Bức tranh kinh doanh ngành bán lẻ: Giá vàng lập kỷ lục, ước tính lợi nhuận PNJ lao dốc

Trong nhóm doanh nghiệp bán lẻ, kém nhất là lợi nhuận PNJ được dự báo giảm tới 45% so với quý trước, ước tính đạt 240 tỷ đồng.

MBS vừa đưa ra dự báo lợi nhuận doanh nghiệp ngành bán lẻ trong đó điểm lại tổng mức tiêu dùng bán lẻ quý 3/2025 tiếp đà phục hồi nhẹ. Lũy kế tháng 7 và 8/2025, tổng mức tiêu dùng và bán lẻ tăng trưởng 10,4% so với cùng kỳ, trong đó tổng mức bán lẻ tăng 9,9% so với cùng kỳ.

Mức tăng trưởng có sự cải thiện nhẹ so với 6 tháng năm 2025. Tuy nhiên tăng trưởng vẫn đang ở ~10% và chưa có sự bứt phá để ghi nhận phục hồi rõ rệt ở nhu cầu tiêu dùng của người dân. Đồng thời đang thấp hơn mức 12% kế hoạch ban đầu mà Chính phủ đề ra.

Trong đó tiêu dùng thiết yếu vẫn đang duy trì đà phục hồi thấp. Thị trường tiêu dùng thiết yếu tiếp đà tăng trưởng 1 chữ số do nhu cầu vẫn đang khá trầm lắng. Cụ thể, tại thị trường sữa, lũy kế tháng 7+8/2025, lượng sữa tươi và sữa bột sản xuất có tăng nhẹ so với cùng kỳ tuy nhiên lượng tiêu thụ hàng trong nước còn khá chậm.

Sản lượng tiêu thụ sữa tươi và sữa bột giảm 6%/4% một phần có thể ảnh hưởng từ việc sữa ngoại đang được tiêu thụ nhiều tại thị trường Việt Nam. 8 tháng năm 2025, nhập khẩu sữa và các sản phẩm sữa tăng 32% so với cùng kỳ

Bên cạnh đấy, với thị trường thịt heo, nguyên nhân từ nguồn cung tăng cao trong ngắn hạn, đặc biệt đến từ lợn chạy dịch do dịch bệnh bùng phát mạnh mẽ khi mùa mưa đến; cầu tiêu thụ còn chậm, do vậy giá lợn hơi quý 3/2025 ước giảm 5%, tuy nhiên sản lượng tiêu thụ duy trì đà tăng 1 chữ số do năm 2025, các doanh nghiệp đều tăng đàn nái.

Kết hợp với giá thức ăn chăn nuôi duy trì ở mức thấp, MBS ước tính lợi nhuận ròng các doanh nghiệp chăn nuôi dự báo tăng 24% so với cùng kỳ.

Thị trường bán lẻ, theo MBS, lợi thế về mô hình giúp cho bán lẻ thiết yếu hiện đại tiếp đà mở rộng quy mô trong quý 3/2025. Nắm bắt thời điểm phục hồi và sự thay đổi xu hướng mua sắm của người tiêu dùng, ngành bán lẻ hiện đại tiếp tục mở rộng tuy nhiên tốc độ sẽ giảm sau thời gian tăng tốc mạnh mẽ trong 6 tháng 2025, đặc biệt đẩy mạnh vào khu vực miền Trung - nơi có mật độ thâm nhập mô hình hiện đại còn thấp.

MBS ước tính mở mới khoảng 167 cửa hàng tăng 16% so với đầu năm. Việc mở rộng này khá tích cực trong quý 2/2025 khi lợi nhuận ròng các doanh nghiệp tăng mạnh so với cùng kỳ ở lĩnh vực Wincommerce, Bách Hóa Xanh cho thấy chi phí khu vực mới được tối ưu.

MBS kỳ vọng đà tăng trưởng mạnh mẽ tiếp diễn nhờ mô hình thành công của Wincommerce và Bách Hóa Xanh.

Về ngành bán lẻ dược phẩm, thời gian qua, Long Châu và An Khang là hai nhà thuốc đầu tiên được tích hợp trên ứng dụng VNIED nhằm hỗ trợ người tiêu dùng có thể dễ dàng mua thuốc tiện lợi và nhanh chóng, cho thấy sự uy tín về nguồn gốc hàng hóa của MWG và FRT.

Qúy 3/2025 tiếp tục là bức tranh phân hóa, trong khi Long Châu duy trì được đà mở mới nhà thuốc tăng 23% thì các nhà thuốc An Khang, Pharmacity duy trì cửa hàng, tìm kiếm mô hình kinh doanh phù hợp để có lợi nhuận ròng.

Ngành điện tử tiêu dùng (ICT-CE) ổn định về quy mô nhưng doanh thu/cửa hàng dự báo tăng 11% so với cùng kỳ nhờ giá bán phục hồi và nhu cầu cải thiện nhẹ.

Với thị trường trang sức, do ảnh hưởng của cầu tiêu thụ các sản phẩm trang sức nên chưa có cơ hội mở rộng quy mô, thời điểm thích hợp mở rộng thăm dò có thể bắt đầu từ quý 4/2025, do vậy quý 3/2025 quy mô cửa hàng khả năng sẽ duy trì so với quý trước.

Biên lợi nhuận gộp cải thiện khoảng 4 điểm phần trăm so với cùng kỳ nhờ vào sự gia tăng mạnh mẽ của tỷ trọng danh thu trang sức bán lẻ. Kết hợp với việc duy trì tiết giảm chi phí, lợi nhuận ròng doanh nghiệp trang sức ước tăng 12% so với cùng kỳ.

Đáng lưu ý là lợi nhuận PNJ giảm tới 45% so với quý trước. Lợi nhuận ròng PNJ ước tính đạt 240 tỷ đồng tăng 12% so với cùng kỳ chủ yếu nhờ vào sự tăng trưởng của mảng bán lẻ trang sức tăng 8%. Do ảnh hưởng của cầu tiêu thụ các sản phẩm trang sức nên chưa có cơ hội mở rộng quy mô, thời điểm thích hợp mở rộng thăm dò có thể bắt đầu từ Q4/2025, do vậy Q3/2025 quy mô cửa hàng khả năng sẽ duy trì so với quý trước.

Biên lợi nhuận gộp cải thiện khoảng 4 điểm phần trăm nhờ vào sự gia tăng mạnh mẽ của tỷ trọng doanh thu trang sức bán lẻ, bù đắp cho sự gia tăng chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp.

Lợi nhuận DBC giảm 38%. Trong bối cảnh nguồn cung tăng dồi dào khi mùa mưa đến, dân chạy lợn trước dịch ASF bùng phát thì giá heo ước giảm 5% so với cùng kỳ, ghi nhận ~60,900 VND/kg. Tuy nhiên nguồn cung tại DBC sẽ được cải thiện hơn nhờ vào trang trại Thanh Hóa đi vào hoạt động, ước tính lợi nhuận ròng đạt 313 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ nhưng giảm 38% so với quý trước.