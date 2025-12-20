Thứ Bảy, 20/12/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu & Dùng

Gạo GO! ST25 Lúa Tôm đạt Top 10 Sản phẩm - Dịch vụ Xanh - Bền vững 2025

P.V

20/12/2025, 17:03

Gạo GO! ST25 Lúa Tôm vừa được vinh danh trong Top 10 Sản phẩm - Dịch vụ Xanh - Bền vững 2025 thuộc Chương trình Tin Dùng Việt Nam, chương trình thường niên uy tín do Tạp chí Kinh tế Việt Nam khởi xướng và duy trì từ năm 2006.

Gạo GO! ST25 Lúa Tôm được Chương trình Tin Dùng Việt Nam bình chọn.
Gạo GO! ST25 Lúa Tôm được Chương trình Tin Dùng Việt Nam bình chọn.

Đây là lần đầu tiên sản phẩm thuộc Nhãn hàng riêng GO! của Tập đoàn Central Retail Việt Nam được vinh danh nhờ chất lượng cao, giá trị vượt trội.

Sản phẩm là kết quả của quy trình chọn lọc nghiêm ngặt và sự đồng hành cùng các mô hình canh tác bền vững, tiêu biểu là phương thức canh tác sinh thái dựa trên hệ sinh thái tôm – lúa cộng sinh.

Đại diện Central Retail Việt Nam lên nhận danh hiệu Top 10 Sản phẩm - Dịch vụ Xanh - Bền vững 2025.
Đại diện Central Retail Việt Nam lên nhận danh hiệu Top 10 Sản phẩm - Dịch vụ Xanh - Bền vững 2025.

Phát biểu nhân dịp này, đại diện Central Retail Việt Nam, cho biết: Nhãn hàng riêng GO! luôn hướng đến thông điệp “Better For Việt Nam” với hành trình “Tươi ngon từ Nông Trại Việt”, thông qua các chương trình Sinh kế cộng đồng, kết nối bền vững từ nông trại đến bàn ăn. Nhãn hàng riêng GO! không chỉ mang đến giải pháp mua sắm tối ưu cho người tiêu dùng mà còn góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng.

Chứng nhận Gạo GO! ST25 Lúa Tôm đạt Top 10 Sản phẩm - Dịch vụ xanh - Bền Vững 2025.
Chứng nhận Gạo GO! ST25 Lúa Tôm đạt Top 10 Sản phẩm - Dịch vụ xanh - Bền Vững 2025.

“Trong thời gian tới, Nhãn hàng riêng GO! sẽ tiếp tục mở rộng danh mục các sản phẩm xanh – bền vững, đồng hành cùng nông dân Việt và lan tỏa những giá trị tiêu dùng tích cực, hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn cho người Việt và môi trường sống. Hiện Gạo GO! ST25 Lúa Tôm đang được phân phối rộng rãi tại hệ thống siêu thị GO!, Tops Market và go! trên toàn quốc, với mức giá cạnh tranh, phù hợp với nhu cầu tiêu dùng của các gia đình Việt”, đại diện Central Retail Việt Nam nhấn mạnh.

Với chủ đề “Giá trị chất, Niềm tin thật”, Chương trình Tin Dùng Việt Nam 2025 tập trung ghi nhận các thương hiệu đại diện cho giá trị sử dụng thực chất và cam kết phát triển lâu dài. Việc Gạo GO! ST25 Lúa Tôm được xướng tên trong Top 10 là sự ghi nhận rõ nét cho chất lượng sản phẩm, đồng thời khẳng định uy tín và chiến lược phát triển bền vững của Nhãn hàng riêng GO! trên thị trường bán lẻ Việt Nam.

Danh hiệu Top 10 Sản phẩm – Dịch vụ Xanh – Bền vững 2025 được trao cho Gạo GO! ST25 Lúa Tôm là dựa trên kết quả khảo sát truyền thông toàn diện cùng quy trình đánh giá, chọn lọc nghiêm ngặt của Ban Tổ chức, nhằm tôn vinh những sản phẩm và dịch vụ tiêu biểu đáp ứng các tiêu chí về chất lượng, tính minh bạch và định hướng phát triển bền vững. 

* Xem thêm thông tin khuyến mãi Gạo GO! ST25 Lúa Tôm trên Ứng dụng GO! hoặc đến ngay hệ thống siêu thị GO! & Big C gần nhất để mua sắm, nhận ưu đãi mỗi ngày và đặt hàng - giao hàng tận nơi.

Từ khóa:

Gạo GO! ST25 Lúa Tôm

Đọc thêm

SAFOCO: Hành trình từ xí nghiệp nhà nước đến thương hiệu thực phẩm toàn cầu

SAFOCO: Hành trình từ xí nghiệp nhà nước đến thương hiệu thực phẩm toàn cầu

Trải qua gần 20 năm cổ phần hóa, Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco (SAFOCO) đã khẳng định vị thế của một doanh nghiệp hàng đầu trong ngành sản xuất thực phẩm chế biến tại Việt Nam.

Khi người tiêu dùng ưu tiên nguồn gốc và dinh dưỡng: Xúc xích cá phi lê nổi bật năm 2025

Khi người tiêu dùng ưu tiên nguồn gốc và dinh dưỡng: Xúc xích cá phi lê nổi bật năm 2025

Năm 2025 ghi nhận sự dịch chuyển rõ rệt trong lựa chọn thực phẩm của người tiêu dùng, khi nguồn gốc nguyên liệu và giá trị dinh dưỡng trở thành tiêu chí ưu tiên. Trong bối cảnh đó, một sản phẩm xúc xích làm từ cá phi lê đã tạo được dấu ấn đáng chú ý khi được bình chọn vào Top 10 Sản phẩm – Dịch vụ Ấn tượng năm 2025.

Hệ thống Tiêm chủng VNVC vào Top 10 Sản phẩm - Dịch vụ tin dùng Việt Nam 2025

Hệ thống Tiêm chủng VNVC vào Top 10 Sản phẩm - Dịch vụ tin dùng Việt Nam 2025

VNVC là hệ thống tiêm chủng duy nhất được vinh danh trong top 10 Sản phẩm - Dịch vụ tin dùng Việt Nam 2025.

Bảo Tín Mạnh Hải - Vị thế bền vững được khẳng định trong kỷ nguyên biến động

Bảo Tín Mạnh Hải - Vị thế bền vững được khẳng định trong kỷ nguyên biến động

Với triết lý kinh doanh “Giữ tín nhiệm hơn giữ vàng”, 33 năm qua, Bảo Tín Mạnh Hải không chỉ xây dựng thương hiệu bằng sản phẩm, bằng uy tín mà còn bằng tư duy đổi mới trong cách tiếp cận nghề, góp phần đưa thương hiệu ngày càng phát triển.

[Phóng sự ảnh] Toàn cảnh Lễ Công bố và Vinh danh Tin Dùng Việt Nam 2025

[Phóng sự ảnh] Toàn cảnh Lễ Công bố và Vinh danh Tin Dùng Việt Nam 2025

Ngày 18/12, tại Hà Nội, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy đã tổ chức Lễ công bố và vinh danh sản phẩm – dịch vụ Tin Dùng Việt Nam 2025. Đây là là sự kiện thường niên do Tạp chí khởi xướng và thực hiện từ năm 2006 đến nay…

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Thủ đô sắp khởi công những dự án đầu tư hàng triệu tỷ đồng

Video

Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Thủ đô sắp khởi công những dự án đầu tư hàng triệu tỷ đồng

[Phóng sự ảnh] Toàn cảnh Lễ Công bố và Vinh danh Tin Dùng Việt Nam 2025

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Toàn cảnh Lễ Công bố và Vinh danh Tin Dùng Việt Nam 2025

[Phóng sự ảnh]: Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026: Tìm giải pháp giữ đà tăng trưởng

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh]: Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026: Tìm giải pháp giữ đà tăng trưởng

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

44 quỹ cổ phiếu báo hiệu suất âm trong tháng 11 dù VN-Index tăng mạnh

Chứng khoán

2

Khối ngoại mạnh tay mua ròng phiên cuối tuần

Chứng khoán

3

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 14-20/12/2025: Một loạt quyết định lãi suất, sức nóng của thị trường kim loại

Thế giới

4

Gạo GO! ST25 Lúa Tôm đạt Top 10 Sản phẩm - Dịch vụ Xanh - Bền vững 2025

Tiêu & Dùng

5

Sẽ điều chỉnh mức trợ giúp xã hội theo lộ trình cải cách tiền lương

Dân sinh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy