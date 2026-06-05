Kiến nghị Chính phủ nghiên cứu mức lương đủ sống cho người lao động và gia đình
Phúc Minh
05/06/2026, 15:44
Người lao động kiến nghị Chính phủ tiếp tục quan tâm nghiên cứu vấn đề tiền lương, đặc biệt là mức lương đủ sống cho người lao động và gia đình họ....
Tại Chương trình Thủ tướng Chính phủ trao đổi, thảo luận
với đại biểu dự Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, sáng 5/6, tiền lương, thu nhập
là vấn đề tiếp tục nhận được sự quan tâm của người lao động.
Bà Nguyễn Thị Mai Chi, Chủ tịch Công đoàn cơ sở
Công ty TNHH New Apparel Far Eastern Việt Nam, thuộc Liên đoàn Lao độngThành phố Đồng Nai, cho rằng nền kinh tế nước ta đang ngày một
phát triển, từ một nền kinh tế khó khăn nay trở thành nước có thu nhập
trung bình cao và hướng tới thu nhập cao. Tuy nhiên, thực tế cho thấy mức lương
hiện tại của đại đa số người lao động đang chưa đủ sống.
“Có những gia đình cả vợ và chồng đều
làm công nhân, hoặc một người làm công nhân một người làm công việc tự do nhưng
không ổn định và thu nhập bấp bênh. Chính vì thế, khi gia đình xảy ra biến cố họ hoàn
toàn bị động, có tích
lũy tài chính nhưng không đủ. Họ phải tìm đến sự trợ giúp của đồng nghiệp, công
đoàn hay thậm chí vay mượn tín dụng đen để giải quyết nhu cầu cấp bách”, bà Nguyễn Thị Mai Chi nêu thực tế.
Vị chủ tịch công đoàn cơ sở băn khoăn việc
trong quá trình làm việc, người lao động nếu luôn phải lo nghĩ về vấn đề cơm áo gạo
tiền, thì liệu họ có yên tâm để
lao động sản xuất, sáng
tạo, đưa ra sáng kiến để cải thiện năng suất và nâng cao thu nhập hay
không?
Từ thực tế đó, đại biểu kiến nghị Chính phủ tiếp tục
quan tâm nghiên cứu vấn đề tiền lương, đặc biệt là mức lương đủ sống cho người
lao động và cho gia đình họ.
Cùng với đó, tiếp tục quan tâm đầu tư
hoàn thiện các chính sách phúc lợi dành cho người lao động, đặc biệt là về
nhà ở, nhà trẻ, trường học và các thiết chế vui chơi giải trí để làm giảm bớt
chi tiêu hằng ngày và nâng cao chất lượng cuộc sống.
Trước kiến nghị của đại biểu, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trong phần kết
luận đã đề nghị các bộ, ngành nghiêm túc tiếp thu và tích cực nghiên cứu,
cụ thể hóa, điều chỉnh chính sách phù hợp về cải thiện tiền lương, thu nhập, điều kiện làm việc, thời gian
làm việc cho người lao động.
Thủ tướng cho biết cấp có thẩm quyền đã
giao các cơ quan chức năng nghiên cứu, báo cáo về đề án cải cách chính sách tiền
lương không chỉ cho cán bộ, công nhân viên chức, lực lượng vũ trang, mà còn nghiên cứu, đề xuất
chính sách tiền lương với người lao động, đáp ứng yêu cầu bảo đảm cuộc sống
trong bối cảnh tình hình có rất nhiều thay đổi.
Thủ tướng đồng tình với việc Tổng
Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ phát động phong trào thi đua "Lao động giỏi,
năng suất cao, thu nhập tốt" ngay sau đại hội. Theo Thủ
tướng, đây là mô hình, sáng kiến rất thiết thực, cần được lan tỏa, thấm
sâu đến cơ sở, thôi thúc mỗi người lao động tự giác tham gia.
Thủ tướng cho biết Chính phủ hiện nay
đang chỉ đạo hoàn thiện Đề án về nâng cao năng suất lao động quốc gia để trình
cấp có thẩm quyền trong tháng 6.
Trong đó, xác định
rõ việc đưa năng suất lao động
trở thành một động lực quan trọng của tăng trưởng nhanh, bền vững.
Theo Thủ tướng, việc nâng cao năng suất lao động phải gắn với
phát triển thị trường, có giải pháp tạo việc làm năng suất lao động cao, nâng cao chất
lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu thị trường; thúc đẩy mạnh mẽ các sáng kiến
tăng năng suất. Xác định
phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực
quan trọng để nâng cao năng suất
lao động quốc gia...
Đảng, Nhà nước cũng đặc biệt xác
định, muốn tăng năng suất lao động quốc gia thì phải bắt đầu từ nâng cao chất
lượng nguồn nhân lực - một trong ba đột phá chiến lược. Trong đó, yêu cầu cấp
bách hiện nay là phải nâng cao chất lượng đào tạo nghề, hỗ trợ người lao động
nâng cao trình độ, kỹ năng, nhất là kỹ năng số và khả năng thích ứng với mô
hình sản xuất mới.
Thủ tướng cho biết Chính phủ sẽ có cơ chế,
chính sách khuyến khích, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đẩy mạnh đào tạo, thúc
đẩy các phong trào thi đua, sáng kiến của người lao động.
Chính phủ cũng kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp đẩy
mạnh việc ứng dựng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong sản xuất kinh doanh;
đồng thời tuân thủ nghiêm quy định pháp luật, thực hiện đầy đủ trách nhiệm đối
với người lao động; coi việc chăm lo môi trường làm việc an toàn, ổn định, bền
vững cho người lao động chính là khoản đầu tư chiến lược của doanh nghiệp.
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