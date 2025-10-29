Đã có 746 doanh nghiệp công bố lợi nhuận, nhóm Tài chính vượt trội tăng 47%

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Trong quý 3/2025, nhóm Tài chính dẫn dắt với mức tăng 47,2% so với cùng kỳ năm ngoái trong khi nhóm Phi Tài chính ghi nhận mức tăng thấp hơn 31,5%.
Tính đến ngày 29/10/2025, đã có 746 doanh nghiệp niêm yết đại diện 44,5% vốn hóa toàn thị trường công bố kết quả kinh doanh quý 3/2025, với tổng lợi nhuận sau thuế tăng 39,6% so với cùng kỳ năm 2024 và 9,8% so với quý 2/2025.
Ở nhóm Tài chính, Lợi nhuận sau thuế quý 3/2025 tăng trưởng vượt trội ở chứng khoán, phân hóa mạnh ở Ngân hàng và phục hồi rõ nét ở Bảo hiểm.
Cụ thể, ngân hàng có 17/27 ngân hàng niêm yết công bố kết quả kinh doanh, với lợi nhuận sau thuế tăng 33,4% so với cùng kỳ và +4,4% so với quý liền kề trước đó dẫn dắt bởi VPB và nhóm ngân hàng nhỏ (OCB, ABB, PGB, BVB).
Ngược lại, các ngân hàng Tư nhân top đầu ghi nhận tăng trưởng giảm tốc như STB tăng 31,8% so với cùng kỳ, hoặc khiêm tốn hơn như TCB tăng 14,2%, ACB tăng 10,6% và VIB tăng 1,6% hay thậm chí giảm như MBB -0,7% trong bối cảnh NIM chưa hồi phục.
Với nhóm Bảo hiểm, lợi nhuận sau thuế quý 3/2025 của 8/13 doanh nghiệp bảo hiểm đại diện 37,9% vốn hóa ngành tăng mạnh 255,3% so với cùng kỳ dẫn dắt bởi PVI tăng 157,1%, MIG (+399%) và BMI (+120,3%), nhờ nền so sánh thấp khi cùng kỳ chịu ảnh hưởng từ bão Yagi.
Cần lưu ý rằng tổn thất do hai cơn bão cuối tháng 9 và đầu tháng 10/2025 chưa được phản ánh đầy đủ vào kết quả kinh doanh quý 3 của nhóm này và đây là yếu tố khiến dòng tiền vẫn chưa quay lại nhóm cổ phiếu Bảo hiểm dù có tăng trưởng tích cực trong quý 2.
Ở nhóm Phi tài chính, tăng trưởng lợi nhuận so với cùng kỳ được dẫn dắt chủ yếu bởi nhóm hàng Tiêu dùng như Bán lẻ (MWG), Hàng cá nhân (PNJ) và Thủy sản (VHC. ANV): nhóm Vật liệu như Thép (HPG), Phân bón (DCM, DPM), Thiết bị điện (GEX, GEE).
Bất động sản Khu công nghiệp (GVR, IDC), Bất động sản bán lẻ (VRE, KSF) và Đá xây dựng (VLB, DHA, NNC) cũng ghi nhận tăng trưởng tích cực, trong khi Dược phẩm (DHG, DVN, OPC) và Than (CST, HLC) cho thấy dấu hiệu hồi phục rõ nét.
Ngược lại, Công nghệ thông tin (FPT) vẫn duy trì đà tăng trưởng nhưng tốc độ đã chậm lại, còn Bất động sản nhà ở (NVL), Thực phẩm (MCH, PAN) và Đường (QNS, SLS) ghi nhận suy giảm lợi nhuận so với cùng kỳ.
