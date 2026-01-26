Thứ Hai, 26/01/2026

Đà Nẵng điều chỉnh quy định chiều cao công trình xây dựng và cấm xây công trình lớn trong kiệt, hẻm

Thanh Xuân

26/01/2026, 17:32

Thành phố Đà Nẵng vừa chính thức áp dụng Quy chế quản lý kiến trúc mới với nhiều điều chỉnh quan trọng về chiều cao, số tầng xây dựng theo mặt cắt đường. Đồng thời không cho phép đầu tư các công trình công cộng, thương mại, dịch vụ quy mô lớn trong kiệt, hẻm nhằm bảo đảm an toàn cháy, nổ và hạ tầng đô thị…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

UBND Thành phố Đà Nẵng quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý kiến trúc thành phố tại Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND ngày 28/12/2023. Trong đó, có nhiều quy định mới liên quan đến việc xây nhà ở riêng lẻ và khách sạn, văn phòng cho thuê.

Theo đó, các công trình khách sạn, văn phòng chỉ được phép xây dựng tối đa 7 tầng trên những thửa đất có diện tích nhỏ hơn hoặc bằng 200m2. Trường hợp xây dựng trên các tuyến đường có mặt cắt lòng đường hiện trạng nhỏ hơn 5,5m, công trình chỉ được phép cao tối đa 6 tầng. Ngoài ra, phải đảm bảo về mật độ xây dựng, khoảng lùi, khoảng cách giữa các công trình, hệ số sử dụng đất.

Đối với đường có mặt cắt lòng đường hiện trạng nhỏ hơn 7,5m thì được xây tối đa 7 tầng; từ 7,5m đến dưới 10,5m được xây tối đa 9 tầng. Riêng các vị trí mà 2 mặt tiền tiếp giáp thêm đường độc lập có vỉa hè, có mặt cắt lòng đường từ 5,5m trở lên và diện tích lô đất bằng hoặc lớn hơn 500m2 thì cho phép xây dựng chiều cao công trình không quá 46m…

Đối với đường có mặt cắt lòng đường hiện trạng bằng hoặc lớn hơn 10,5m, cho phép xây dựng với chiều cao tối đa phù hợp với quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết (nếu có) và giới hạn độ cao chướng ngại vật hàng không tại vị trí khu đất xây dựng.

Song song đó, quy định mới cũng có nhiều thay đổi đối với nhà ở riêng lẻ đô thị (bao gồm nhà ở liền kề, nhà ở dọc đường phố cũ, chỉnh trang, nhà ở nhiều tầng nhiều căn hộ có quy mô dưới 20 căn hộ để cho thuê).

Cụ thể, lô đất có diện tích dưới hoặc bằng 90m2 được xây dựng tối đa 100% diện tích; lô đất 100m2 có mật độ xây dựng tối đa 90%; lô đất có diện tích 200m2 xây dựng tối đa 70%...

Về số tầng cao, chiều cao xây dựng, hệ số sử dụng đất tối đa cho phép xây tối đa 6 tầng đối với đường có vỉa hè, với mặt cắt lòng đường hiện trạng lớn hơn 5,5m; xây tối đa 7 tầng đối với đường có mặt cắt lòng đường hiện trạng nhỏ hơn 7,5m; xây tối đa 9 tầng đối với đường có mặt cắt lòng đường hiện trạng từ 7,5m đến dưới 10,5m.

Trường hợp các tuyến đường đã phê duyệt chủ trương đầu tư, mặt cắt lòng đường theo quy mô đầu tư xây dựng được phê duyệt, được xem là mặt cắt lòng đường hiện trạng để áp dụng Quy chế này, hệ số sử dụng đất tối đa 7 lần.

Ngoài ra, những nhà ở trong kiệt, hẻm, Thành phố cũng có quy định về tầng cao xây dựng công trình. Cụ thể, kiệt có lộ giới nhỏ hơn 2,5m, công trình được phép xây dựng tối đa là 3 tầng, tổng chiều cao không quá 13m. Đối với kiệt có lộ giới bằng hoặc lớn hơn 2,5m đến dưới 7m, công trình được phép xây dựng tối đa 4 tầng, tổng chiều cao không quá 16,5m.

Đối với kiệt có lộ giới bằng hoặc lớn hơn 7m, công trình được phép xây dựng tối đa 5 tầng; riêng tầng 5 phải xây dựng có khoảng lùi tối thiểu là 3m so với chỉ giới đường đỏ, tổng chiều cao không quá 20m.

Đáng lưu ý, quy định nêu rõ không được phép đầu tư xây dựng các dự án công trình công cộng cấp phường, cấp đô thị, các công trình thương mại dịch vụ tập trung, quy mô lớn như: siêu thị, nhà hàng có diện tích kinh doanh bằng hoặc lớn hơn 500m2, dịch vụ karaoke và công trình tương tự (có nhu cầu về bãi đỗ xe lớn và có nguy cơ cháy, nổ) trong kiệt, hẻm.

Tuy nhiên, những công trình hạ tầng xã hội thuộc nhóm nhà ở như: nhà trẻ, nhà sinh hoạt cộng đồng, sân chơi, vườn hoa và các hoạt động thương mại - dịch vụ - kinh doanh quy mô hộ gia đình bảo đảm điều kiện kinh doanh theo quy định pháp luật thì vẫn được phép xây dựng trong các kiệt, hẻm, có số tầng cao xây dựng, chiều cao xây dựng tối đa tương tự như nhà ở riêng lẻ.

Các quy định trên áp dụng tại khu vực trung tâm và lân cận thuộc Thành phố Đà Nẵng, gồm: toàn bộ địa giới hành chính phường Hải Châu, Hòa Cường, Thanh Khê, An Khê, An Hải, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Hòa Khánh, Hải Vân, Liên Chiểu, Cầm Lệ, Hòa Xuân, xã Hòa Vang, Hòa Tiến, Bà Nà.

Từ khóa:

bất động sản cấm công trình lớn trong kiệt hẻm Đà Nẵng quy định chiều cao xây dựng

