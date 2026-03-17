TP. Hồ Chí Minh: Ban hành kế hoạch triển khai dự án đầu tư xây dựng cầu Cần Giờ

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa có Văn bản số 1907/UBND-DA,
truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố về kế hoạch triển khai Dự
án đầu tư xây dựng cầu Cần Giờ theo phương thức đối tác công tư (PPP), áp dụng
loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).
Theo đó, Chủ tịch UBND
Thành phố thống nhất với đề xuất của Sở Tài chính về chủ trương ban hành kế hoạch
triển khai dự án, làm cơ sở để các sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện các bước
tiếp theo đúng quy định pháp luật.
UBND Thành phố giao Sở
Tài chính chịu trách nhiệm bảo đảm các nội dung trong kế hoạch phù hợp quy định
hiện hành về đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đặc biệt là việc triển
khai dự án theo loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT). Đồng thời, tiến độ
thực hiện các nhiệm vụ phải bảo đảm tính khả thi, phù hợp trình tự, thủ tục thực
hiện dự án theo quy định pháp luật.
Sở Tài chính cũng có
trách nhiệm tham mưu phương thức thanh toán cho dự án, bao gồm việc tổ chức thực
hiện các thủ tục liên quan đến quỹ đất dự kiến sử dụng để thanh toán cho dự án
nếu có.
UBND Thành phố đề nghị
Công ty TNHH Masterise Hạ tầng Cần Giờ, đơn vị đề xuất tham gia dự án, cùng các
sở, ngành, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương
triển khai các nội dung công việc theo phân công tại kế hoạch, bảo đảm tiến độ
thực hiện dự án.
Theo kế hoạch, khâu lập,
trình, thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi cầu Cần Giờ cần hoàn
thành trước ngày 3/4. Các phần việc trong khâu thiết kế kỹ thuật, dự toán của
cây cầu cần hoàn thiện và trình UBND Thành phố phê duyệt trước ngày 20/5.
Việc ký kết hợp đồng BT dự
án cầu Cần Giờ dự kiến thực hiện vào ngày 1/6; UBND TP. Hồ Chí Minh dự kiến khởi
công cây cầu vào ngày 3/6/2026.
UBND Thành phố yêu cầu
các đơn vị khẩn trương thực hiện khâu thi công để hợp long cầu chính vào cuối năm 2028. Dự kiến, cầu Cần Giờ chính thức vận hành và khai thác vào tháng
6/2029.
Vào ngày 15/1/2026 vừa
qua, TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ động thổ cầu Cần Giờ tại xã Nhà Bè. Cầu Cần
Giờ khi hoàn thành kỳ vọng thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển du lịch sinh
thái, đô thị lấn biển và kinh tế biển, đồng thời đảm bảo hài hòa giữa phát triển
kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng đời sống người dân,
góp phần gìn giữ giá trị Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ.
Theo hồ sơ nghiên cứu tiền khả thi, Cầu Cần Giờ có tổng chiều dài khoảng 6,3 km, quy mô 6 làn xe, tổng vốn đầu tư hơn 13.200 tỷ đồng. Địa điểm xây dựng tại xã Nhà Bè và xã Bình Khánh, TP. Hồ CHí Minh. Dự án được triển khai theo mô hình PPP - hợp đồng BT, với Masterise Group là nhà đầu tư. Cầu chính vượt sông Soài Rạp dài gần 3 km; vận tốc thiết kế tuyến chính 80km/giờ; thời gian xây dựng từ năm 2026 - 2029.