Đã có 160 doanh nghiệp công bố lợi nhuận quý 3 tăng bùng nổ 114%, ngân hàng, chứng khoán lên "top"

Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Đã có 160 doanh nghiệp niêm yết đại diện 9,4% vốn hóa toàn thị trường công bố báo cáo tài chính hoặc ước tính sơ bộ kết quả kinh doanh quý 3/2025 với lợi nhuận tăng 114% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tính đến ngày 20/10/2025, đã có 160 doanh nghiệp niêm yết đại diện 9,4% vốn hóa toàn thị trường công bố báo cáo tài chính hoặc ước tính sơ bộ kết quả kinh doanh quý 3/2025, theo số liệu từ FiinTrade.
Tổng lợi nhuận sau thuế của nhóm này tăng 114% so với cùng kỳ năm 2024, vượt trội so với xu hướng tăng trưởng trong các quý gần đây. Tuy nhiên, mức tăng này chưa đại diện cho bức tranh chung toàn thị trường trong quý 3, do tăng trưởng chủ yếu đóng góp bởi một số doanh nghiệp nhất định, bao gồm Ngân hàng (VPB), Chứng khoán (VIX, SHS, BSI, VCI, CTS), Bất động sản và Thiết bị điện (GEE).
Trong đó, với Ngân hàng, đã có 3/27 ngân hàng đại diện 9,6% vốn hóa toàn ngành công bố kết quả kinh doanh quý 3, với lợi nhuận sau thuế tăng 79,7% so với cùng kỳ và tăng 43,3% so với quý trước.
Đại diện đáng chú ý là VPB với lợi nhuận sau thuế tăng 76,8% so với cùng kỳ nhờ đẩy mạnh cho vay và lợi nhuận đột biến ở công ty con là Công ty Chứng khoán VPBankS - đơn vị đang chuẩn bị IPO trong thời gian tới.
Tuy nhiên, phần lớn các ngân hàng đầu ngành VCB, BID, CTG, TCB, MBB, ACB... vẫn chưa công bố hoặc đưa ra ước tính kết quả quý 3, và giới phân tích nhìn chung duy trì quan điểm thận trọng về lợi nhuận của nhóm này trong bối cảnh biên lãi thuần (NIM) chưa hồi phục và tăng trưởng tín dụng mang tính chọn lọc.
Do đó, dù kết quả ban đầu cho thấy động lực tích cực ở một vài ngân hàng riêng lẻ, triển vọng tăng trưởng toàn ngành vẫn thiếu sự đồng đều.
Với Chứng khoán, lợi nhuận bứt phá ở 12/20 công ty chứng khoán niêm yết đại diện 50,7% vốn hóa toàn ngành đạt mức tăng từ 113%-823% so với cùng kỳ, dẫn dắt bởi VIX +823% và SHS +592,6%.
Kết quả này không ngoài kỳ vọng khi thu nhập từ mảng tự doanh và cho vay margin được thúc đẩy bởi mức tăng trưởng +149% so với cùng kỳ và tăng 86% so với quý trước về giá trị giao dịch bình quân, đạt 40.786 tỷ đồng/phiên - cao nhất từ trước đến nay, cùng với VN-Index tăng 20,8% trong quý 3.
Ở nhóm Phi tài chính 137/1.512 doanh nghiệp, đại diện 6,9% vốn hóa của nhóm, tăng trưởng được dẫn dắt bởi một số doanh nghiệp đầu ngành như Thiết bị điện (GEE), Phân bón (DCM, DDV), hoặc vốn hóa lớn như KSF.
Trên thị trường chứng khoán, tính từ đầu năm 2025 đến nay, Ngân hàng và Chứng khoán tăng lần lượt +57% và +33%, vượt trội so với VN-Index (+29,2%). Đáng chú ý, phần lớn các cổ phiếu thuộc hai ngành này mà có tăng trưởng lợi nhuận đột biến trong quý 3 cũng ghi nhận mức tăng giá mạnh. Ngoại lệ đáng chú ý là BSI với mức giảm -2,3% từ đầu năm dù lợi nhuận sau thuế tăng 207,9% so với cùng kỳ.
Trước đó, MBS dự báo lợi nhuận toàn thị trường có thể ghi nhận mức tăng trưởng 25% so với cùng kỳ trong quý 3/2025 nhờ môi trường lãi suất thấp, giải ngân đầu tư công mạnh mẽ và nhiều chính sách được ban hành hỗ trợ cho doanh nghiệp.
Trong quý 3/2025, lợi nhuận ngành ngân hàng dự báo tăng 21,5%, khả quan hơn so với nửa đầu năm tăng 16,3%, hỗ trợ bởi tăng trưởng tín dụng tiếp tục khả quan và NIM duy trì ổn định. Các ngành đạt mức tăng trưởng lợi nhuận quý 3 nổi bật gồm Xây dựng +1685%, dầu khí +125%, chứng khoán +73%, Bất động sản dân cư +70%.
Một số ngành ước tính tăng trưởng lợi nhuận thấp hơn so với thị trường như Bất động sản khu công nghiệp tăng 2% so với cùng kỳ do các nhà đầu tư còn lo ngại từ chính sách thuế quan mới của Mỹ hay công nghệ– viễn thông tăng 16% do nhu cầu dịch vụ công nghệ thông tin toàn cầu chậm lại.
Nhà đầu tư cá nhân hôm nay bán ròng 2749.3 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh là 2689.3 tỷ đồng.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi vừa trao các Quyết định bổ nhiệm cho 2 tân Phó chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 22/10/2025
Giá cổ phiếu của các công ty đất hiếm đang trong xu hướng tăng mạnh, cùng với sự leo thang căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc...
