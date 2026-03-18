Cầu giá cao suy yếu, thị trường điều chỉnh giảm diện rộng
Kim Phong
18/03/2026, 12:09
Mặc dù một vài cổ phiếu lớn vẫn đang tăng tốt nhưng không đủ sức nâng đỡ toàn bộ thị trường cũng như chỉ số. Độ rộng VN-Index thể hiện số mã giảm nhiều gấp 2,8 lần số tăng, trong đó 108 mã giảm quá 1% giá trị.
Chỉ số kết phiên sáng vẫn tăng nhẹ 0,17% (+2,85 điểm) nhưng
so với mức tại đỉnh tăng tới 1,9% (+32,58 điểm) thì vẫn là một sự thất bại. Nhịp
trượt giảm kéo dài suốt từ 10h15 đến hết phiên và độ rộng phản ánh cổ phiếu điều
chỉnh trước chỉ số.
Cụ thể, VN-Index tạo hai đỉnh gần tương đương trong buổi sáng
quanh mức 1742 điểm nhưng số lượng cổ phiếu tăng/giảm có sự chênh lệch. Tại đỉnh
đầu tiên lúc 9h35 sàn HoSE có 173 mã tăng/79 mã giảm. Tại đỉnh thứ hai lúc
10h10 là 178 mã tăng/100 mã giảm. Tới 11h (VN-Index vẫn tăng hơn 20 điểm) chỉ còn
123 mã tăng/162 mã giảm và kết phiên là 81 mã tăng/228 mã giảm.
Các cổ phiếu lớn đang còn nâng đỡ điểm số là VIC tăng 4,99%,
BID tăng 1,61% và GAS tăng 1,04%. Ngay cả các cổ phiếu này cũng đã suy yếu thấy
rõ: VIC trượt giảm khoảng 1,6% so với giá cao nhất; BID trượt giảm 4,42% và GAS
trượt giảm 2,89%. Thống kê rổ VN30 thì không còn mã nào giữ được giá cao nhất,
với 17 mã trượt giảm từ 2% trở lên. Ngoài BID, một số cổ phiếu khác đảo chiều rất
mạnh như GVR đảo chiều 4,2% thành giảm 0,75% so với tham chiếu; SSI đảo chiều
3,29% thành giảm 2,44%; STB đảo chiều 6,4%, thành giảm 4,73%.
VN30-Index chốt phiên sáng đã giảm 0,15% với 12 mã tăng/16 mã
giảm. Duy nhất DGC là giảm sàn ngay từ khi mở cửa, còn lại toàn bộ 29 mã khác đều
có màu xanh lúc giá mạnh nhất. DGC có phiên sàn thứ hai liên tiếp và đang dư bán
sàn hơn 29,5 triệu đơn vị.
Ảnh hưởng của các cổ phiếu trụ có tác động chủ yếu tới
VN-Index nhưng phản ứng của các cổ phiếu khác thì không hẳn phụ thuộc vào diễn
biến điểm số. Sự thay đổi trong độ rộng như mới đề cập ở trên cho thấy hành động
bán ra đẩy giá lùi lại hoặc đảo chiều giảm đã xuất hiện từ khi VN-Index còn rất
mạnh (từ 11h số giảm đã áp đảo). Điều này cho thấy thị trường đang xuất hiện một
đợt bán ra mới và khá đồng loạt.
Thanh khoản sàn HoSE sáng nay tương đương sáng hôm qua nhưng
diễn biến giá cổ phiếu kém hơn đáng kể (sáng hôm qua có 223 mã tăng/81 mã giảm).
Thậm chí trong 228 mã đỏ sáng nay có 108 mã giảm quá 1%, chiếm 43,3% tổng giá
trị khớp lệnh sàn. Khoảng 62% số cổ phiếu trong nhóm yếu nhất này chứng kiến biên
độ trượt giá từ 2% trở lên chỉ trong buổi sáng. Đây là biên độ đảo chiều rất rộng.
Nhóm chứng khoán gây bất ngờ khi đồng loạt quay đầu, nhiều cổ
phiếu xuất hiện sức ép mạnh như SSI giảm 2,44% với 540,8 tỷ đồng; VCI giảm 4,3%
với 370,4 tỷ; VCK giảm 6,3% với 261,7 tỷ; VIX giảm 2,07% với 199,2 tỷ. Toàn nhóm
này chỉ có APG, PSI, TCI, IVS là xanh nhưng thanh khoản cũng không cao. APG đáng
chú ý duy nhất với giao dịch khoảng 6,4 tỷ đồng và giá kịch trần sau chuỗi giảm
sàn 7 phiên trước. Hơn 20 cổ phiếu trong nhóm chứng khoán đang giảm quá 1%.
Ở phía tăng, giao dịch dồn vào 14 cổ phiếu mạnh nhất có mức
tăng trên 1% và thanh khoản vượt 10 tỷ đồng. Ngoài bộ ba blue-chips là VIC, BID,
GAS, đáng chú ý là GEL tăng 2,15% khớp 420,5 tỷ đồng; GEE tăng 6,96% với 249,2
tỷ; DPM tăng 1,22% với 113,6 tỷ; DCM tăng 1,33% với 108,7 tỷ.
Nhà đầu tư nước ngoài cũng giảm mua đáng kể so với sáng hôm
qua, chỉ đạt 1.286 tỷ đồng. Mức ròng trên sàn HoSE là -489,8 tỷ đồng. KDH bị xả
lớn nhất -201,5 tỷ, VCB -181,6 tỷ, BID -114,3 tỷ, FPT -56,9 tỷ. Phía mua ròng có
VIC +87,1 tỷ, MSN +85,4 tỷ, BSR +79,6 tỷ.
Thị trường hiện đang duy trì mức thanh khoản khá thấp nhưng
sức mua vùng trên tham chiếu thay đổi hàng ngày. Sáng nay cầu đỡ không kém khi
dư mua còn nhiều, nhưng lực mua trên tham chiếu lại ít. Sự suy yếu ở nhóm
blue-chips trong 20 phút cuối đang gia tốc giảm cho VN-Index và có thể ảnh hưởng
nhất định đến tâm lý. Nếu mức giá tiếp tục giảm thêm nữa trong buổi chiều sẽ chạm
được tới các lệnh chờ giá thấp và thanh khoản cải thiện.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
