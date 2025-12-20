Gạo GO! ST25 Lúa Tôm đạt Top 10 Sản phẩm - Dịch vụ Xanh - Bền vững 2025

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Bảy, 20/12/2025
P.V
20/12/2025, 17:03
Gạo GO! ST25 Lúa Tôm vừa được vinh danh trong Top 10 Sản phẩm - Dịch vụ Xanh - Bền vững 2025 thuộc Chương trình Tin Dùng Việt Nam, chương trình thường niên uy tín do Tạp chí Kinh tế Việt Nam khởi xướng và duy trì từ năm 2006.
Đây là lần đầu tiên sản phẩm thuộc Nhãn hàng riêng GO! của Tập đoàn Central Retail Việt Nam được vinh danh nhờ chất lượng cao, giá trị vượt trội.
Sản phẩm là kết quả của quy trình chọn lọc nghiêm ngặt và sự đồng hành cùng các mô hình canh tác bền vững, tiêu biểu là phương thức canh tác sinh thái dựa trên hệ sinh thái tôm – lúa cộng sinh.
Phát biểu nhân dịp này, đại diện Central Retail Việt Nam, cho biết: Nhãn hàng riêng GO! luôn hướng đến thông điệp “Better For Việt Nam” với hành trình “Tươi ngon từ Nông Trại Việt”, thông qua các chương trình Sinh kế cộng đồng, kết nối bền vững từ nông trại đến bàn ăn. Nhãn hàng riêng GO! không chỉ mang đến giải pháp mua sắm tối ưu cho người tiêu dùng mà còn góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng.
“Trong thời gian tới, Nhãn hàng riêng GO! sẽ tiếp tục mở rộng danh mục các sản phẩm xanh – bền vững, đồng hành cùng nông dân Việt và lan tỏa những giá trị tiêu dùng tích cực, hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn cho người Việt và môi trường sống. Hiện Gạo GO! ST25 Lúa Tôm đang được phân phối rộng rãi tại hệ thống siêu thị GO!, Tops Market và go! trên toàn quốc, với mức giá cạnh tranh, phù hợp với nhu cầu tiêu dùng của các gia đình Việt”, đại diện Central Retail Việt Nam nhấn mạnh.
Với chủ đề “Giá trị chất, Niềm tin thật”, Chương trình Tin Dùng Việt Nam 2025 tập trung ghi nhận các thương hiệu đại diện cho giá trị sử dụng thực chất và cam kết phát triển lâu dài. Việc Gạo GO! ST25 Lúa Tôm được xướng tên trong Top 10 là sự ghi nhận rõ nét cho chất lượng sản phẩm, đồng thời khẳng định uy tín và chiến lược phát triển bền vững của Nhãn hàng riêng GO! trên thị trường bán lẻ Việt Nam.
Danh hiệu Top 10 Sản phẩm – Dịch vụ Xanh – Bền vững 2025 được trao cho Gạo GO! ST25 Lúa Tôm là dựa trên kết quả khảo sát truyền thông toàn diện cùng quy trình đánh giá, chọn lọc nghiêm ngặt của Ban Tổ chức, nhằm tôn vinh những sản phẩm và dịch vụ tiêu biểu đáp ứng các tiêu chí về chất lượng, tính minh bạch và định hướng phát triển bền vững.
* Xem thêm thông tin khuyến mãi Gạo GO! ST25 Lúa Tôm trên Ứng dụng GO! hoặc đến ngay hệ thống siêu thị GO! & Big C gần nhất để mua sắm, nhận ưu đãi mỗi ngày và đặt hàng - giao hàng tận nơi.
Trải qua gần 20 năm cổ phần hóa, Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco (SAFOCO) đã khẳng định vị thế của một doanh nghiệp hàng đầu trong ngành sản xuất thực phẩm chế biến tại Việt Nam.
Năm 2025 ghi nhận sự dịch chuyển rõ rệt trong lựa chọn thực phẩm của người tiêu dùng, khi nguồn gốc nguyên liệu và giá trị dinh dưỡng trở thành tiêu chí ưu tiên. Trong bối cảnh đó, một sản phẩm xúc xích làm từ cá phi lê đã tạo được dấu ấn đáng chú ý khi được bình chọn vào Top 10 Sản phẩm – Dịch vụ Ấn tượng năm 2025.
VNVC là hệ thống tiêm chủng duy nhất được vinh danh trong top 10 Sản phẩm - Dịch vụ tin dùng Việt Nam 2025.
Với triết lý kinh doanh “Giữ tín nhiệm hơn giữ vàng”, 33 năm qua, Bảo Tín Mạnh Hải không chỉ xây dựng thương hiệu bằng sản phẩm, bằng uy tín mà còn bằng tư duy đổi mới trong cách tiếp cận nghề, góp phần đưa thương hiệu ngày càng phát triển.
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: