Đà Nẵng: 209 doanh nghiệp tuyển dụng hơn 41.000 lao động

Ngô Anh Văn

26/04/2026, 14:25

Ngày hội việc làm 2026 Đà Nẵng thu hút 209 doanh nghiệp và hơn 8.000 sinh viên, người lao động tham gia. Các doanh nghiệp tìm kiếm hơn 41.000 lao động ở nhiều lĩnh vực như du lịch – khách sạn, tài chính, kỹ thuật, truyền thông, logistics...

Niềm vui của sinh viên tìm cơ hội việc làm đúng ngành học.

Sở Nội vụ Đà Nẵng vừa phối hợp với Đại học Đông Á tổ chức ngày hội việc làm với quy mô lớn, dành cho sinh viên cũng như người lao động toàn thành phố. 

Ngày hội việc làm 2026 đã thu hút sự tham gia của 106 doanh nghiệp trực tiếp phỏng vấn tuyển dụng và 103 doanh nghiệp ủy thác tuyển dụng thông qua Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Đà Nẵng.

Tổng số lao động cần tuyển của các doanh nghiệp tại sự kiện này lên tới 41.106 lao động, tập trung vào các nhóm ngành nghề như khách sạn, lưu trú, kinh doanh, tài chính ngân hàng, kỹ thuật, truyền thông, logistics và quản lý chuỗi cung ứng, sức khỏe và doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Sinh viên tìm hiểu ngành nghề các doanh nghiệp cần tuyển dụng.

PGS.TS Đinh Thành Việt, Phó Hiệu trưởng Đại học Đông Á, cho biết rằng Ngày hội việc làm 2026 không chỉ dành cho sinh viên của trường mà còn mở rộng cho toàn bộ sinh viên và người lao động tại thành phố Đà Nẵng.

Trường Đại học Đông Á đã ký kết 14 văn bản hợp tác mới với các đối tác doanh nghiệp, mở rộng mạng lưới đối tác lên hơn 700 đơn vị, trong đó có nhiều doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp quy mô lớn.

Sự hợp tác này không chỉ gia tăng quy mô mạng lưới đối tác mà còn mang đến các trải nghiệm nghề nghiệp thiết thực cho sinh viên, giúp họ sẵn sàng thích nghi với môi trường làm việc ngay sau khi tốt nghiệp.

Hàng trăm sinh viên nô nức đăng ký phỏng vấn trực tiếp của các doanh nghiệp.

Ông Dương Hoàng Nguyên, Tổng quản lý Trung tâm thương mại AEON Mall Đà Nẵng Thanh Khê, nhận định rằng Ngày hội việc làm không chỉ là dịp kết nối giữa nhà trường, doanh nghiệp và người lao động mà còn là cầu nối hiệu quả, góp phần rút ngắn khoảng cách giữa nhà tuyển dụng và người lao động.

Ngày hội việc làm 2026 tại Đại học Đông Á không chỉ là một sự kiện thường niên mà còn là một dấu mốc quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế của Đà Nẵng.

Từ khóa:

cơ hội việc làm Đà Nẵng Đại học Đông Á doanh nghiệp FDI doanh nghiệp tuyển dụng hợp tác doanh nghiệp ngành nghề Ngày hội việc làm 2026 PGS.TS Đinh Thành Việt sinh viên tuyển dụng

