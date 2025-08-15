Thứ Hai, 18/08/2025

  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon

icon

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu
Multimedia
VnE TV
Shorts
Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Tổng Giám đốc Vinasun trở thành cổ đông lớn của công ty

Hoài An

15/08/2025, 13:44

Ngày 12/8, ông Thành thông báo đã mua thêm được 500.000 cổ phiếu và nâng số lượng cổ phiếu từ hơn 3,39 triệu cổ phiếu, chiếm 4,99% lên hơn 3,89 triệu cổ phiếu, chiếm 5,73% và trở thành cổ đông lớn của VNS.

Sơ đồ giá cổ phiếu VNS trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu VNS trên TradingView.

Ông Đặng Thành Duy - Tổng Giám đốc báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (mã VNS-HOSE).

Trước đó, ông Đặng Thành Duy - Tổng Giám đốc VNS đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu, từ 21/7 đến ngày 18/8 nhằm đầu tư theo phương thức khớp lệnh qua sàn và thỏa thuận. Nếu thành công, ông Thành sẽ nâng sở hữu lên hơn 5,39 triệu cổ phiếu, chiếm 7,94%.

Tuy nhiên, ngày 12/8, ông Thành thông báo đã mua thêm được 500.000 cổ phiếu. Qua đó nâng số lượng cổ phiếu từ 3.390.020 cổ phiếu, chiếm 4,99% lên hơn 3,89 triệu cổ phiếu, chiếm 5,73% và trở thành cổ đông lớn của VNS.

Sau giao dịch này, tổng tỷ lệ sở hữu của ông Duy và những người có liên quan tại VNS là gần 28,88 triệu cổ phiếu, chiếm 42,56% vốn tại VNS.

Về kết quả kinh doanh, VNS ghi nhận doanh thu giảm 14,4% từ 253 tỷ giảm còn 216,7 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (công ty mẹ) giảm 41,7% từ 16 tỷ xuống còn hơn 9,4 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế hợp nhất giảm 41,3% từ 16,9 tỷ xuống hơn 9,9 tỷ đồng. VNS cho biết lợi nhuận giảm là do doanh thu giảm 14,4% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, VNS ghi nhận doanh thu thuần giảm 15%, còn hơn 451 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế cũng giảm tới 38% còn gần 24,1 tỷ đồng.

Năm 2025, VNS lên kế hoạch doanh thu đạt 976,94 tỷ đồng - thấp hơn 2024, lợi nhuận trước thuế là 66,29 tỷ cũng giảm khoảng 23%, nhưng lợi nhuận từ trước thuế từ hoạt động kinh doanh tăng gấp 2,4 lần, lượi nhuận sau thuế đạt 53,63 tỷ đồng.

Như vậy, so với mục tiêu lãi sau thuế gần 54 tỷ đồng năm 2025, lợi nhuận nửa đầu năm của VNS tương đương mức thực hiện 45%.

Từ khóa:

cổ đông lớn cổ phiếu VNS Vinasun

Đọc thêm

Cổ phiếu VAF có khả năng bị hủy niêm yết bắt buộc

Cổ phiếu VAF có khả năng bị hủy niêm yết bắt buộc

HOSE lưu ý công ty về khả năng cổ phiếu VAF bị hủy niêm yết bắt buộc nếu báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 tiếp tục có ý kiến kiểm toán ngoại trừ.

Thanh khoản sụt giảm mạnh, cổ phiếu vừa và nhỏ vẫn nóng, khối ngoại bán ròng thêm ngàn tỷ

Thanh khoản sụt giảm mạnh, cổ phiếu vừa và nhỏ vẫn nóng, khối ngoại bán ròng thêm ngàn tỷ

Cổ phiếu ngân hàng đang gắng sức neo giữ VN-Index trong phiên sáng đầu tuần khi sắc đỏ bao trùm nhóm blue-chips. Chỉ số đã mất gần hết mức tăng do ảnh hưởng của sự phân hóa này nhưng cổ phiếu vừa và nhỏ vẫn “giữ nhiệt” tốt.

Chỉ số một đằng, danh mục một nẻo: Nhà đầu tư hạn chế mua mới?

Chỉ số một đằng, danh mục một nẻo: Nhà đầu tư hạn chế mua mới?

Đây có thể là giai đoạn mà chỉ số VN-Index tăng/giảm không nhiều nhưng danh mục cổ phiếu có mức thiệt hại lớn, tức việc tham chiếu chỉ số có thể không phản ánh đúng diễn biến phần lớn ở mặt bằng cổ phiếu, diễn biến này có thể diễn ra trong tuần này.

Hội nghị Jackson Hole: Chủ tịch Fed có thể khiến nhà đầu tư thất vọng

Hội nghị Jackson Hole: Chủ tịch Fed có thể khiến nhà đầu tư thất vọng

Phố Wall đang dự đoán gần như chắc chắn rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9, và bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell vào thứ Sáu tuần này - tại Jackson Hole - sẽ là cơ hội để ông hé lộ về định hướng chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương này trong thời gian tới...

Hai quỹ thuộc VinaCapital không mua được hết cổ phiếu KDH như đã đăng ký

Hai quỹ thuộc VinaCapital không mua được hết cổ phiếu KDH như đã đăng ký

Từ ngày 16/7- 14/8/2025, Quỹ đầu tư Cổ phiếu Tiếp cận thị trường VinaCapital thông báo đã mua 141.000 cổ phiếu KDH theo phương thức khớp lệnh trên tổng số 500.000 cổ phiếu đã đăng ký trước đó.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

Multimedia

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025

[Phóng sự ảnh] Triệu người dân “Cùng Việt Nam tiến bước”

Multimedia

[Phóng sự ảnh] Triệu người dân “Cùng Việt Nam tiến bước”

Ấn phẩm

Vietnam Economic Times 406
Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 21
Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 20
image

Đón đọc

Tạp chí Kinh tế Việt Nam

số 22-2025

Thứ 2, 02/06/2025

Đặt mua ngay

Đọc nhiều nhất

1

Quảng trường Hàm Rồng (Thanh Hóa) thành đường đua quốc gia

Tiêu & Dùng

2

Nguyên nhân khiến hàng chục nghìn viên chức xin nghỉ việc

Dân sinh

3

Sức ép nặng dần, VN-Index mất sạch điểm tăng, cầu bắt đáy đang chống đỡ

Chứng khoán

4

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đầu tư

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: