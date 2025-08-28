Thứ Năm, 28/08/2025

Chứng khoán

Ngân hàng ồ ạt tăng vốn thông qua phát hành cổ phiếu, tổng giá trị lên tới 33.000 tỷ

Tuệ Lâm

28/08/2025, 16:02

Năm 2025 có thể là cao điểm tăng vốn cổ phần của ngành Ngân hàng, với tổng giá trị dự kiến lên tới 33 nghìn tỷ đồng, vượt các năm trước.

VnEconomy

Theo thống kê của FiinGroup, lợi nhuận sau thuế ngành ngân hàng tăng 17,8% so với cùng kỳ và tăng 7,8% so với quý trước đó trong Q2/2025, tiếp tục xu hướng tăng trưởng chậm và thấp hơn đáng kể so với toàn thị trường.

Trong bối cảnh NIM duy trì ở vùng đáy khiến thu nhập lãi thuần chỉ tăng nhẹ 8,3%, tăng trưởng lợi nhuận của ngành được hỗ trợ chủ yếu từ thu nhập ngoài lãi với +19,7%, góp phần bù đắp mức tăng mạnh về chi phí dự phòng đang ở mức cao nhất trong hơn 3 năm.

Cụ thể, thu nhập ngoài lãi có đóng góp lớn từ hoạt động thu hồi nợ xấu (ghi nhận ở ACB, ABB, VPB, BID) – yếu tố có thể diễn ra ở các ngân hàng khác trong thời gian tới sau khi một số quy định trong Nghị quyết 42 đã được luật hóa, giúp thúc đẩy quá trình xử lý tài sản đảm bảo.

Chất lượng tài sản có tín hiệu cải thiện trong quý 2. Cụ thể, tỷ lệ tạo mới nợ xấu ở mức rất thấp (0,01%) và nợ tiềm ẩn rủi ro cũng ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong nhiều quý. Tỷ lệ nợ cần chú ý giảm còn 1,2% và nợ xấu cũng hạ nhẹ về 2,0%.

Sự cải thiện này phần nào nhờ vào quá trình thu hồi nợ xấu cả nội và ngoại bảng được đẩy mạnh, sau khi một số quy định trong Nghị quyết 42 đã được luật hóa cũng như nỗ lực tái cơ cấu nội bộ tại nhiều ngân hàng.

Tuy nhiên, tỷ lệ bao phủ nợ xấu tiếp tục ở mức thấp trong quý 2 (80,3%), tương phản với giai đoạn quý 1/2022 khi tỷ lệ bao phủ nợ xấu lên tới 149,2% dù tỷ lệ nợ xấu chỉ ở mức 1,4%. Hiện tại, dù nợ xấu ở mức 2,0%, nhưng trích lập dự phòng không theo kịp, cho thấy khả năng chống chịu rủi ro tín dụng khá thấp.

VnEconomy

Nhận định về triển vọng cổ phiếu ngân hàng thời gian tới, FiinGroup cho rằng các ngân hàng quy mô vừa và nhỏ có tiềm năng đẩy mạnh tín dụng, đặc biệt ở phân khúc doanh nghiệp – vốn đang phục hồi sau giai đoạn siết chặt; còn dư địa ghi nhận lợi nhuận đột biến là thu nhập từ việc thu hồi/xử lý nợ xấu với tài sản đảm bảo chủ yếu là bất động sản; chiến lược trích lập dự phòng rủi ro tín dụng thận trọng đi cùng với xu hướng kiểm soát tốt chi phí tín dụng trong các quý gần đây.

Một số ngân hàng thuộc nhóm có tăng trưởng lợi nhuận sau thuế trong Q2/2025 và phù hợp với tiêu điểm này bao gồm ACB và VIB.

Trong khi đó, với nhóm ghi nhận lợi nhuận Q2/2025 suy giảm so với quý liền trước, MBB là trường hợp đáng chú ý. Dù kết quả ngắn hạn kém tích cực, triển vọng trung hạn vẫn tích cực với: tăng trưởng tín dụng được kỳ vọng tích cực; NIM ổn định trở lại nhờ chi phí vốn giảm khi tỷ trọng CASA hồi phục và các khoản nợ xấu đã được xử lý; và  áp lực trích lập giảm dần khi chất lượng tài sản có dấu hiệu cải thiện rõ nét, đồng pha với diễn biến hồi phục của thị trường bất động sản.

Năm 2025 có thể là cao điểm tăng vốn cổ phần của ngành Ngân hàng, với tổng giá trị dự kiến lên tới 33 nghìn tỷ đồng – vượt các năm trước. Mục tiêu chính là củng cố bộ đệm vốn, đáp ứng các yêu cầu an toàn (CAR, LDR, hệ số vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn), trong bối cảnh tín dụng tăng nhanh hơn huy động, LDR toàn ngành đã vượt 108%.

Các ngân hàng quốc doanh như VCB, BID chiếm phần lớn quy mô tăng vốn, trong khi nhóm ngân hàng tư nhân như TCB, MBB, NVB, VAB, BVB cũng tích cực lên kế hoạch phát hành cổ phiếu hoặc IPO công ty con.

Về đầu tư, những ngân hàng có chiến lược tăng vốn rõ ràng, kiểm soát ROE tốt sau tăng vốn và tận dụng được cơ hội IPO công ty con sẽ có tiềm năng được định giá lại. Đây là nhóm cổ phiếu đáng chú ý trong bối cảnh dòng tiền thị trường đang hướng đến nhóm có nền tảng cơ bản vững chắc.

Các cổ phiếu có P/B thấp hơn mặt bằng chung (P/B toàn ngành hiện khoảng 1,8x), ROE cao và có triển vọng cải thiện nội tại như VIB, ACB, MBB có thể tiếp tục thu hút sự quan tâm.

Ngoài ra, nhóm ngân hàng có nền tảng hiện tại còn yếu nhưng đang đẩy mạnh “làm sạch” bảng cân đối kế toán và củng cố vốn như OCB, BVB cũng đáng chú ý cho mục tiêu trung hạn; những nỗ lực này được kỳ vọng sẽ cải thiện định giá khi chất lượng tài sản và khả năng sinh lời dần ổn định hơn.

cổ phiếu ngân hàng Ngân hàng tăng vốn điều lệ phát hành thêm cổ phiếu

Askonomy AI

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: