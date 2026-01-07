Meta xác nhận lỗi kỹ thuật khiến nhiều tài khoản Facebook tại Việt Nam biến mất

Công ty mẹ Meta của Facebook xác nhận đang gặp lỗi kỹ thuật nghiêm trọng khiến ảnh hưởng đến nhiều tài khoản tại Việt Nam, phản hồi về việc thay hình đại diện để chống "hack nick"…

Chiều 6/1, trong thông báo gửi đi Meta cho biết đã ghi nhận về sự cố kỹ thuật trên Facebook khiến ảnh hưởng đến một số tài khoản tại Việt Nam. “Đội ngũ kỹ thuật đang ưu tiên xử lý và đến thời điểm hiện tại, một số tài khoản đã được khôi phục”, thông báo nêu.

Tuy Meta không công bố nguyên nhân cụ thể của sự cố nhưng trong những ngày qua, hàng loạt fanpage lớn tại Việt Nam với hàng triệu người theo dõi đã đồng loạt “biến mất” không rõ lý do. Nhiều trang phổ biến như VTV24, VTV3 không thể truy cập từ ngày 4/1; tài khoản của một số người nổi tiếng cũng rơi vào tình trạng tương tự.

Đến sáng 5/1, một số fanpage như VTV24 và VTV3 đã hoạt động trở lại, song phạm vi ảnh hưởng tiếp tục mở rộng, tác động đến nhiều tài khoản cá nhân và các lĩnh vực ngoài tin tức, giải trí. Nhiều trang và tài khoản vẫn không thể truy cập trong ngày 5/1.

Sự cố còn gây ảnh hưởng đến người dùng cá nhân khi một số tài khoản bị đánh bản quyền ngay trên hình ảnh cá nhân hoặc ảnh người thân, với thông báo bản quyền đến từ các cá nhân không xác định.

Liên quan đến việc thay đổi hình ảnh đại diện để chống bị “hack nick”, Meta khẳng định việc làm này không giúp tăng cường bảo mật tài khoản. "Nền tảng hiện tích hợp nhiều lớp bảo mật như cảnh báo đăng nhập và xác thực hai yếu tố nhằm tăng cường bảo vệ tài khoản người dùng.

Đồng thời, chúng tôi khuyến nghị người dùng thường xuyên rà soát lại các cài đặt bảo mật và quyền riêng tư. Việc ảnh đại diện tự động thay đổi về chế độ mặc định không nằm trong các biện pháp bảo mật của Facebook", Meta thông báo.