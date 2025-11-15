Đà Nẵng: Định vị điểm đến quốc tế

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Bảy, 15/11/2025
Ngô Anh Văn
15/11/2025, 12:41
Sau hợp nhất, Đà Nẵng là thành phố có đường bờ biển dài, 03 di sản văn hóa được UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới, là “cầu nối” liên kết phát triển du lịch vùng Bắc Trung Bộ với vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên...
Ngày 14/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng phối hợp với Công ty Delivering Asia tổ chức Hội thảo “Xúc tiến, quảng bá du lịch Đà Nẵng thời kỳ mới – Định vị điểm đến quốc tế”, thu hút hơn 300 đại biểu gồm các chuyên gia, nhà tư vấn, đại diện các hãng hàng không, công ty lữ hành và cơ sở lưu trú đang hoạt động trên địa bàn thành phố.
Phát biểu tại Hội thảo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi cho hay thành phố Đà Nẵng là điểm đến du lịch đầy bản sắc, giàu tiềm năng, là “cửa ngõ” – trung tâm phân phối khách du lịch của cả miền Trung và là một cực tăng trưởng của du lịch quốc gia. Đà Nẵng là “cầu nối” liên kết phát triển du lịch vùng Bắc Trung Bộ với vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
Sau khi hợp nhất, Đà Nẵng là thành phố có đường bờ biển dài, đẹp và là địa phương có 03 di sản văn hóa được UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới là Phố cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn và Ma nhai Ngũ Hành Sơn. Đà Nẵng còn sở hữu hệ sinh thái phong phú, đa dạng với nhiều khu bảo tồn và vườn quốc gia, như Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm, Bán đảo Sơn Trà,…
Hệ thống cơ sở vật chất phục vụ du lịch của thành phố đồng bộ, quy mô lớn, có nhiều thương hiệu nổi tiếng, nhà đầu tư quốc tế với hơn 2.200 cơ sở lưu trú (trên 64.000 phòng), có 650 doanh nghiệp lữ hành, hơn 200 di tích lịch sử và 200 khu, điểm du lịch, tạo nên dư địa phong phú để phát triển du lịch.
“Hội thảo hôm nay nhằm tham vấn, trao đổi, thảo luận để đưa ra những góc nhìn đa chiều từ các cơ quan quản lý nhà nước, các tập đoàn, doanh nghiệp du lịch, cộng đồng những người làm du lịch và truyền thông. Từ đó thành phố Đà Nẵng sẽ có thêm cơ sở, ý tưởng hữu ích nhằm xây dựng chiến lược và kế hoạch để xúc tiến, quảng bá hình ảnh điểm đến trong thời gian tới”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh.
Tại hội thảo, các chuyên gia, doanh nghiệp trao đổi và chia sẻ về xu hướng du lịch toàn cầu năm 2026 cùng những góc nhìn mới về du lịch Việt Nam và Đà Nẵng; Cung cấp kinh nghiệm xúc tiến, quảng bá từ các điểm đến trong khu vực.
Nhiều chuyên gia du lịch trong nước và quốc tế đã tập trung thảo luận, tìm kiếm giải pháp định hướng công tác xúc tiến, quảng bá du lịch Đà Nẵng như: Định vị hình ảnh điểm đến; lợi thế cạnh tranh và giá trị cốt lõi, cũng như các giải pháp truyền thông và xúc tiến hiệu quả trong thời gian tới.
Trong khuôn khổ hội thảo, các doanh nghiệp trưng bày, giới thiệu sản phẩm, mô hình và giao lưu, kết nối trong lĩnh vực du lịch... tạo thêm điểm nhấn bên lề hội thảo.
Sáng ngày 14/11/2025, không khí trang nghiêm và xúc động bao trùm tại Km 19, đường tỉnh lộ 562 (Đường 20 Quyết thắng), thuộc xã Thượng Trạch, tỉnh Quảng Trị. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã long trọng tổ chức Lễ khánh thành công trình tôn tạo Di tích Quốc gia đặc biệt Hang Tám Cô, nơi ghi dấu sự hy sinh anh dũng của 08 thanh niên xung phong và 05 chiến sĩ pháo binh vào đúng ngày này 53 năm trước, ngày 14/11/1972.
