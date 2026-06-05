TLĐ Lao động Việt Nam lý giải về đề xuất thêm 2 ngày nghỉ dịp lễ Quốc khánh 2/9

Theo đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, việc xem xét tăng thêm ngày nghỉ lễ nhằm tái tạo sức lao động, kích cầu du lịch, hơn hết là nhằm hiện thức hóa ước mơ đưa con đến trường trong ngày khai giảng của nhiều người lao động...

Tại họp báo thông tin kết quả Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu, đã lý giải về đề xuất bổ sung thêm 2 ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh 2/9.

Theo ông Hiểu, đề xuất của Tổng Liên đoàn xuất phát từ số ngày nghỉ lễ của Việt Nam hiện thấp hơn mức bình quân khu vực, cho thấy vẫn còn dư địa để tăng thêm. Gắn với mục tiêu chống căng thẳng và chống kiệt sức, cũng như tạo cơ hội để thúc đẩy du lịch dịch vụ phát triển, ông Hiểu cho rằng việc tăng ngày nghỉ lễ sẽ có tác dụng chứ không ảnh hưởng đến doanh nghiệp.

“Thời gian nghỉ lễ để tái sản xuất sức lao động cho người lao động, để họ làm việc với năng suất cao hơn và tốt hơn”, ông Hiểu cho hay. Người lao động cũng được tạo điều kiện để chăm lo gia đình.

Ở góc độ kinh tế nói chung, việc có thêm ngày nghỉ cũng kích cầu tiêu dùng, nhất là ở lĩnh vực dịch vụ, du lịch.

Ngoài ra, lý giải về đề xuất tăng thêm 2 ngày nghỉ gắn liền với dịp lễ Quốc khánh 2/9, đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết cũng xuất phát từ mong muốn của nhiều đoàn viên, người lao động, với một ước mơ rất giản dị là được đưa con đến trường trong ngày khai giảng.

Khi điều kiện cho phép, pháp luật cũng nên quy phạm hóa, chính thức hóa quy định này để người lao động được thụ hưởng. “Tôi cho rằng mọi đối tượng trong xã hội đều được thụ hưởng khi đã xác định đều là ngày nghỉ lễ. Chúng ta có tính đến những đối tượng đặc thù, cá biệt nhưng là không phổ biến”, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu, cho biết.

Riêng với đội ngũ giáo viên vẫn làm việc vào những ngày khai giảng, đại diện Công đoàn cho rằng giáo viên đã có những chế độ là những tháng nghỉ hè, vì thế có thể đảm bảo được.

Bộ luật Lao động năm 2019 quy định, người lao động có tất cả 11 ngày nghỉ lễ, Tết và được hưởng nguyên lương trong năm. Cụ thể: Tết Dương lịch 1 ngày (ngày 1/1 Dương lịch); Tết Âm lịch 5 ngày; giỗ Tổ Hùng Vương 1 ngày (ngày 10/3 Âm lịch); ngày Chiến thắng 1 ngày (ngày 30/4 Dương lịch); ngày Quốc tế lao động 1 ngày (ngày 1/5 Dương lịch); Quốc khánh 2 ngày (ngày 2/9 Dương lịch và 1 ngày liền kề trước hoặc sau).

Nếu những ngày nghỉ này trùng vào ngày nghỉ hàng tuần, thì người lao động được nghỉ bù vào ngày kế tiếp. Hằng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ theo quy định.

Theo Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị, ngày 24/11/2026 tới đây được xác định là “Ngày Văn hóa Việt Nam” với chủ trương là ngày nghỉ hưởng nguyên lương. Như vậy, từ năm 2026, người lao động cả nước sẽ có thêm một ngày nghỉ lễ trong năm, nâng tổng số ngày nghỉ lễ, Tết trong năm lên 12 ngày.

Tất cả các ngày nghỉ lễ, Tết này, người lao động đều được hưởng nguyên lương.