Đà Nẵng chấp thuận chủ trương đầu tư Dự đường dây 500kV mạch kép tổng chiều dài hơn 77 km, vốn đầu tư 3.850 tỷ đồng

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Hai, 26/01/2026
Ngô Anh Văn
26/01/2026, 09:33
UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án đường dây 500kV Thạnh Mỹ - Quảng Trạch - Dốc Sỏi...
Theo quyết định chấp thuận nhà đầu tư, Dự án có quy mô xây dựng mới hai tuyến đường dây 500kV mạch kép với tổng chiều dài khoảng 77,3 km, đi qua các xã Phú Thuận, Hà Nha, Thượng Đức, Thạnh Mỹ, Bến Giằng thuộc thành phố Đà Nẵng. Tổng vốn đầu tư thực hiện Dự án khoảng 3.850 tỷ đồng; trong đó vốn góp của EVNNPT là hơn 1.155 tỷ đồng, vốn vay từ các tổ chức tín dụng khoảng 2.695 tỷ đồng. Tiến độ góp vốn triển khai thực hiện dự án từ quý III/2025 đến quý III/2026, vốn vay huy động từ quý IV/2026 đến quý IV/2028. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được Nhà nước giao đất. Chủ đầu tư thực hiện dự án là Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
Mục tiêu của dự án nhằm tăng cường khả năng giải phóng công suất cho khu vực Quảng Nam (cũ) - Tây Nguyên, tiếp nhận nguồn điện từ Lào (dự kiến khoảng 2.000MW), đồng thời đáp ứng nhu cầu truyền tải công suất từ các nhà máy thủy điện và năng lượng tái tạo trong khu vực.
Theo kế hoạch, từ quý III/2025 đến quý IV/2028, dự án triển khai các thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng, lắp đặt thiết bị và đưa công trình vào vận hành.
Đáng chú ý, quá trình triển khai Dự án này sẽ lắp đặt 4 ngăn đường dây và 2 ngăn phân đoạn thanh cái tại Trạm biến áp 500kV Thạnh Mỹ; tổng diện tích đất sử dụng khoảng 247,47 ha, trong đó diện tích chiếm đất vĩnh viễn bởi móng cột là 34,77 ha, phần còn lại thuộc hành lang an toàn tuyến. Vì vậy, UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu nhà đầu tư thực hiện đầy đủ các quy định về quy hoạch, xây dựng, đất đai, môi trường, phòng chống cháy nổ, an toàn lao động, đồng thời phối hợp với các sở ngành và chính quyền địa phương để đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân bị ảnh hưởng.
Dự án đường dây 500kV Thạnh Mỹ - Quảng Trạch - Dốc Sỏi là một trong những công trình trọng điểm thuộc danh mục dự án quốc gia về năng lượng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, có ý nghĩa chiến lược trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững khu vực miền Trung – Tây Nguyên.
