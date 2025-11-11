Quy định mới về bảo đảm trật tự, an toàn và vệ sinh môi trường trong xây dựng

Thành phố Hà Nội quy định rõ trách nhiệm bảo đảm trật tự, an toàn và vệ sinh môi trường trong thi công, phá dỡ, sửa chữa công trình xây dựng; yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm, khắc phục hậu quả, bảo vệ môi trường và quyền lợi người dân sống xung quanh khu vực công trình …

Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký Quyết định số 68/2025/QĐ-UBND về bảo đảm trật tự, an toàn và vệ sinh môi trường trong quá trình xây dựng các công trình trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Cụ thể, Thành phố ban hành quy định về việc bảo đảm trật tự, an toàn và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công xây dựng công trình, phá dỡ, sửa chữa và cải tạo công trình (không phân biệt quy mô, nguồn vốn đầu tư); cũng như quá trình vận chuyển cấu kiện, vật liệu xây dựng, phế thải xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Về nguyên tắc chung, việc thi công xây dựng công trình phải bảo đảm an toàn cho người, thiết bị, công trình trong phạm vi thi công và khu vực lân cận; có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, ứng phó kịp thời các sự cố có thể xảy ra.

Bảo đảm an toàn cho những công trình liền kề và hạ tầng kỹ thuật xung quanh; khi thi công gây thiệt hại đến công trình liền kề, phải thực hiện bồi thường, khắc phục hậu quả theo đúng quy định của pháp luật.

Bảo đảm vệ sinh môi trường trong suốt quá trình thi công; thực hiện đầy đủ các biện pháp trong từng công đoạn: thu gom, đóng bao, vận chuyển, xử lý, tái chế, hạn chế bụi, tiếng ồn, rung chấn và các tác nhân gây ô nhiễm không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường và đời sống dân cư xung quanh…

Đáng chú ý, Quyết định cũng nêu rõ yêu cầu thi công đối với một số loại công trình, khu vực đặc thù như: công trình thi công trong khu vực phố cổ, phố cũ, khu vực đô thị; công trình thi công gần di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng; công trình hạ tầng kỹ thuật; công trình có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp…

Trong trường hợp chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng công trình vi phạm các quy định về xây dựng, gây thiệt hại cho công trình lân cận, thì bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định, đồng thời, tạm dừng thi công để khắc phục hậu quả và bồi thường thiệt hại. Nếu bên bị thiệt hại không thống nhất với mức bồi thường thì có quyền khởi kiện tại tòa án.

Trường hợp công trình xây dựng có nguy cơ sụp đổ hoặc gây sụp đổ công trình lân cận, UBND cấp xã phải kiểm tra ngay sau khi nhận được trình báo của bên bị thiệt hại, có kế hoạch và chịu trách nhiệm di chuyển người, tài sản ra khỏi công trình bị hư hỏng; kịp thời yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng công trình dừng thi công và có ngay biện pháp chống đỡ công trình hư hỏng, đồng thời báo cáo UBND Thành phố.

Chủ đầu tư và nhà thầu xây dựng chỉ được phép tiếp tục thi công sau khi công trình liền kề có nguy cơ sụp đổ đã được xử lý bảo đảm an toàn. Chủ đầu tư có trách nhiệm hỗ trợ tiền di chuyển và thuê chỗ ở tạm thời cho bên bị thiệt hại trong thời gian giải quyết.

Quyết định số 68/2025/QĐ-UBND có hiệu lực kể từ ngày 8/11/2025 và thay thế Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND ngày 9/10/2015 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về bảo đảm trật tự, an toàn và vệ sinh môi trường trong quá trình xây dựng các công trình tại Thành phố Hà Nội.