Xem xét niêm yết mặt hàng bạc trên Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Song Hà
19/03/2026, 17:15
Hoạt động mua bán bạc tại Việt Nam hiện chủ yếu được thực hiện theo phương thức giao dịch vật chất trực tiếp, thông qua thỏa thuận giữa các bên. Mô hình này còn mang tính phân tán, thiếu cơ chế hình thành giá tập trung, chưa được chuẩn hóa về thông tin và tiêu chuẩn hàng hóa, đồng thời thiếu các công cụ phòng ngừa rủi ro...
Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) vừa phối hợp với Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) và các doanh nghiệp, ngân hàng liên quan tổ chức cuộc họp thảo luận phương án niêm yết và vận hành giao dịch mặt hàng bạc thỏi.
Theo đánh giá, trên thị trường quốc tế, giá bạc thời gian gần đây tăng theo xu hướng chung của nhóm kim loại quý. Đáng chú ý, có thời điểm giá bạc thế giới thiết lập mức cao mới, đạt gần 108,6 USD/ounce (ngày 26/1/2026). Tại thị trường trong nước, giá bạc thỏi cũng liên tục được điều chỉnh, có thời điểm vượt mốc 111 triệu đồng/kg, phản ánh sự quan tâm ngày càng lớn của người dân và nhà đầu tư.
Thực tiễn cho thấy, hoạt động mua bán bạc tại Việt Nam hiện chủ yếu được thực hiện theo phương thức giao dịch vật chất trực tiếp, thông qua thỏa thuận giữa các bên. Mô hình này còn mang tính phân tán, thiếu cơ chế hình thành giá tập trung, chưa được chuẩn hóa về thông tin và tiêu chuẩn hàng hóa, đồng thời thiếu các công cụ phòng ngừa rủi ro. Trong bối cảnh giá biến động mạnh, điều này tiềm ẩn rủi ro cho người dân, nhà đầu tư và doanh nghiệp, đồng thời đặt ra yêu cầu đối với công tác quản lý nhà nước.
Trên cơ sở đó, việc nghiên cứu đưa mặt hàng bạc vào giao dịch trên Sở Giao dịch Hàng hóa được đặt ra nhằm tổ chức thị trường theo hướng tập trung, công khai, minh bạch; hình thành cơ chế giá tham chiếu thống nhất; cung cấp công cụ phòng ngừa rủi ro biến động giá. Đồng thời góp phần chuẩn hóa hoạt động giao dịch và thúc đẩy phát triển thị trường hàng hóa theo hướng hiện đại, tiệm cận thông lệ quốc tế.
Theo ông Trần Hữu Linh - Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, nhu cầu giao dịch mặt hàng bạc trên thị trường thời gian qua có xu hướng gia tăng, đặc biệt trong bối cảnh giá bạc trong nước và thế giới biến động mạnh, biên độ dao động lớn và khó dự báo. Việc nghiên cứu, xem xét niêm yết bạc trên Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam là cần thiết nhằm từng bước chuẩn hóa hoạt động giao dịch.
Tuy nhiên, việc triển khai cần được đánh giá toàn diện, bảo đảm các yêu cầu về minh bạch, an toàn hệ thống và quyền lợi của các bên tham gia thị trường.
Tại cuộc họp, đại diện Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam đã báo cáo phương án tổ chức giao dịch, cơ chế giao nhận bạc thỏi và thanh toán bù trừ. Việc đưa mặt hàng bạc theo lên Sở Giao dịch hàng hóa sẽ chia làm 02 giai đoạn. Giai đoạn đầu sẽ thí điểm niêm yết trên thị trường trong nước và giao dịch vật chất, khi thị trường vận hành ổn định sẽ liên thông với các Sở giao dịch hàng hóa khu vực và thế giới.
Các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc (Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu, SBJ, Digi Invest) cho biết cam kết đảm bảo năng lực sản xuất và sẽ phối hợp thực hiện các quy định liên quan đến giao nhận hàng hóa, tuy nhiên, hiện nay, nguồn cung vẫn phụ thuộc chủ yếu từ nhập khẩu.
Đại diện Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - đơn vị dự kiến tham gia cung cấp dịch vụ lưu ký cam kết sẵn sàng cơ sở vật chất, hệ thống kho lưu trữ và phương án bảo đảm an toàn trong quá trình bảo quản bạc thỏi.
Các ý kiến tại cuộc họp đều nhấn mạnh việc đưa mặt hàng bạc vào giao dịch trên Sở Giao dịch Hàng hóa cần được xem xét thận trọng, trên cơ sở đánh giá đầy đủ tác động kinh tế - xã hội, tác động thị trường và yêu cầu quản lý.
Đồng thời, cần nghiên cứu, thiết lập các cơ chế quản lý rủi ro phù hợp như quy định về giới hạn vị thế giao dịch, kiểm soát hoạt động đầu cơ, bảo đảm an toàn hệ thống và ổn định thị trường.
