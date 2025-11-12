Khai mở “mỏ vàng” dữ liệu cho ngành khách sạn Việt Nam

Trong 2 ngày 11 và 12/11, tại Cung hội nghị Quốc tế Furama (ICP), Furama Resort Đà Nẵng, đã diễn ra hội thảo “Giải pháp ngành khách sạn” và cuộc thi “Đầu bếp chuyên nghiệp Đà Nẵng”...

Sự kiện thu hút hơn 1.000 khách tham dự là đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, Hội Lữ hành,...cùng các lãnh đạo doanh nghiệp khách sạn, nhà hàng và các đầu bếp thuộc các đơn vị cung ứng.

DỮ LIỆU PHÂN TÁN-THÁCH THỨC NGÀNH KHÁCH SẠN

Tại Hội thảo “Giải pháp ngành khách sạn”, các chuyên gia ngành du lịch cho rằng trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, ngành khách sạn đang chứng kiến một cuộc cách mạng số hóa chưa từng có. Dữ liệu không chỉ là một công cụ hỗ trợ mà đã trở thành tài sản quý giá, giúp các doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng.

Theo các diễn giả, tại Việt Nam, phần lớn các cơ sở lưu trú vẫn quản lý dữ liệu theo cách truyền thống, dẫn đến tình trạng phân tán và khai thác chưa hiệu quả. Điều này đặt ra một thách thức lớn cho ngành khách sạn trong việc chuyển mình từ mô hình vận hành cảm tính sang mô hình ra quyết định dựa trên dữ liệu.

Diễn giả Phạm Ngọc Lợi, Giám đốc chuyển đổi số Công ty cổ phần địa ốc Phú Long, đã chỉ ra rằng nhiều khách sạn tại Việt Nam vẫn chưa tận dụng hết tiềm năng của dữ liệu. Dữ liệu bị phân mảnh và rời rạc, từ giá phòng của đối thủ, đánh giá của khách hàng, báo cáo kinh doanh nội bộ, cho đến xu hướng tìm kiếm du lịch trên mạng xã hội…

Tất cả tồn tại trong các hệ thống riêng lẻ, thiếu sự liên kết và phân tích tổng thể, khiến việc ra quyết định trở nên chậm trễ, mang nặng cảm tính và thiếu tính dự báo. Đây là một trong những nguyên nhân chính khiến ngành khách sạn Việt Nam chưa thể bứt phá mạnh mẽ trên bản đồ du lịch quốc tế.

BỘ NÃO PHÂN TÍCH TOÀN DIỆN DỮ LIỆU

Trước thực trạng đó, giải pháp AI Hotel Strategist (AIHS) đã được giới thiệu tại hội thảo như một bước đột phá trong việc quản lý và khai thác dữ liệu. Được phát triển bởi Furama, AIHS là nền tảng trí tuệ nhân tạo tiên phong, giúp chấm dứt tình trạng dữ liệu phân mảnh trong ngành khách sạn.

Nền tảng này tự động thu thập, hợp nhất và phân tích dữ liệu từ nhiều nguồn, giúp nhà quản lý có cái nhìn tổng thể về thị trường, đối thủ và thương hiệu theo thời gian thực.

Ông Nguyễn Đức Quỳnh, Chủ tịch Hội khách sạn Đà Nẵng, đại diện Ban tổ chức phát biểu tại sự kiện.

AIHS được ví như “bộ não chiến lược” của khách sạn trong thời đại số, mang lại những đột phá rõ rệt trong quản trị doanh thu và chất lượng dịch vụ. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo, AIHS phân tích đồng thời dữ liệu giá phòng, lịch sử đặt phòng, xu hướng thị trường và phản hồi khách hàng để đề xuất mức giá tối ưu theo thời gian thực, đảm bảo lợi nhuận tối đa và tính cạnh tranh linh hoạt.

Hệ thống này không chỉ theo dõi biến động giá hay lượt đặt phòng, mà còn phân tích toàn diện dữ liệu tìm kiếm chuyến bay, hành vi du lịch trực tuyến và xu hướng điểm đến trên các nền tảng lớn như Google, OTA và mạng xã hội. Nhờ khả năng dự báo này, khách sạn có thể chủ động điều chỉnh chiến lược giá, kế hoạch nhân sự, ngân sách tiếp thị và phân bổ nguồn lực, tối ưu hiệu suất kinh doanh trong cả ngắn hạn lẫn dài hạn.

Quang cảnh khai mạc Cuộc thi “Đầu bếp chuyên nghiệp Đà Nẵng", Ảnh Ngô Anh Văn

Số hóa và dữ liệu không chỉ là xu hướng mà đã trở thành yếu tố sống còn cho ngành khách sạn trong thời đại công nghệ 4.0. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo và các giải pháp công nghệ tiên tiến như AI Hotel Strategist không chỉ giúp tối ưu hóa hoạt động kinh doanh mà còn nâng cao trải nghiệm khách hàng, củng cố hình ảnh thương hiệu và tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững.

Trong khuôn khổ sự kiện, cuộc thi “Đầu bếp chuyên nghiệp Đà Nẵng” diễn ra xuyên suốt trong 2 ngày với đầy cảm hứng có sự tham gia của 16 đội thi đến từ các khách sạn, nhà hàng lớn. Mục đích cuộc thi nhằm tạo sân chơi lành mạnh, mang đến cơ hội để các bếp trưởng và đầu bếp giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao tay nghề và chất lượng dịch vụ ngày càng đẳng cấp hơn.