Thứ Hai, 18/08/2025

  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon

icon

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu
Multimedia
VnE TV
Shorts
Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Cựu Chủ tịch VGS muốn bán tiếp 4 triệu cổ phiếu

Hoài An

18/08/2025, 15:50

Nếu thành công, ông Hải sẽ giảm giảm sở hữu từ hơn 6 triệu cổ phiếu, chiếm 9,82% xuống còn hơn 2 triệu cổ phiếu, chiếm 3,32% vốn tại VGS và qua đó không còn là cổ đông lớn.

Sơ đồ giá cổ phiếu VGS trên HNX.
Sơ đồ giá cổ phiếu VGS trên HNX.

Công ty Cổ phần Ống thép Việt - Đức VG PIPE (mã VGS-HNX) thông báo giao dịch của ông Lê Minh Hải - người có liên quan đến Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty.

Theo đó, ông Lê Minh Hải - Cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị đăng ký bán khớp lệnh 4 triệu cổ phiếu VGS, từ ngày 19/08-12/09/2025. Nếu thành công, ông Hải sẽ giảm giảm sở hữu từ hơn 6 triệu cổ phiếu, chiếm 9,82% xuống còn hơn 2 triệu cổ phiếu, chiếm 3,32% vốn tại VGS và qua đó không còn là cổ đông lớn.

Được biết vào cuối tháng 3/2025, VGS cho biết đã nhận được đơn từ nhiệm tư cách thành viên và Chủ tịch Hội đồng Quản trị của ông Hải (1964) và việc từ nhiệm của ông Hải sẽ có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trong đơn xin từ nhiệm ông Hải cho biết là vì lý do cá nhân để dành thời gian nghiên cứu và phát triển dự án mới.

Đến ngày 5/4/2025, công ty đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị đối với ông Lê Minh Hải và bổ nhiệm Chủ tịch công ty mới đối với bà Nguyễn Thị Thanh Thủy.

Ngay sau khi có đơn xin từ nhiệm, ông Hải đã bán thành công 8.347.661 cổ phiếu và giảm sở hữu từ 17.931.375 cổ phiếu, chiếm 32,06% xuống 9.583.714 cổ phiếu, chiếm 17,13% vốn tại VGS vào ngày 4/3.

Sau đó, từ ngày 15/7 đến ngày 17/7, ông Hải đã bán tiếp 4,5 triệu cổ phiếu như đã đăng ký và giảm sở hữu từ 10.542.085 cổ phiếu, chiếm 17,13% xuống còn 6.042.085 cổ phiếu, chiếm 9,82% vốn tại VGS.

Về mối liên hệ, ông Lê Minh Hải là chồng Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nguyễn Thị Thanh Thủy và là cha Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Lê Quốc Khánh. Hiện tại, bà Thủy và ông Khánh đang lần lượt sở hữu gần 15,8 triệu cổ phiếu, chiếm 25,67% và gần 3,2 triệu cổ phiếu chiếm 5,15%.

Chốt phiên ngày 15/8, giá cổ phiếu đóng cửa ở mốc 33.400 đồng/cổ phiếu và giá cổ phiếu VGS đã tăng hơn 18% so với hồi đầu năm và tạm tính ông Hải có thể thu về khoảng 134 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, VGS ghi nhận doanh thu hợp nhất 6 tháng đầu năm tăng 3,98% lên gần 3.934 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế tăng 189,85% đạt hơn 75,8 tỷ đồng.

VGS cho biết doanh thu cao chủ yếu là do thị trường thép hồi phục tốt, sản lượng bán hàng thành phẩm tăng 50% nên doanh thu tăng dù trong kỳ công ty giảm kinh doanh hoạt động thương mại; lợi nhuận tăng là do tỏng kỳ công ty nhận tiền cổ tức hết năm 2024 của phần góp vốn vào CTCP Tập đoàn Sản xuất Thép Việt Đức (công ty liên kết).

Từ khóa:

cổ đông lớn cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị VGS

Đọc thêm

Cựu Chủ tịch VGS muốn bán tiếp 4 triệu cổ phiếu

Cựu Chủ tịch VGS muốn bán tiếp 4 triệu cổ phiếu

Nếu thành công, ông Hải sẽ giảm giảm sở hữu từ hơn 6 triệu cổ phiếu, chiếm 9,82% xuống còn hơn 2 triệu cổ phiếu, chiếm 3,32% vốn tại VGS và qua đó không còn là cổ đông lớn.

HOSE thêm 3 mã vào danh sách cổ phiếu bị cắt margin

HOSE thêm 3 mã vào danh sách cổ phiếu bị cắt margin

HOSE đã bổ sung 3 cổ phiếu không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ gồm DAH, SAV và DHM đều ghi nhận lỗ trên báo cáo tài chính soát xét bán niên 2025.

Loạt cổ phiếu “nóng” kịch trần, khối ngoại tiếp tục bán dữ dội

Loạt cổ phiếu “nóng” kịch trần, khối ngoại tiếp tục bán dữ dội

Trạng thái giằng co của nhóm cổ phiếu blue-chips vẫn tiếp diễn chiều nay làm nền cho cổ phiếu vừa và nhỏ tăng cực mạnh. Tới 21 mã kịch trần, số lượng nhiều nhất trong vòng 10 phiên. Khối ngoại là điểm trừ khi tiếp tục rút ròng thêm 2.064 tỷ đồng trên cả ba sàn.

Chuyên gia: Thị trường ít biến động trong cuối tháng 8, trước khi bước vào khó khăn vào tháng 9-10

Chuyên gia: Thị trường ít biến động trong cuối tháng 8, trước khi bước vào khó khăn vào tháng 9-10

Chỉ số VN30 có mức giảm nhẹ trong nửa cuối tháng 8 cho thấy thị trường chứng khoán thường ít biến động trong nửa cuối tháng 8 trước khi bước vào giai đoạn khó khăn hàng năm của tháng 9-10...

Sắp có thêm hàng loạt quỹ ETF, đa dạng cơ hội cho nhà đầu tư

Sắp có thêm hàng loạt quỹ ETF, đa dạng cơ hội cho nhà đầu tư

Dự kiến trong thời gian tới sẽ có các ETF mới được thành lập sau khi HoSE chính thức công bố 02 bộ chỉ số VN50 Growth và VNMITECH, như vậy quy mô thị trường ETF nội sẽ đa dạng hơn các lựa chọn cho nhà đầu tư.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

Multimedia

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025

[Phóng sự ảnh] Triệu người dân “Cùng Việt Nam tiến bước”

Multimedia

[Phóng sự ảnh] Triệu người dân “Cùng Việt Nam tiến bước”

Ấn phẩm

Vietnam Economic Times 406
Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 21
Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 20
image

Đón đọc

Tạp chí Kinh tế Việt Nam

số 22-2025

Thứ 2, 02/06/2025

Đặt mua ngay

Đọc nhiều nhất

1

Quảng trường Hàm Rồng (Thanh Hóa) thành đường đua quốc gia

Tiêu & Dùng

2

Nguyên nhân khiến hàng chục nghìn viên chức xin nghỉ việc

Dân sinh

3

Sức ép nặng dần, VN-Index mất sạch điểm tăng, cầu bắt đáy đang chống đỡ

Chứng khoán

4

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đầu tư

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: