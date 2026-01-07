Meta xác nhận lỗi kỹ thuật khiến nhiều tài khoản Facebook tại Việt Nam biến mất

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Tư, 07/01/2026
Hoàng Tùng
07/01/2026, 07:29
Công ty mẹ Meta của Facebook xác nhận đang gặp lỗi kỹ thuật nghiêm trọng khiến ảnh hưởng đến nhiều tài khoản tại Việt Nam, phản hồi về việc thay hình đại diện để chống "hack nick"…
Chiều 6/1, trong thông báo gửi đi Meta cho biết đã ghi nhận về sự cố kỹ thuật trên Facebook khiến ảnh hưởng đến một số tài khoản tại Việt Nam. “Đội ngũ kỹ thuật đang ưu tiên xử lý và đến thời điểm hiện tại, một số tài khoản đã được khôi phục”, thông báo nêu.
Tuy Meta không công bố nguyên nhân cụ thể của sự cố nhưng trong những ngày qua, hàng loạt fanpage lớn tại Việt Nam với hàng triệu người theo dõi đã đồng loạt “biến mất” không rõ lý do. Nhiều trang phổ biến như VTV24, VTV3 không thể truy cập từ ngày 4/1; tài khoản của một số người nổi tiếng cũng rơi vào tình trạng tương tự.
Đến sáng 5/1, một số fanpage như VTV24 và VTV3 đã hoạt động trở lại, song phạm vi ảnh hưởng tiếp tục mở rộng, tác động đến nhiều tài khoản cá nhân và các lĩnh vực ngoài tin tức, giải trí. Nhiều trang và tài khoản vẫn không thể truy cập trong ngày 5/1.
Sự cố còn gây ảnh hưởng đến người dùng cá nhân khi một số tài khoản bị đánh bản quyền ngay trên hình ảnh cá nhân hoặc ảnh người thân, với thông báo bản quyền đến từ các cá nhân không xác định.
Liên quan đến việc thay đổi hình ảnh đại diện để chống bị “hack nick”, Meta khẳng định việc làm này không giúp tăng cường bảo mật tài khoản. "Nền tảng hiện tích hợp nhiều lớp bảo mật như cảnh báo đăng nhập và xác thực hai yếu tố nhằm tăng cường bảo vệ tài khoản người dùng.
Đồng thời, chúng tôi khuyến nghị người dùng thường xuyên rà soát lại các cài đặt bảo mật và quyền riêng tư. Việc ảnh đại diện tự động thay đổi về chế độ mặc định không nằm trong các biện pháp bảo mật của Facebook", Meta thông báo.
Một trong những nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu ngành tài chính thực hiện là tiếp tục tiên phong trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số…
Kể từ giữa tháng 12, các cá voi Bitcoin (BTC) đã tích lũy thêm tổng cộng 56.227 BTC...
Hai xưởng đúc bán dẫn lớn nhất Trung Quốc đang cùng lúc thực hiện các thương vụ hợp nhất để mở rộng quy mô sản xuất...
Một số việc làm sẽ bị thay thế bởi AI, nhưng công việc này cũng mở ra một làn sóng việc làm mới...
UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành Khung kiến trúc số đến năm 2030, xác lập nền tảng thống nhất cho chuyển đổi số toàn diện, lấy dữ liệu làm trung tâm và làm căn cứ bắt buộc cho các chương trình, dự án đầu tư công nghệ thông tin trên địa bàn…
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: