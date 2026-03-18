VN-Index bị ép mạnh từ trụ, cổ phiếu giao dịch khởi sắc

Từ mức tăng rất tốt 1,25% thời điểm cuối đợt khớp lệnh liên tục, VN-Index bất ngờ bổ nhào về sát tham chiếu do một số cổ phiếu lớn bị ép giá mạnh. Tuy chỉ số đóng cửa tăng rất ít nhưng cổ phiếu lại có sự phân hóa và khởi sắc hơn nhiều so với phiên sáng.

Nguyên nhân chính khiến VN-Index đánh mất sạch đà tăng tích cực là do VIC biến động mạnh. Giao dịch cuối cùng trong đợt khớp lệnh liên tục VIC vẫn tăng cực mạnh 5,2%. Bất ngờ sang đợt ATC cổ phiếu lớn nhất thị trường này có lượng xả khổng lồ đẩy giá xuống chạm sàn. Phải chừng 3 phút cuối đợt ATC mới có cầu vào đỡ và nâng dần giá lên. VIC đóng cửa giảm nhẹ 0,14% so với tham chiếu, nhưng trong tương quan với mức giá gần nhất tăng 5,2%, đây vẫn là thay đổi rất lớn ảnh hưởng tới điểm số.

VN-Index đóng cửa chỉ còn tăng nhẹ 0,21% tương đương +3,54 điểm. Như vậy chỉ từ đợt liên tục sang đợt đóng cửa, chỉ số đã bốc hơi -17,12 điểm đương đương giảm khoảng 1%.

Biến động của VIC trong đợt ATC không ảnh hưởng quá nhiều đến các cổ phiếu còn lại. Thực ra chiều nay thị trường diễn biến tốt hơn hẳn buổi sáng: VN-Index cho tới lúc kết thúc đợt liên tục đã tăng 1,04% so với mức chốt phiên sáng. Độ rộng tại thời điểm 2h30 ghi nhận 121 mã tăng/183 mã giảm. Đóng cửa sàn HoSE là 134 mã tăng/189 mã giảm. Như vậy VN-Index hay VIC không làm đổi màu giá cổ phiếu còn lại.

So với giá chốt phiên sáng, rổ VN30 chiều nay có tới 23 mã tăng giá, chỉ 6 mã tụt giá sâu hơn. Rõ ràng mặt bằng giá các blue-chips đã cải thiện đáng kể. Ấn tượng nhất là GAS có nhịp leo dốc rất mạnh. Chốt phiên sáng GAS đã tăng 1,04%, là một trong 3 trụ khỏe nhất của chỉ số. Chiều nay GAS tăng tốc, chốt phiên tăng tới 6,13%. PLX tuy chậm hơn GAS một nhịp, đến tầm 2h mới tăng tốc nhưng kết phiên cũng tăng 6,13%, tương đương riêng chiều nay tăng 3,86%.

VN30-Index đóng cửa vẫn giảm 0,26%, còn kém phiên sáng (giảm 0,15%) nhưng độ rộng lại tốt hơn với 14 mã tăng/11 mã giảm (phiên sáng 12 mã tăng/16 mã giảm). Nguyên nhân là ảnh hưởng từ VIC quá mạnh. Ngoài ra một cổ phiếu khác có trọng số khá cao ở chỉ số này là STB, chiều nay cũng lao dốc sâu thêm 1,71% so với giá chốt buổi sáng, đóng cửa giảm 6,36%.

Phần còn lại của thị trường cũng khởi sắc giống như rổ VN30, thậm chí toàn sàn HoSE có 14 mã kịch trần. PET, DCM, GEE, DPM, PVD, PVT là những mã nhóm này xuất hiện thanh khoản hàng trăm tỷ đồng. Có thể thấy nhóm dầu khí đã phục hồi đồng loạt chiều nay. Bên HNX có cả PVC cũng kịch trần, POV tăng 9%, PTV tăng 8,8%, PVS tăng 7,5%, OIL tăng 7,1%...

Độ rộng tổng thể sàn HoSE cuối phiên ghi nhận 134 mã tăng/189 mã giảm, tốt hơn nhiều so với phiên sáng (81 mã tăng/228 mã giảm) dù điểm số không chênh lệch bao nhiêu (3,54 điểm so với 2,85 điểm). Nhóm cổ phiếu tăng mạnh vượt 1% lúc đóng cửa cũng tăng lên 80 mã, chiếm 25,8% tổng giá trị khớp lệnh sàn.

Ngoài các mã kịch trần với giao dịch lớn kể trên, blue-chips đóng góp BID tăng 2,1%, CTG tăng 1,74%, GAS tăng 6,13%, PLX tăng 6,13%, VJC tăng 1,91%, MWG tăng 1,21%, GVR tăng 2,1%. Nhóm tầm trung xuất hiện GEL tăng 4,73%, VSC tăng 2,79%, GMD tăng 4,47%, POW tăng 1,53%, PC1 tăng 2,75%. Các cổ phiếu này đều thanh khoản vượt ngưỡng trăm tỷ đồng.

Ở phía giảm giá, buổi sáng HoSE có 108 mã giảm rơi quá 1% giá trị, đóng cửa là 93 mã, chiếm 34,9% tổng giá trị khớp lệnh sàn. Có thể thấy số lượng thay đổi không nhiều và cũng nhiều mã xuất hiện áp lực bán lớn. Điều này cho thấy hệ quả của dòng vốn phân hóa rất mạnh, các cổ phiếu được chú ý thì hiệu quả đẩy giá vẫn rõ rệt, trong khi số khác yếu. Nhóm chứng khoán tiếp tục diễn biến kém. SSI, VCI, VCK, VIX, HCM, VND nằm trong số thanh khoản cao nhất và giá đều giảm sâu; Bất động sản có VCG, NVL, VPI…

Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay bán ra đột biến ở VIC. Cổ phiếu này buổi sáng được mua ròng 87,1 tỷ đồng nhưng đến hết phiên thành bán ròng 1.632 tỷ đồng. STB cũng bị bán ròng lớn -234 tỷ, VCB -217,5 tỷ, KDH -193,4 tỷ, BID -191 tỷ, HPG -89,5 tỷ, FPT -88,6 tỷ, BST -88,3 tỷ… Phía mua ròng có MSN +150,5 tỷ, PVD +60,8 tỷ, PLX +58,5 tỷ. Tính riêng chiều nay khối ngoại bán ròng tổng hợp 2.114 tỷ đồng, nâng mức bán ròng cả ngày lên 2.604,1 tỷ. Đây là mức bán ròng cao nhất 9 phiên gần nhất ở HoSE.