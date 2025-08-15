Tổng Giám đốc Vinasun trở thành cổ đông lớn của công ty

Ngày 12/8, ông Thành thông báo đã mua thêm được 500.000 cổ phiếu và nâng số lượng cổ phiếu từ hơn 3,39 triệu cổ phiếu, chiếm 4,99% lên hơn 3,89 triệu cổ phiếu, chiếm 5,73% và trở thành cổ đông lớn của VNS.

Ông Đặng Thành Duy - Tổng Giám đốc báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (mã VNS-HOSE).

Trước đó, ông Đặng Thành Duy - Tổng Giám đốc VNS đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu, từ 21/7 đến ngày 18/8 nhằm đầu tư theo phương thức khớp lệnh qua sàn và thỏa thuận. Nếu thành công, ông Thành sẽ nâng sở hữu lên hơn 5,39 triệu cổ phiếu, chiếm 7,94%.

Tuy nhiên, ngày 12/8, ông Thành thông báo đã mua thêm được 500.000 cổ phiếu. Qua đó nâng số lượng cổ phiếu từ 3.390.020 cổ phiếu, chiếm 4,99% lên hơn 3,89 triệu cổ phiếu, chiếm 5,73% và trở thành cổ đông lớn của VNS.

Sau giao dịch này, tổng tỷ lệ sở hữu của ông Duy và những người có liên quan tại VNS là gần 28,88 triệu cổ phiếu, chiếm 42,56% vốn tại VNS.

Về kết quả kinh doanh, VNS ghi nhận doanh thu giảm 14,4% từ 253 tỷ giảm còn 216,7 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (công ty mẹ) giảm 41,7% từ 16 tỷ xuống còn hơn 9,4 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế hợp nhất giảm 41,3% từ 16,9 tỷ xuống hơn 9,9 tỷ đồng. VNS cho biết lợi nhuận giảm là do doanh thu giảm 14,4% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, VNS ghi nhận doanh thu thuần giảm 15%, còn hơn 451 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế cũng giảm tới 38% còn gần 24,1 tỷ đồng.

Năm 2025, VNS lên kế hoạch doanh thu đạt 976,94 tỷ đồng - thấp hơn 2024, lợi nhuận trước thuế là 66,29 tỷ cũng giảm khoảng 23%, nhưng lợi nhuận từ trước thuế từ hoạt động kinh doanh tăng gấp 2,4 lần, lượi nhuận sau thuế đạt 53,63 tỷ đồng.

Như vậy, so với mục tiêu lãi sau thuế gần 54 tỷ đồng năm 2025, lợi nhuận nửa đầu năm của VNS tương đương mức thực hiện 45%.