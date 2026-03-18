VN-Index bị ép mạnh từ trụ, cổ phiếu giao dịch khởi sắc

Kim Phong

18/03/2026, 15:37

Từ mức tăng rất tốt 1,25% thời điểm cuối đợt khớp lệnh liên tục, VN-Index bất ngờ bổ nhào về sát tham chiếu do một số cổ phiếu lớn bị ép giá mạnh. Tuy chỉ số đóng cửa tăng rất ít nhưng cổ phiếu lại có sự phân hóa và khởi sắc hơn nhiều so với phiên sáng.

Diễn biến của VN-Index bị tác động mạnh từ VIC, không phản ánh đúng giao dịch của cổ phiếu.

Nguyên nhân chính khiến VN-Index đánh mất sạch đà tăng tích cực là do VIC biến động mạnh. Giao dịch cuối cùng trong đợt khớp lệnh liên tục VIC vẫn tăng cực mạnh 5,2%. Bất ngờ sang đợt ATC cổ phiếu lớn nhất thị trường này có lượng xả khổng lồ đẩy giá xuống chạm sàn. Phải chừng 3 phút cuối đợt ATC mới có cầu vào đỡ và nâng dần giá lên. VIC đóng cửa giảm nhẹ 0,14% so với tham chiếu, nhưng trong tương quan với mức giá gần nhất tăng 5,2%, đây vẫn là thay đổi rất lớn ảnh hưởng tới điểm số.

VN-Index đóng cửa chỉ còn tăng nhẹ 0,21% tương đương +3,54 điểm. Như vậy chỉ từ đợt liên tục sang đợt đóng cửa, chỉ số đã bốc hơi -17,12 điểm đương đương giảm khoảng 1%.

Biến động của VIC trong đợt ATC không ảnh hưởng quá nhiều đến các cổ phiếu còn lại. Thực ra chiều nay thị trường diễn biến tốt hơn hẳn buổi sáng: VN-Index cho tới lúc kết thúc đợt liên tục đã tăng 1,04% so với mức chốt phiên sáng. Độ rộng tại thời điểm 2h30 ghi nhận 121 mã tăng/183 mã giảm. Đóng cửa sàn HoSE là 134 mã tăng/189 mã giảm. Như vậy VN-Index hay VIC không làm đổi màu giá cổ phiếu còn lại.

So với giá chốt phiên sáng, rổ VN30 chiều nay có tới 23 mã tăng giá, chỉ 6 mã tụt giá sâu hơn. Rõ ràng mặt bằng giá các blue-chips đã cải thiện đáng kể. Ấn tượng nhất là GAS có nhịp leo dốc rất mạnh. Chốt phiên sáng GAS đã tăng 1,04%, là một trong 3 trụ khỏe nhất của chỉ số. Chiều nay GAS tăng tốc, chốt phiên tăng tới 6,13%. PLX tuy chậm hơn GAS một nhịp, đến tầm 2h mới tăng tốc nhưng kết phiên cũng tăng 6,13%, tương đương riêng chiều nay tăng 3,86%.

VN30-Index đóng cửa vẫn giảm 0,26%, còn kém phiên sáng (giảm 0,15%) nhưng độ rộng lại tốt hơn với 14 mã tăng/11 mã giảm (phiên sáng 12 mã tăng/16 mã giảm). Nguyên nhân là ảnh hưởng từ VIC quá mạnh. Ngoài ra một cổ phiếu khác có trọng số khá cao ở chỉ số này là STB, chiều nay cũng lao dốc sâu thêm 1,71% so với giá chốt buổi sáng, đóng cửa giảm 6,36%.

Phần còn lại của thị trường cũng khởi sắc giống như rổ VN30, thậm chí toàn sàn HoSE có 14 mã kịch trần. PET, DCM, GEE, DPM, PVD, PVT là những mã nhóm này xuất hiện thanh khoản hàng trăm tỷ đồng. Có thể thấy nhóm dầu khí đã phục hồi đồng loạt chiều nay. Bên HNX có cả PVC cũng kịch trần, POV tăng 9%, PTV tăng 8,8%, PVS tăng 7,5%, OIL tăng 7,1%...

VnEconomy

Độ rộng tổng thể sàn HoSE cuối phiên ghi nhận 134 mã tăng/189 mã giảm, tốt hơn nhiều so với phiên sáng (81 mã tăng/228 mã giảm) dù điểm số không chênh lệch bao nhiêu (3,54 điểm so với 2,85 điểm). Nhóm cổ phiếu tăng mạnh vượt 1% lúc đóng cửa cũng tăng lên 80 mã, chiếm 25,8% tổng giá trị khớp lệnh sàn.

Ngoài các mã kịch trần với giao dịch lớn kể trên, blue-chips đóng góp BID tăng 2,1%, CTG tăng 1,74%, GAS tăng 6,13%, PLX tăng 6,13%, VJC tăng 1,91%, MWG tăng 1,21%, GVR tăng 2,1%. Nhóm tầm trung xuất hiện GEL tăng 4,73%, VSC tăng 2,79%, GMD tăng 4,47%, POW tăng 1,53%, PC1 tăng 2,75%. Các cổ phiếu này đều thanh khoản vượt ngưỡng trăm tỷ đồng.

Ở phía giảm giá, buổi sáng HoSE có 108 mã giảm rơi quá 1% giá trị, đóng cửa là 93 mã, chiếm 34,9% tổng giá trị khớp lệnh sàn. Có thể thấy số lượng thay đổi không nhiều và cũng nhiều mã xuất hiện áp lực bán lớn. Điều này cho thấy hệ quả của dòng vốn phân hóa rất mạnh, các cổ phiếu được chú ý thì hiệu quả đẩy giá vẫn rõ rệt, trong khi số khác yếu. Nhóm chứng khoán tiếp tục diễn biến kém. SSI, VCI, VCK, VIX, HCM, VND nằm trong số thanh khoản cao nhất và giá đều giảm sâu; Bất động sản có VCG, NVL, VPI…

Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay bán ra đột biến ở VIC. Cổ phiếu này buổi sáng được mua ròng 87,1 tỷ đồng nhưng đến hết phiên thành bán ròng 1.632 tỷ đồng. STB cũng bị bán ròng lớn -234 tỷ, VCB -217,5 tỷ, KDH -193,4 tỷ, BID -191 tỷ, HPG -89,5 tỷ, FPT -88,6 tỷ, BST -88,3 tỷ… Phía mua ròng có MSN +150,5 tỷ, PVD +60,8 tỷ, PLX +58,5 tỷ. Tính riêng chiều nay khối ngoại bán ròng tổng hợp 2.114 tỷ đồng, nâng mức bán ròng cả ngày lên 2.604,1 tỷ. Đây là mức bán ròng cao nhất 9 phiên gần nhất ở HoSE.

Cầu giá cao suy yếu, thị trường điều chỉnh giảm diện rộng

USD tăng mạnh, dòng tiền toàn cầu tiếp tục đổ vào chứng khoán Mỹ

Cổ phiếu nào phục hồi tốt sau mỗi lần thị trường biến động mạnh?

Cầu giá cao suy yếu, thị trường điều chỉnh giảm diện rộng

Cầu giá cao suy yếu, thị trường điều chỉnh giảm diện rộng

Mặc dù một vài cổ phiếu lớn vẫn đang tăng tốt nhưng không đủ sức nâng đỡ toàn bộ thị trường cũng như chỉ số. Độ rộng VN-Index thể hiện số mã giảm nhiều gấp 2,8 lần số tăng, trong đó 108 mã giảm quá 1% giá trị.

USD tăng mạnh, dòng tiền toàn cầu tiếp tục đổ vào chứng khoán Mỹ

USD tăng mạnh, dòng tiền toàn cầu tiếp tục đổ vào chứng khoán Mỹ

Trong tuần qua, dòng tiền ETF tại Mỹ gia tăng trở lại khi hút ròng 16,8 tỷ USD tăng 428% so với tuần trước. ETF cổ phiếu tại Mỹ đảo chiều hút ròng trở lại hơn 2 tỷ USD sau tuần rút ròng ở tuần trước trong bối cảnh USD tăng mạnh và thị trường kỳ vọng Fed sẽ không giảm lãi suất trong cuộc họp sắp tới.

Cú sốc giá dầu có thể thay đổi triển vọng lãi suất tại 4 ngân hàng trung ương lớn

Cú sốc giá dầu có thể thay đổi triển vọng lãi suất tại 4 ngân hàng trung ương lớn

Bối cảnh hiện nay có thể dẫn tới những tín hiệu chính sách tiền tệ mới từ Fed, ECB, BOE và BOJ trong tuần này…

Chứng khoán Mỹ giữ đà hồi phục dù giá dầu leo thang trở lại

Chứng khoán Mỹ giữ đà hồi phục dù giá dầu leo thang trở lại

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (17/3), nhờ đà phục hồi xuất hiện từ phiên trước, dù chiến sự căng thẳng ở Vùng Vịnh tiếp tục đẩy giá dầu leo thang trên mốc 100 USD/thùng...

Vàng chững giá trước cuộc họp Fed, SPDR Gold Trust tiếp tục xả hàng

Vàng chững giá trước cuộc họp Fed, SPDR Gold Trust tiếp tục xả hàng

“Tôi nghĩ giá vàng vẫn có khả năng thiết lập kỷ lục mới, nhưng điều đó có lẽ sẽ không sớm xảy ra. Tôi cho rằng các nhà đầu cơ giá lên đang cạn lực” - nhà phân tích cao cấp Jim Wyckoff của Kitco Metals nhận định...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Phát triển quỹ đầu tư nhà nước để giảm gánh nặng cho ngân hàng

eMagazine

Phát triển quỹ đầu tư nhà nước để giảm gánh nặng cho ngân hàng

Tháo nút thắt vốn và nợ xấu, củng cố vị thế nhà tạo lập thị trường

eMagazine

Tháo nút thắt vốn và nợ xấu, củng cố vị thế nhà tạo lập thị trường

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

1

Mua vàng nhẫn, vàng miếng lỗ cả chục triệu đồng/lượng trong hơn nửa đầu tháng 3

Tài chính

2

Giá Bitcoin tăng, lượng Bitcoin nạp vào các sàn tăng đột biến, chuyên gia cảnh báo thận trọng

Kinh tế số

3

Đề xuất cơ chế cho chủ đầu tư dự án khu đô thị lấn biển tại Đà Nẵng

Bất động sản

4

Đẩy nhanh kiện toàn chính quyền địa phương, hoàn thành trước 1/4/2026

Tiêu điểm

5

Nguyên nhân UAE trở thành nước Vùng Vịnh bị Iran tấn công mạnh nhất

Thế giới

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy