với 370,4 tỷ; VCK giảm 6,3% với 261,7 tỷ; VIX giảm 2,07% với 199,2 tỷ. Toàn nhóm này chỉ có APG, PSI, TCI, IVS là xanh nhưng thanh khoản cũng không cao. APG đáng chú ý duy nhất với giao dịch khoảng 6,4 tỷ đồng và giá kịch trần sau chuỗi giảm sàn 7 phiên trước. Hơn 20 cổ phiếu trong nhóm chứng khoán đang giảm quá 1%.

Ở phía tăng, giao dịch dồn vào 14 cổ phiếu mạnh nhất có mức tăng trên 1% và thanh khoản vượt 10 tỷ đồng. Ngoài bộ ba blue-chips là VIC, BID, GAS, đáng chú ý là GEL tăng 2,15% khớp 420,5 tỷ đồng; GEE tăng 6,96% với 249,2 tỷ; DPM tăng 1,22% với 113,6 tỷ; DCM tăng 1,33% với 108,7 tỷ.

Nhà đầu tư nước ngoài cũng giảm mua đáng kể so với sáng hôm qua, chỉ đạt 1.286 tỷ đồng. Mức ròng trên sàn HoSE là -489,8 tỷ đồng. KDH bị xả lớn nhất -201,5 tỷ, VCB -181,6 tỷ, BID -114,3 tỷ, FPT -56,9 tỷ. Phía mua ròng có VIC +87,1 tỷ, MSN +85,4 tỷ, BSR +79,6 tỷ.

Thị trường hiện đang duy trì mức thanh khoản khá thấp nhưng sức mua vùng trên tham chiếu thay đổi hàng ngày. Sáng nay cầu đỡ không kém khi dư mua còn nhiều, nhưng lực mua trên tham chiếu lại ít. Sự suy yếu ở nhóm blue-chips trong 20 phút cuối đang gia tốc giảm cho VN-Index và có thể ảnh hưởng nhất định đến tâm lý. Nếu mức giá tiếp tục giảm thêm nữa trong buổi chiều sẽ chạm được tới các lệnh chờ giá thấp và thanh khoản cải thiện.