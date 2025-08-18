Cựu Chủ tịch VGS muốn bán tiếp 4 triệu cổ phiếu

Nếu thành công, ông Hải sẽ giảm giảm sở hữu từ hơn 6 triệu cổ phiếu, chiếm 9,82% xuống còn hơn 2 triệu cổ phiếu, chiếm 3,32% vốn tại VGS và qua đó không còn là cổ đông lớn.

Công ty Cổ phần Ống thép Việt - Đức VG PIPE (mã VGS-HNX) thông báo giao dịch của ông Lê Minh Hải - người có liên quan đến Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty.

Theo đó, ông Lê Minh Hải - Cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị đăng ký bán khớp lệnh 4 triệu cổ phiếu VGS, từ ngày 19/08-12/09/2025. Nếu thành công, ông Hải sẽ giảm giảm sở hữu từ hơn 6 triệu cổ phiếu, chiếm 9,82% xuống còn hơn 2 triệu cổ phiếu, chiếm 3,32% vốn tại VGS và qua đó không còn là cổ đông lớn.

Được biết vào cuối tháng 3/2025, VGS cho biết đã nhận được đơn từ nhiệm tư cách thành viên và Chủ tịch Hội đồng Quản trị của ông Hải (1964) và việc từ nhiệm của ông Hải sẽ có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trong đơn xin từ nhiệm ông Hải cho biết là vì lý do cá nhân để dành thời gian nghiên cứu và phát triển dự án mới.

Đến ngày 5/4/2025, công ty đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị đối với ông Lê Minh Hải và bổ nhiệm Chủ tịch công ty mới đối với bà Nguyễn Thị Thanh Thủy.

Ngay sau khi có đơn xin từ nhiệm, ông Hải đã bán thành công 8.347.661 cổ phiếu và giảm sở hữu từ 17.931.375 cổ phiếu, chiếm 32,06% xuống 9.583.714 cổ phiếu, chiếm 17,13% vốn tại VGS vào ngày 4/3.

Sau đó, từ ngày 15/7 đến ngày 17/7, ông Hải đã bán tiếp 4,5 triệu cổ phiếu như đã đăng ký và giảm sở hữu từ 10.542.085 cổ phiếu, chiếm 17,13% xuống còn 6.042.085 cổ phiếu, chiếm 9,82% vốn tại VGS.

Về mối liên hệ, ông Lê Minh Hải là chồng Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nguyễn Thị Thanh Thủy và là cha Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Lê Quốc Khánh. Hiện tại, bà Thủy và ông Khánh đang lần lượt sở hữu gần 15,8 triệu cổ phiếu, chiếm 25,67% và gần 3,2 triệu cổ phiếu chiếm 5,15%.

Chốt phiên ngày 15/8, giá cổ phiếu đóng cửa ở mốc 33.400 đồng/cổ phiếu và giá cổ phiếu VGS đã tăng hơn 18% so với hồi đầu năm và tạm tính ông Hải có thể thu về khoảng 134 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, VGS ghi nhận doanh thu hợp nhất 6 tháng đầu năm tăng 3,98% lên gần 3.934 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế tăng 189,85% đạt hơn 75,8 tỷ đồng.

VGS cho biết doanh thu cao chủ yếu là do thị trường thép hồi phục tốt, sản lượng bán hàng thành phẩm tăng 50% nên doanh thu tăng dù trong kỳ công ty giảm kinh doanh hoạt động thương mại; lợi nhuận tăng là do tỏng kỳ công ty nhận tiền cổ tức hết năm 2024 của phần góp vốn vào CTCP Tập đoàn Sản xuất Thép Việt Đức (công ty liên kết).