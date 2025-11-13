Thứ Năm, 13/11/2025

13 đầu bếp Michelin sẽ hội tụ tại Huế

Thiên Anh

13/11/2025, 09:25

Diễn ra từ ngày 23 đến 30/11 trong khuôn khổ “Năm Du lịch Quốc gia 2025”, sự kiện “100 Flavors - Michelin-Starred Chefs” sẽ đưa Thành phố Huế trở thành tâm điểm của thế giới ẩm thực...

“100 Flavors - Michelin-Starred Chefs” là dịp để Huế quảng bá hình ảnh thành phố di sản sống.
Tuần lễ “100 Flavors - Michelin-Starred Chefs” là hành trình quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam thông qua hương vị. Với vai trò trung tâm của Năm Du lịch Quốc gia 2025, Huế được chọn làm điểm đến biểu tượng, nơi giao thoa giữa truyền thống cung đình và tinh hoa ẩm thực thế giới.

Trong suốt một tuần, du khách được trải nghiệm chuỗi sự kiện đặc sắc, kết nối giữa các đầu bếp sao Michelin danh tiếng và những nghệ nhân ẩm thực Việt. Đồng hành cùng sự kiện là dự án quốc tế Dinner Incredible, do Chef Giorgio Diana sáng lập, từng gây tiếng vang tại Rome, Tokyo, Singapore và New York.

Năm nay, dưới sự kết nối của Chef Michael Bao, Việt Nam – và đặc biệt là Huế – được lựa chọn làm điểm dừng chân tiếp theo. Sự kiện đánh dấu lần đầu tiên một thành phố Việt Nam trở thành tâm điểm của chuỗi hoạt động ẩm thực mang tầm toàn cầu, nơi mỗi món ăn là kết tinh của văn hóa, cảm xúc và sáng tạo.

Sự kiện sẽ kết nối các đầu bếp sao Michelin danh tiếng và những nghệ nhân ẩm thực Việt.
Điểm nhấn của chương trình là “Dạ Yến Hoàng Cung” diễn ra ngày 28/11/2025 tại Hue Times Square, tái hiện không gian ẩm thực cung đình trong sự hòa quyện cùng tinh thần đương đại.

Dưới bàn tay của 13 đầu bếp sao Michelin đến từ nhiều quốc gia, những món ăn mang hồn cốt Việt được thổi hồn mới bằng kỹ thuật quốc tế, tạo nên trải nghiệm độc đáo và giàu cảm xúc. Giữa ánh sáng lung linh và âm thanh của nhã nhạc cung đình Huế – di sản phi vật thể được UNESCO công nhận – du khách sẽ cảm nhận rõ sự tinh tế, sang trọng và chiều sâu của văn hóa Việt Nam.

Sự kiện tại Huế là không gian tôn vinh văn hóa và nghệ thuật ẩm thực. Mỗi món ăn kể một câu chuyện về vùng đất, về nguyên liệu, về ký ức truyền đời của người Việt. Sự hiện diện của các đầu bếp quốc tế mang lại góc nhìn mới về Việt Nam – một đất nước giàu truyền thống, sáng tạo và đang vươn lên mạnh mẽ trên bản đồ ẩm thực thế giới.

“100 Flavors - Michelin-Starred Chefs” là dịp để Huế quảng bá hình ảnh thành phố di sản sống, nơi quá khứ và hiện tại giao hòa. Những giá trị văn hóa đặc sắc như ẩm thực cung đình, kiến trúc cổ, nhã nhạc, cùng không gian sông Hương – núi Ngự được tái hiện và tôn vinh trong chuỗi sự kiện, giúp du khách quốc tế hiểu rõ vì sao Huế được mệnh danh là “kinh đô của văn hóa và nghệ thuật Việt Nam”.

Sự kiện tại Huế sẽ là không gian tôn vinh văn hóa và nghệ thuật ẩm thực.
Cùng với “Dạ Yến Hoàng Cung” tại Huế, chương trình có Đêm tiệc La Vela Saigon Hotel ngày 26/11/2025 tại TP.HCM – nơi các đầu bếp sao Michelin giới thiệu phong cách ẩm thực đương đại kết hợp hương vị Việt. 

Sự góp mặt của 13 đầu bếp sao Michelin khẳng định quy mô quốc tế của chương trình và mở ra cơ hội hợp tác, giao lưu, phát triển ngành ẩm thực Việt theo hướng chuyên nghiệp và sáng tạo. Với sự chuẩn bị công phu, tinh thần tôn vinh di sản và sự đồng hành của giới chuyên gia, “100 Flavors - Michelin-Starred Chefs” hứa hẹn trở thành dấu mốc quan trọng trong hành trình khẳng định vị thế Việt Nam – và đặc biệt là Huế – trên bản đồ du lịch và ẩm thực thế giới.

Từ khóa:

Huế 2025 Michelin-Starred Chefs Năm Du lịch quốc gia tiêu dùng Tuần lễ 100 Flavors

