Đà Nẵng dẫn đầu các tỉnh thành về chuyển đổi số

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa công bố "Báo cáo chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - DTI cấp bộ, cấp tỉnh năm 2023". Đây là lần thứ 4 liên tiếp Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá mức độ chuyển đổi số của các bộ, ngành, địa phương.

Đối với khối địa phương, top 10 tỉnh, thành phố về DTI 2023 gồm: Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Thừa Thiên Huế, Lạng Sơn, Cần Thơ, Hà Nội, Bình Dương, Hải Phòng, Bắc Giang và Bà Rịa-Vũng Tàu. Trong đó, có 7 tỉnh, thành phố duy trì top 10 từ năm trước.

Ảnh: Bộ Thông tin và Truyền thông

Ở nhóm 17 bộ, ngành có dịch vụ công, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xếp ở vị trí số 1. Đây là năm thứ 2 liên tiếp Bộ này dẫn đầu bảng xếp hạng chuyển đổi số của các bộ, ngành có cung cấp dịch vụ công. 4 vị trí tiếp theo thuộc về Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ảnh: Bộ Thông tin và Truyền thông

Với nhóm 8 bộ, ngành không có dịch vụ công, 5 vị trí dẫn đầu thuộc về: Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và Ủy ban Dân tộc.

Giá trị trung bình DTI năm 2023 (gọi tắt là giá trị DTI 2023) cấp bộ cung cấp dịch vụ công (DVC) là 0,6355; giá trị DTI 2023 cấp bộ không cung cấp DVC là 0,4347; giá trị DTI 2023 cấp tỉnh là 0,6783. So với năm 2022, giá trị DTI của cả 03 khối đều có sự tăng trưởng, trong đó khối bộ không cung cấp DVC tăng trưởng nhiều nhất (tăng 34,5%), tiếp đến là khối tỉnh (tăng 17,2%), khối bộ cung cấp DVC tăng trưởng ít nhất (tăng 13,9%).

100% các bộ, tỉnh có giá trị DTI 2023 tăng so với năm 2022. Có 84/88 bộ, tỉnh (gồm 21 bộ và 63 tỉnh) tham gia đánh giá có giá trị DTI 2023 đạt từ mức 0,5 trở lên, chiếm 95,5% (năm 2022: 73,9%; năm 2021: 13,48%); vẫn còn 04 bộ, tỉnh (chiếm 4,5%) đạt dưới 0,5. Giá trị DTI 2023 cao nhất là 0,83722; Giá trị DTI 2023 thấp nhất là 0,24733.

Kết quả này phản ánh quá trình chuyển đổi số của các bộ, ngành, địa phương năm 2023 đã và đang diễn ra mạnh mẽ nhưng phần lớn ở mức khá (0,5-0,75). Các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số theo hướng mang lại kết quả thực chất, bền vững, ưu tiên nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu quan trọng thuộc các Chương trình, Chiến lược quốc gia về phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Theo báo cáo của Bộ Thông tin & Truyền thông, giá trị DTI quốc gia là 0,7326, tăng trưởng 3% so với năm 2022 (0,7111), và tăng trưởng 50,8% so với năm 2020 (0,4858). Giá trị DTI 2023 quốc gia có sự tăng trưởng chậm lại so với các năm trước do giá trị các chỉ số thành phần đã ở mức cao.

Về DTI 2023 cấp tỉnh, giá trị chỉ số của cả 03 trụ cột chuyển đổi số cấp tỉnh đều có tăng trưởng: Chỉ số Chính quyền số có giá trị là 0,7240, tăng trưởng 11,9% (năm 2022: 0,6467); Chỉ số Kinh tế số có giá trị là 0,6817, tăng trưởng 6,6% (năm 2022: 0,6395); Chỉ số Xã hội số có giá trị là 0,6783, tăng trưởng 18,2% (năm 2022: 0,5739).

Cả 3 trụ cột của DTI 2023 cấp tỉnh đều có giá trị từ 0,5-0,75, trong đó Chính quyền số vẫn có giá trị cao nhất, Xã hội số thấp nhất. Về tăng trưởng, so với năm 2022, Xã hội số có mức tăng nhanh hơn Chính quyền số và Kinh tế số. Điều này cho thấy, năm 2023 các hoạt động của người dân trên môi trường số đã được đẩy mạnh và góp phần tạo ra giá trị cho xã hội.

Về các chỉ số chính của năm 2023, Nhận thức số và Thể chế số là những chỉ số có giá trị lần lượt cao nhất, thể hiện rằng các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi nhận thức, kiến tạo thể chế để làm tiền đề quan trọng cho quá trình chuyển đổi số, đặc biệt là ở khối tỉnh.

Chỉ số Nhận thức số cấp tỉnh là 0,9226 (tăng trưởng 4% so với năm 2022), khối bộ có DVC là 0,7966 (tăng trưởng 4,9% so với năm 2022), khối bộ không có DVC là 0,5867 (tăng 0,4% so với năm 2022); Chỉ số Thể chế số cấp tỉnh là 0,8349 (tăng trưởng 11,9% so với năm 2022), khối bộ có DVC là 0,6882 (tăng trưởng 10,9% so với năm 2022), khối bộ không có DVC là 0,4097 (tăng trưởng 22,9% so với năm 2022).

Chỉ số chính có giá trị thấp nhất trong DTI 2023 cấp tỉnh là Hoạt động Xã hội số (0,4181) và cũng là chỉ số chính duy nhất có giá trị dưới 0,5. Điều này cho thấy, mặc dù năm 2023 các cơ quan nhà nước đã nỗ lực đưa người dân lên môi trường số nhưng vẫn cần tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xã hội số trong các năm tiếp theo.

Chỉ số chính có giá trị thấp nhất trong DTI 2023 khối bộ có DVC là An toàn thông tin mạng (0,5653). Chỉ số chính có giá trị thấp nhất trong DTI 2023 khối bộ không có DVC là Hoạt động chuyển đổi số (0,3529).

Giá trị của Chỉ số An toàn thông tin mạng đã có sự tăng trưởng nhiều so với năm 2022. Chỉ số này ở cấp tỉnh đạt 0,6657 (tăng trưởng 39,8% so với năm 2022), khối bộ có cung cấp DVC đạt 0,5653 (tăng trưởng 52,7% với năm 2022), khối bộ không cung cấp DVC đạt 0,3861 (tăng trưởng 61,4%). Tuy nhiên, bảo đảm an toàn thông tin mạng vẫn tiếp tục phải đẩy mạnh để tạo điều kiện chuyển đổi số các cấp thời gian tới.